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https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584655765.html
Горбачев прокомментировал смерть Армена Джигарханяна
Горбачев прокомментировал смерть Армена Джигарханяна
Актер Армен Джигарханян был личностью огромного таланта, обаяния и обладал "легендарной" трудоспособностью, его жизнь была нелегкой, но трудности только... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T20:00
2020-11-14T20:13
культура
умер армен джигарханян
культура
армен джигарханян
михаил горбачев
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Актер Армен Джигарханян был личностью огромного таланта, обаяния и обладал "легендарной" трудоспособностью, его жизнь была нелегкой, но трудности только закалили его, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни. В своем обращении памяти актера, опубликованном на сайте Горбачев-фонда, бывший советский лидер называет его выдающимся артистом и деятелем театра."Он был умным и добрым человеком, личностью огромного таланта и обаяния", - подчеркнул Горбачев.Он отметил, что, как и все его поколение, Джигарханян в раннем детстве пережил тяготы войны."Жизнь его была нелегкой, но трудности только закалили его. Он стал одним из высочайших профессионалов своего дела, его трудоспособность была просто легендарной", - пишет экс-президент СССР.Джигарханян получил известность и признание при жизни, его называют выдающимся советским, российским и армянским артистом, добавил Горбачев."Но точнее всего сказать так: Армен Джигарханян был и остается нашим общим культурным достоянием", - уточнил бывший советский лидер.Он отмечает, что они с Джигарханяном были большими друзьями, хотя в последние годы нечасто встречались."Несколько лет назад Армен пригласил меня в свой театр на спектакль "Театр времен Сенеки и Нерона", в котором он блистательно играл роль Сенеки. Армен был уже не совсем здоров, во время антракта было заметно, что роль требует от него больших усилий. А на сцене мы, зрители, как и раньше, видели одного из лучших артистов России", - вспоминает Горбачев.
https://ria.ru/20201114/ushel-iz-zhizni-armen-dzhigarkhanyan-1584649512.html
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умер армен джигарханян, культура, армен джигарханян, михаил горбачев

Горбачев прокомментировал смерть Армена Джигарханяна

20:00 14.11.2020 (обновлено: 20:13 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Армен Джигарханян
Актер Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Актер Армен Джигарханян был личностью огромного таланта, обаяния и обладал "легендарной" трудоспособностью, его жизнь была нелегкой, но трудности только закалили его, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни. В своем обращении памяти актера, опубликованном на сайте Горбачев-фонда, бывший советский лидер называет его выдающимся артистом и деятелем театра.
"Он был умным и добрым человеком, личностью огромного таланта и обаяния", - подчеркнул Горбачев.
Он отметил, что, как и все его поколение, Джигарханян в раннем детстве пережил тяготы войны.
Ушел из жизни Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 18:55
Ушел из жизни Армен ДжигарханянНа 85-году жизни скончался Народный артист СССР, актер театра и кино Армен Джигарханян. В его фильмографии более 300 ярких ролей, за что он был занесен в Книгу рекордов Гинесса и по праву считался одним из самых узнаваемых российских актеров.
"Жизнь его была нелегкой, но трудности только закалили его. Он стал одним из высочайших профессионалов своего дела, его трудоспособность была просто легендарной", - пишет экс-президент СССР.
Джигарханян получил известность и признание при жизни, его называют выдающимся советским, российским и армянским артистом, добавил Горбачев.
"Но точнее всего сказать так: Армен Джигарханян был и остается нашим общим культурным достоянием", - уточнил бывший советский лидер.
Он отмечает, что они с Джигарханяном были большими друзьями, хотя в последние годы нечасто встречались.
"Несколько лет назад Армен пригласил меня в свой театр на спектакль "Театр времен Сенеки и Нерона", в котором он блистательно играл роль Сенеки. Армен был уже не совсем здоров, во время антракта было заметно, что роль требует от него больших усилий. А на сцене мы, зрители, как и раньше, видели одного из лучших артистов России", - вспоминает Горбачев.
Армен Джигарханян на концерте Три века Петербургского балета - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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КультураУмер Армен ДжигарханянКультураАрмен ДжигарханянМихаил Горбачев
 
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