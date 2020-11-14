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Билли Айлиш рассказала, как снимали клип на ее новую песню
Билли Айлиш рассказала, как снимали клип на ее новую песню
Билли Айлиш рассказала диджею Зейну Лоу в подкасте AppleMusic, как снимали клип на ее новую песню "Therefore I am". РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T06:49
2020-11-14T06:49
2020-11-14T07:05
культура
билли айлиш
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Билли Айлиш рассказала диджею Зейну Лоу в подкасте AppleMusic, как снимали клип на ее новую песню "Therefore I am". По словам певицы, они использовали только айфон, это получилось случайно, и подобный опыт она назвала "безумием"."Мы не собирались снимать видео на айфон. Я просто бегала по пустому торговому центру Glendale Galleria, ела донат и крендель. Вот и все. Это было рандомно, хаотично, без всякого плана. Но и очень весело. Мы все сняли за один вечер. У нас почти не было съемочной группы. Это было безумием", — поделилась исполнительница. "Therefore I am" — четвертый ее сингл в текущем году. По словам Билли, на создание нового альбома ее сподвиг карантин. Если бы все пошло, как планировалось с гастролями и выступлениями, у нее не было бы времени на новую пластинку, уверена певица."Я чувствую себя прекрасно. Очень рада, что у меня есть возможность записывать новую музыку. Песни "Therefore I am" и "My Future" мне очень нравятся, и мне хочется, чтобы все поскорее услышали мой новый альбом", — поделилась Айлиш.
https://ria.ru/20201113/billie-eilish-1584435169.html
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билли айлиш, музыка, новости культуры
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости.
Билли Айлиш рассказала
диджею Зейну Лоу в подкасте AppleMusic, как снимали клип на ее новую песню "Therefore I am".
По словам певицы, они использовали только айфон, это получилось случайно, и подобный опыт она назвала "безумием".
"Мы не собирались снимать видео на айфон. Я просто бегала по пустому торговому центру Glendale Galleria, ела донат и крендель. Вот и все. Это было рандомно, хаотично, без всякого плана. Но и очень весело. Мы все сняли за один вечер. У нас почти не было съемочной группы. Это было безумием", — поделилась исполнительница.
"Therefore I am" — четвертый ее сингл в текущем году. По словам Билли, на создание нового альбома ее сподвиг карантин. Если бы все пошло, как планировалось с гастролями и выступлениями, у нее не было бы времени на новую пластинку, уверена певица.
"Я чувствую себя прекрасно. Очень рада, что у меня есть возможность записывать новую музыку. Песни "Therefore I am" и "My Future" мне очень нравятся, и мне хочется, чтобы все поскорее услышали мой новый альбом", — поделилась Айлиш.