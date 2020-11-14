https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584655765.html

Горбачев прокомментировал смерть Армена Джигарханяна

Горбачев прокомментировал смерть Армена Джигарханяна

Актер Армен Джигарханян был личностью огромного таланта, обаяния и обладал "легендарной" трудоспособностью, его жизнь была нелегкой, но трудности только... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T20:00

2020-11-14T20:00

2020-11-14T20:13

культура

умер армен джигарханян

культура

армен джигарханян

михаил горбачев

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Актер Армен Джигарханян был личностью огромного таланта, обаяния и обладал "легендарной" трудоспособностью, его жизнь была нелегкой, но трудности только закалили его, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни. В своем обращении памяти актера, опубликованном на сайте Горбачев-фонда, бывший советский лидер называет его выдающимся артистом и деятелем театра."Он был умным и добрым человеком, личностью огромного таланта и обаяния", - подчеркнул Горбачев.Он отметил, что, как и все его поколение, Джигарханян в раннем детстве пережил тяготы войны."Жизнь его была нелегкой, но трудности только закалили его. Он стал одним из высочайших профессионалов своего дела, его трудоспособность была просто легендарной", - пишет экс-президент СССР.Джигарханян получил известность и признание при жизни, его называют выдающимся советским, российским и армянским артистом, добавил Горбачев."Но точнее всего сказать так: Армен Джигарханян был и остается нашим общим культурным достоянием", - уточнил бывший советский лидер.Он отмечает, что они с Джигарханяном были большими друзьями, хотя в последние годы нечасто встречались."Несколько лет назад Армен пригласил меня в свой театр на спектакль "Театр времен Сенеки и Нерона", в котором он блистательно играл роль Сенеки. Армен был уже не совсем здоров, во время антракта было заметно, что роль требует от него больших усилий. А на сцене мы, зрители, как и раньше, видели одного из лучших артистов России", - вспоминает Горбачев.

https://ria.ru/20201114/ushel-iz-zhizni-armen-dzhigarkhanyan-1584649512.html

https://ria.ru/20201114/artist-1584592976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер армен джигарханян, культура, армен джигарханян, михаил горбачев