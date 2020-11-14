https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584610655.html

Такой разный Армен Джигарханян. Ушел из жизни большой артист

Такой разный Армен Джигарханян. Ушел из жизни большой артист

Не стало Армена Джигарханяна — артиста, режиссера, художественного руководителя собственного театра. Одного из самых дорогих нашему сердцу актеров, чьи роли мы... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T14:29

2020-11-14T14:29

2020-11-14T16:16

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Не стало Армена Джигарханяна — артиста, режиссера, художественного руководителя собственного театра. Одного из самых дорогих нашему сердцу актеров, чьи роли мы знаем, помним и будем любить всегда. Человек с тысячью лицКогда-то о нем иронично сказал Валентин Гафт: "Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян". И действительно, количество созданных им ролей даже по меркам сегодняшним поражает, только в кино около трехсот, а еще театр, радио, мультфильмы. При этом каждый образ был уникальным, неповторимым, ярким — и мгновенно запоминался. Он обладал фантастической памятью: однажды на спор во время процесса озвучивания отвернулся от экрана и в точности, синхронно, проговорил весь текст героя, не ошибившись ни разу, — даже спустя месяцы после окончания съемок он помнил все реплики и все интонации! Он мог сыграть все — и брался за это "все" с одинаковой серьезностью, тщательностью и скрупулезностью. Как он умудрился ни разу не повториться в своих ролях? При этом он был органичен в любой из них.Вот его знаменитый Горбатый из "Места встречи изменить нельзя" — ради этой роли актеру делали сложный грим, сильно меняли внешность, при этом всем было, конечно, понятно, что перед нами Джигарханян. Но на экране возникал циничный, хитрый и безжалостный злодей. А вот совсем иной антигерой — Макс из "Тегерана-43", наемный убийца, настоящая машина смерти, который и в преклонном возрасте оказывается неизменно страшным и опасным, словно ядовитая змея. А каков был его атаман разбойников Хасан в спектакле "Али-Баба и сорок разбойников"? Для съемки обложки пластинки с записью этой постановки Джигарханян даже принес из дома восточную посуду — кувшины, блюда, пиалы, с которыми позировали все артисты, игравшие в спектакле. На его театральные роли собиралась вся Москва: в театре имени Маяковского, где Джигарханян служил почти 30 лет, на спектакли с его участием билеты было практически не достать. И он тоже был абсолютно разным в этих ролях — от гордого Сократа в "Беседах с Сократом" Эдварда Радзинского до Большого Па в "Кошке на раскаленной крыше".Там он сыграл одну из своих самых ярких ролей — Менделя Крика в инсценировке бабелевского "Заката", а потом повторил эту роль в фильме Владимира Аленикова "Биндюжник и король", который собрал потрясающий актерский ансамбль. Но как семья Криков так или иначе собиралась вокруг старого биндюжника Менделя, так и фильм закручивался вокруг почти трагической фигуры старого извозчика, влюбившегося в красотку Марусю. Театр ДЗритель платил ему своей преданностью, следуя за актером из театра в театр. Когда в 1996 году Джигарханян собрал собственную труппу, то эта любовь стала проецироваться и на его главное детище — коллектив, состоящий в основном из молодых актеров, веселый, бесшабашный, создающий на сцене атмосферу праздника. Было в этом, конечно, что-то от характера самого создателя, который всегда отражается в собственном детище. В своем театре он тоже успел сыграть несколько невероятных ролей. Можно вспомнить и "Последнюю ленту Крэппа" — удивительный спектакль, фактически бенефис Джигарханяна. В нем старый человек вспоминает свое прошлое, переслушивая магнитофонные записи и ведя сложный, многоуровневый диалог и с самим собой, и с собственными воспоминаниями, и с каждым из нас. Успел он сыграть и Сальери в "Маленьких трагедиях" — и его отравитель был весьма и весьма неординарен. Это была история не зависти к Моцарту, а отчаяния, борьбы с собственным эго, внутренних противоречий, фактически вывернутый наизнанку сеанс психотерапии. Последней его ролью на сцене собственного театра стал Сенека в "Театре времен Нерона и Сенеки" Радзинского: фактически продолжение линии сыгранного им когда-то Сократа. Принципиальный мудрец, который ничего не боится, для которого полет мысли важнее властных интриг, вечность превыше сиюминутности, а главная страсть состоит в радости познания. И, собственно, эта роль наиболее ярко отражала характер самого Джигарханяна — и страстного артиста, и неутомимого экспериментатора. Сколько молодых театров, возникших в конце 90-х, не прожили и пары сезонов — а Джигарханян сумел создать крепкий коллектив, который продолжал работу даже тогда, когда здоровье стало подводить мэтра и он не мог уделять прежней работе — что актерской, что управленческой — столько же времени и сил, как раньше. Когда пресса писала о Джигарханяне очередные слухи, он неизменно отвечал на любые нападки с восточной мудростью. Пусть говорят и думают что хотят — а я буду просто делать и работать. И методично, спокойно продолжал рулить своим театром, пока позволяли силы: репетировать, играть и ставить. Доказывая каждой своей земной минутой, что творчество — кровавый, тяжелый и благородный труд, который, однако, дает прекрасные плоды. И они навсегда с нами — даже если их создатель ушел.

https://ria.ru/20201114/artist-1584592976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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