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Такой разный Армен Джигарханян. Ушел из жизни большой артист
Такой разный Армен Джигарханян. Ушел из жизни большой артист
Не стало Армена Джигарханяна — артиста, режиссера, художественного руководителя собственного театра. Одного из самых дорогих нашему сердцу актеров, чьи роли мы... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T14:29
2020-11-14T16:16
знаменитости
звезды
культура
умер армен джигарханян
владимир алеников (режиссер)
театр
кино и сериалы
московский театр им. маяковского
московский драматический театр под руководством армена джигарханяна
армен джигарханян
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Не стало Армена Джигарханяна — артиста, режиссера, художественного руководителя собственного театра. Одного из самых дорогих нашему сердцу актеров, чьи роли мы знаем, помним и будем любить всегда. Человек с тысячью лицКогда-то о нем иронично сказал Валентин Гафт: "Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян". И действительно, количество созданных им ролей даже по меркам сегодняшним поражает, только в кино около трехсот, а еще театр, радио, мультфильмы. При этом каждый образ был уникальным, неповторимым, ярким — и мгновенно запоминался. Он обладал фантастической памятью: однажды на спор во время процесса озвучивания отвернулся от экрана и в точности, синхронно, проговорил весь текст героя, не ошибившись ни разу, — даже спустя месяцы после окончания съемок он помнил все реплики и все интонации! Он мог сыграть все — и брался за это "все" с одинаковой серьезностью, тщательностью и скрупулезностью. Как он умудрился ни разу не повториться в своих ролях? При этом он был органичен в любой из них.Вот его знаменитый Горбатый из "Места встречи изменить нельзя" — ради этой роли актеру делали сложный грим, сильно меняли внешность, при этом всем было, конечно, понятно, что перед нами Джигарханян. Но на экране возникал циничный, хитрый и безжалостный злодей. А вот совсем иной антигерой — Макс из "Тегерана-43", наемный убийца, настоящая машина смерти, который и в преклонном возрасте оказывается неизменно страшным и опасным, словно ядовитая змея. А каков был его атаман разбойников Хасан в спектакле "Али-Баба и сорок разбойников"? Для съемки обложки пластинки с записью этой постановки Джигарханян даже принес из дома восточную посуду — кувшины, блюда, пиалы, с которыми позировали все артисты, игравшие в спектакле. На его театральные роли собиралась вся Москва: в театре имени Маяковского, где Джигарханян служил почти 30 лет, на спектакли с его участием билеты было практически не достать. И он тоже был абсолютно разным в этих ролях — от гордого Сократа в "Беседах с Сократом" Эдварда Радзинского до Большого Па в "Кошке на раскаленной крыше".Там он сыграл одну из своих самых ярких ролей — Менделя Крика в инсценировке бабелевского "Заката", а потом повторил эту роль в фильме Владимира Аленикова "Биндюжник и король", который собрал потрясающий актерский ансамбль. Но как семья Криков так или иначе собиралась вокруг старого биндюжника Менделя, так и фильм закручивался вокруг почти трагической фигуры старого извозчика, влюбившегося в красотку Марусю. Театр ДЗритель платил ему своей преданностью, следуя за актером из театра в театр. Когда в 1996 году Джигарханян собрал собственную труппу, то эта любовь стала проецироваться и на его главное детище — коллектив, состоящий в основном из молодых актеров, веселый, бесшабашный, создающий на сцене атмосферу праздника. Было в этом, конечно, что-то от характера самого создателя, который всегда отражается в собственном детище. В своем театре он тоже успел сыграть несколько невероятных ролей. Можно вспомнить и "Последнюю ленту Крэппа" — удивительный спектакль, фактически бенефис Джигарханяна. В нем старый человек вспоминает свое прошлое, переслушивая магнитофонные записи и ведя сложный, многоуровневый диалог и с самим собой, и с собственными воспоминаниями, и с каждым из нас. Успел он сыграть и Сальери в "Маленьких трагедиях" — и его отравитель был весьма и весьма неординарен. Это была история не зависти к Моцарту, а отчаяния, борьбы с собственным эго, внутренних противоречий, фактически вывернутый наизнанку сеанс психотерапии. Последней его ролью на сцене собственного театра стал Сенека в "Театре времен Нерона и Сенеки" Радзинского: фактически продолжение линии сыгранного им когда-то Сократа. Принципиальный мудрец, который ничего не боится, для которого полет мысли важнее властных интриг, вечность превыше сиюминутности, а главная страсть состоит в радости познания. И, собственно, эта роль наиболее ярко отражала характер самого Джигарханяна — и страстного артиста, и неутомимого экспериментатора. Сколько молодых театров, возникших в конце 90-х, не прожили и пары сезонов — а Джигарханян сумел создать крепкий коллектив, который продолжал работу даже тогда, когда здоровье стало подводить мэтра и он не мог уделять прежней работе — что актерской, что управленческой — столько же времени и сил, как раньше. Когда пресса писала о Джигарханяне очередные слухи, он неизменно отвечал на любые нападки с восточной мудростью. Пусть говорят и думают что хотят — а я буду просто делать и работать. И методично, спокойно продолжал рулить своим театром, пока позволяли силы: репетировать, играть и ставить. Доказывая каждой своей земной минутой, что творчество — кровавый, тяжелый и благородный труд, который, однако, дает прекрасные плоды. И они навсегда с нами — даже если их создатель ушел.
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знаменитости, звезды, умер армен джигарханян, владимир алеников (режиссер), театр, кино и сериалы, московский театр им. маяковского, московский драматический театр под руководством армена джигарханяна, армен джигарханян

