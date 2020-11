https://ria.ru/20201114/eilish-1584496376.html

Билли Айлиш рассказала, как снимали клип на ее новую песню

Билли Айлиш рассказала диджею Зейну Лоу в подкасте AppleMusic, как снимали клип на ее новую песню "Therefore I am".

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Билли Айлиш рассказала диджею Зейну Лоу в подкасте AppleMusic, как снимали клип на ее новую песню "Therefore I am". По словам певицы, они использовали только айфон, это получилось случайно, и подобный опыт она назвала "безумием"."Мы не собирались снимать видео на айфон. Я просто бегала по пустому торговому центру Glendale Galleria, ела донат и крендель. Вот и все. Это было рандомно, хаотично, без всякого плана. Но и очень весело. Мы все сняли за один вечер. У нас почти не было съемочной группы. Это было безумием", — поделилась исполнительница. "Therefore I am" — четвертый ее сингл в текущем году. По словам Билли, на создание нового альбома ее сподвиг карантин. Если бы все пошло, как планировалось с гастролями и выступлениями, у нее не было бы времени на новую пластинку, уверена певица."Я чувствую себя прекрасно. Очень рада, что у меня есть возможность записывать новую музыку. Песни "Therefore I am" и "My Future" мне очень нравятся, и мне хочется, чтобы все поскорее услышали мой новый альбом", — поделилась Айлиш.

