https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584635912.html

Президент Армении назвал смерть Джигарханяна большой потерей

Президент Армении назвал смерть Джигарханяна большой потерей

Смерть актера Армена Джигарханяна является большой потерей как для Армении, так и для России, заявил армянский президент Армен Саркисян. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T16:11

2020-11-14T16:11

2020-11-14T19:07

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умер армен джигарханян

армен саркисян

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ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Смерть актера Армена Джигарханяна является большой потерей как для Армении, так и для России, заявил армянский президент Армен Саркисян."Смерть актера, режиссера, деятеля культуры Джигарханяна - большая потеря как для Армении, так и для России, а также мирового кинематографа и театрального мира", - говорится в направленной президентом телеграмме с соболезнованиями.По его словам, армянский народ потерял одного из своих величайших сыновей нашего времени."Джигарханян был уникальным человеком и актером, который создавал вокруг себя уникальную среду - в кино, театре и человеческих отношениях. Выйдя из армянской актерской школы, обогатив армянские театр и кино своими незабываемыми ролями, Джигарханян позже сформировал свою самобытную актерскую мастерскую в российской культуре, став одним из самых известных лиц советского, а затем и российского кино, одновременно основал и до конца жизни возглавлял Московский драматический театр", - отметил Саркисян.Президент Армении выразил соболезнование семье, родным, коллегам и поклонникам творчества Джигарханяна.Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.

https://ria.ru/20201114/artist-1584592976.html

https://ria.ru/20201114/ushel-iz-zhizni-armen-dzhigarkhanyan-1584649512.html

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