Такой разный Армен Джигарханян. Ушел из жизни большой артист

14:29 14.11.2020 (обновлено: 16:16 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Армен Джигарханян на церемонии вручения премии "Хрустальная Турандот"
Актер Армен Джигарханян на церемонии вручения премии Хрустальная Турандот - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Не стало Армена Джигарханяна — артиста, режиссера, художественного руководителя собственного театра. Одного из самых дорогих нашему сердцу актеров, чьи роли мы знаем, помним и будем любить всегда.

Человек с тысячью лиц

Когда-то о нем иронично сказал Валентин Гафт: "Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян". И действительно, количество созданных им ролей даже по меркам сегодняшним поражает, только в кино около трехсот, а еще театр, радио, мультфильмы. При этом каждый образ был уникальным, неповторимым, ярким — и мгновенно запоминался.
Он обладал фантастической памятью: однажды на спор во время процесса озвучивания отвернулся от экрана и в точности, синхронно, проговорил весь текст героя, не ошибившись ни разу, — даже спустя месяцы после окончания съемок он помнил все реплики и все интонации!
© Мосфильм (1977)Кадр из фильма "Рудин"
Кадр из фильма Рудин
1 из 6
Кадр из фильма "Рудин"
© Мосфильм (1977)
© Лентелефильм (1983)Кадр из фильма "Али-Баба и сорок разбойников" (1983)
Кадр из фильма Али-Баба и сорок разбойников
2 из 6
Кадр из фильма "Али-Баба и сорок разбойников" (1983)
© Лентелефильм (1983)
© РИА Новости / Вишневский

Кадр из художественного фильма "Молодые" (1971)

Кадр из художественного фильма Молодые
3 из 6

Кадр из художественного фильма "Молодые" (1971)

© РИА Новости / Вишневский
© Гостелерадио (1979)Армен Джигарханян в фильме "Место встречи изменить нельзя"
Армен Джигарханян в фильме Место встречи изменить нельзя
4 из 6
Армен Джигарханян в фильме "Место встречи изменить нельзя"
© Гостелерадио (1979)
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Заслуженный артист РСФСР Аркадий Толбузин (слева), народный артист СССР Ефим Копелян (в центре) и народный артист СССР Армен Джигарханян (справа) в сцене из фильма "Новые приключения неуловимых"

Толбузин, Копелян и Джигарханян в сцене из фильма Новые приключения неуловимых
5 из 6

Заслуженный артист РСФСР Аркадий Толбузин (слева), народный артист СССР Ефим Копелян (в центре) и народный артист СССР Армен Джигарханян (справа) в сцене из фильма "Новые приключения неуловимых"

© РИА Новости / РИА Новости
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© Ленфильм (1978)Кадр из фильма "Собака на сене"
Кадр из фильма Собака на сене
6 из 6
Кадр из фильма "Собака на сене"
© Ленфильм (1978)
1 из 6
Кадр из фильма "Рудин"
© Мосфильм (1977)
2 из 6
Кадр из фильма "Али-Баба и сорок разбойников" (1983)
© Лентелефильм (1983)
3 из 6

Кадр из художественного фильма "Молодые" (1971)

© РИА Новости / Вишневский
4 из 6
Армен Джигарханян в фильме "Место встречи изменить нельзя"
© Гостелерадио (1979)
5 из 6

Заслуженный артист РСФСР Аркадий Толбузин (слева), народный артист СССР Ефим Копелян (в центре) и народный артист СССР Армен Джигарханян (справа) в сцене из фильма "Новые приключения неуловимых"

