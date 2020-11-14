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https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584635912.html
Президент Армении назвал смерть Джигарханяна большой потерей
Президент Армении назвал смерть Джигарханяна большой потерей
Смерть актера Армена Джигарханяна является большой потерей как для Армении, так и для России, заявил армянский президент Армен Саркисян. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T16:11
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культура
умер армен джигарханян
армен саркисян
армен джигарханян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Смерть актера Армена Джигарханяна является большой потерей как для Армении, так и для России, заявил армянский президент Армен Саркисян."Смерть актера, режиссера, деятеля культуры Джигарханяна - большая потеря как для Армении, так и для России, а также мирового кинематографа и театрального мира", - говорится в направленной президентом телеграмме с соболезнованиями.По его словам, армянский народ потерял одного из своих величайших сыновей нашего времени."Джигарханян был уникальным человеком и актером, который создавал вокруг себя уникальную среду - в кино, театре и человеческих отношениях. Выйдя из армянской актерской школы, обогатив армянские театр и кино своими незабываемыми ролями, Джигарханян позже сформировал свою самобытную актерскую мастерскую в российской культуре, став одним из самых известных лиц советского, а затем и российского кино, одновременно основал и до конца жизни возглавлял Московский драматический театр", - отметил Саркисян.Президент Армении выразил соболезнование семье, родным, коллегам и поклонникам творчества Джигарханяна.Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.
https://ria.ru/20201114/artist-1584592976.html
https://ria.ru/20201114/ushel-iz-zhizni-armen-dzhigarkhanyan-1584649512.html
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умер армен джигарханян, армен саркисян, армен джигарханян, армения, в мире

Президент Армении назвал смерть Джигарханяна большой потерей

16:11 14.11.2020 (обновлено: 19:07 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАктер Армен Джигарханян
Актер Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Смерть актера Армена Джигарханяна является большой потерей как для Армении, так и для России, заявил армянский президент Армен Саркисян.
"Смерть актера, режиссера, деятеля культуры Джигарханяна - большая потеря как для Армении, так и для России, а также мирового кинематографа и театрального мира", - говорится в направленной президентом телеграмме с соболезнованиями.
Армен Джигарханян на концерте Три века Петербургского балета - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 10:37Культура
"Меня радует то, что не огорчает". Каким был Армен Джигарханян
По его словам, армянский народ потерял одного из своих величайших сыновей нашего времени.
"Джигарханян был уникальным человеком и актером, который создавал вокруг себя уникальную среду - в кино, театре и человеческих отношениях. Выйдя из армянской актерской школы, обогатив армянские театр и кино своими незабываемыми ролями, Джигарханян позже сформировал свою самобытную актерскую мастерскую в российской культуре, став одним из самых известных лиц советского, а затем и российского кино, одновременно основал и до конца жизни возглавлял Московский драматический театр", - отметил Саркисян.
Президент Армении выразил соболезнование семье, родным, коллегам и поклонникам творчества Джигарханяна.
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.
Ушел из жизни Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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Ушел из жизни Армен ДжигарханянНа 85-году жизни скончался Народный артист СССР, актер театра и кино Армен Джигарханян. В его фильмографии более 300 ярких ролей, за что он был занесен в Книгу рекордов Гинесса и по праву считался одним из самых узнаваемых российских актеров.
 
КультураУмер Армен ДжигарханянАрмен СаркисянАрмен ДжигарханянАрменияВ мире
 
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