© РИА Новости / РИА Новости
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6 из 6
Кадр из фильма "Собака на сене"
© Ленфильм (1978)
Он мог сыграть все — и брался за это "все" с одинаковой серьезностью, тщательностью и скрупулезностью. Как он умудрился ни разу не повториться в своих ролях? При этом он был органичен в любой из них.
Вот его знаменитый Горбатый из "Места встречи изменить нельзя" — ради этой роли актеру делали сложный грим, сильно меняли внешность, при этом всем было, конечно, понятно, что перед нами Джигарханян. Но на экране возникал циничный, хитрый и безжалостный злодей.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАрмен Джигарханян в роли Макса и Наталья Белохвостикова в роли Мари на съемках фильма "Тегеран-43"
Армен Джигарханян в роли Макса и Наталья Белохвостикова в роли Мари на съемках фильма Тегеран-43 - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости
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Армен Джигарханян в роли Макса и Наталья Белохвостикова в роли Мари на съемках фильма "Тегеран-43"
А вот совсем иной антигерой — Макс из "Тегерана-43", наемный убийца, настоящая машина смерти, который и в преклонном возрасте оказывается неизменно страшным и опасным, словно ядовитая змея. А каков был его атаман разбойников Хасан в спектакле "Али-Баба и сорок разбойников"? Для съемки обложки пластинки с записью этой постановки Джигарханян даже принес из дома восточную посуду — кувшины, блюда, пиалы, с которыми позировали все артисты, игравшие в спектакле.
На его театральные роли собиралась вся Москва: в театре имени Маяковского, где Джигарханян служил почти 30 лет, на спектакли с его участием билеты было практически не достать. И он тоже был абсолютно разным в этих ролях — от гордого Сократа в "Беседах с Сократом" Эдварда Радзинского до Большого Па в "Кошке на раскаленной крыше".
© РИА Новости / Дон / Перейти в фотобанк

Армен Джигарханян в роли Сократа на репетиции спектакля театра Маяковского "Беседы с Сократом"

Джигарханян в роли Сократа
1 из 4

Армен Джигарханян в роли Сократа на репетиции спектакля театра Маяковского "Беседы с Сократом"

© РИА Новости / Дон
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© РИА Новости / И. Зотин / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Разгром" по роману Александра Фадеева, постановка Марка Захарова. В роли Левинсона — Армен Джигарханян

Артист Армен Джигарханян в роли Левинсона в спектакле Разгром по роману Александра Фадеева
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Сцена из спектакля "Разгром" по роману Александра Фадеева, постановка Марка Захарова. В роли Левинсона — Армен Джигарханян

© РИА Новости / И. Зотин
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© Владимир Первенцев

Сцена из спектакля "Закат" по произведениям Исаака Бабеля. Беня Крик — Эммануил Виторган, Мендель Крик — Армен Джигарханян, Нехама — Нина Тер-Осипян

Московский академический театр имени Вл. Маяковского. Сцена из спектакля Закат по произведениям Исаака Бабеля. Беня Крик - Эммануил Гедеонович Виторган (стоит), Мендель Крик - народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян, Нехама - народная артистка РСФСР Нина Мамиконовна Тер-Осипян.
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Сцена из спектакля "Закат" по произведениям Исаака Бабеля. Беня Крик — Эммануил Виторган, Мендель Крик — Армен Джигарханян, Нехама — Нина Тер-Осипян

© Владимир Первенцев
© РИА Новости / Владимир Первенцев / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля по пьесе Теннесси Уильямса "Кошка на раскаленной крыше". Большой Па — Армен Джигарханян, Маргарет — Алла Балтер

Сцена из спектакля Теннесси Уильямса Кошка на раскаленной крыше
4 из 4

Сцена из спектакля по пьесе Теннесси Уильямса "Кошка на раскаленной крыше". Большой Па — Армен Джигарханян, Маргарет — Алла Балтер

© РИА Новости / Владимир Первенцев
Перейти в фотобанк
1 из 4

Армен Джигарханян в роли Сократа на репетиции спектакля театра Маяковского "Беседы с Сократом"

© РИА Новости / Дон
Перейти в фотобанк
2 из 4

Сцена из спектакля "Разгром" по роману Александра Фадеева, постановка Марка Захарова. В роли Левинсона — Армен Джигарханян

© РИА Новости / И. Зотин
Перейти в фотобанк
3 из 4

Сцена из спектакля "Закат" по произведениям Исаака Бабеля. Беня Крик — Эммануил Виторган, Мендель Крик — Армен Джигарханян, Нехама — Нина Тер-Осипян

© Владимир Первенцев
4 из 4

Сцена из спектакля по пьесе Теннесси Уильямса "Кошка на раскаленной крыше". Большой Па — Армен Джигарханян, Маргарет — Алла Балтер

© РИА Новости / Владимир Первенцев
Перейти в фотобанк
Там он сыграл одну из своих самых ярких ролей — Менделя Крика в инсценировке бабелевского "Заката", а потом повторил эту роль в фильме Владимира Аленикова "Биндюжник и король", который собрал потрясающий актерский ансамбль. Но как семья Криков так или иначе собиралась вокруг старого биндюжника Менделя, так и фильм закручивался вокруг почти трагической фигуры старого извозчика, влюбившегося в красотку Марусю.

Театр Д

Зритель платил ему своей преданностью, следуя за актером из театра в театр. Когда в 1996 году Джигарханян собрал собственную труппу, то эта любовь стала проецироваться и на его главное детище — коллектив, состоящий в основном из молодых актеров, веселый, бесшабашный, создающий на сцене атмосферу праздника. Было в этом, конечно, что-то от характера самого создателя, который всегда отражается в собственном детище.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Здание Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна на Ломоносовском проспекте в Москве

Здание Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна на Ломоносовском проспекте в Москве. 26 октября 2017
1 из 4

Здание Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна на Ломоносовском проспекте в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Александр Поляков

Ольга Кузина и Андрей Мерзликин в спектакле "Она в отсутствии любви и смерти" по пьесе Э. Радзинского. Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна

Ольга Кузина и Андрей Мерзликин в спектакле Она в отсутствии любви и смерти по пьесе Э. Радзинского. Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.
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Ольга Кузина и Андрей Мерзликин в спектакле "Она в отсутствии любви и смерти" по пьесе Э. Радзинского. Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна

© РИА Новости / Александр Поляков
© РИА Новости / Евгения Новоженина

Отрывок из спектакля "Молли" в театре Армена Джигарханяна по пьесе "Молли Суини" ирландского драматурга Брайана Фрила

Экспертно-медийный семинар Театральная культура в Союзном государстве
3 из 4

Отрывок из спектакля "Молли" в театре Армена Джигарханяна по пьесе "Молли Суини" ирландского драматурга Брайана Фрила

© РИА Новости / Евгения Новоженина
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Актеры после показа спектакля "Мольер" по пьесе М. Булгакова "Кабала святош" в постановке Сергея Виноградова в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна

Актеры после показа спектакля Мольер по пьесе М. Булгакова Кабала Святош в постановке Сергея Виноградова в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна на Ломоносовском проспекте в Москве. Постановка приурочена ко дню рождения А. Джигарханяна.
4 из 4

Актеры после показа спектакля "Мольер" по пьесе М. Булгакова "Кабала святош" в постановке Сергея Виноградова в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 4

Здание Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна на Ломоносовском проспекте в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 4

Ольга Кузина и Андрей Мерзликин в спектакле "Она в отсутствии любви и смерти" по пьесе Э. Радзинского. Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна

© РИА Новости / Александр Поляков
3 из 4

Отрывок из спектакля "Молли" в театре Армена Джигарханяна по пьесе "Молли Суини" ирландского драматурга Брайана Фрила

© РИА Новости / Евгения Новоженина
4 из 4

Актеры после показа спектакля "Мольер" по пьесе М. Булгакова "Кабала святош" в постановке Сергея Виноградова в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В своем театре он тоже успел сыграть несколько невероятных ролей. Можно вспомнить и "Последнюю ленту Крэппа" — удивительный спектакль, фактически бенефис Джигарханяна. В нем старый человек вспоминает свое прошлое, переслушивая магнитофонные записи и ведя сложный, многоуровневый диалог и с самим собой, и с собственными воспоминаниями, и с каждым из нас.
Успел он сыграть и Сальери в "Маленьких трагедиях" — и его отравитель был весьма и весьма неординарен. Это была история не зависти к Моцарту, а отчаяния, борьбы с собственным эго, внутренних противоречий, фактически вывернутый наизнанку сеанс психотерапии.
© Театр под руководством Армена ДжигарханянаСцена из спектакля "Театр времен Нерона и Сенеки" по пьесе Эдварда Радзинского. В роли философа Сенеки — Армен Джигарханян, Нерон — Кирилл Анисимов
Сцена из спектакля Театр времен Нерона и Сенеки по пьесе Эдварда Радзинского. В роли философа Сенеки - Армен Джигарханян, Нерон - Кирилл Анисимов - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Театр под руководством Армена Джигарханяна
Сцена из спектакля "Театр времен Нерона и Сенеки" по пьесе Эдварда Радзинского. В роли философа Сенеки — Армен Джигарханян, Нерон — Кирилл Анисимов
Последней его ролью на сцене собственного театра стал Сенека в "Театре времен Нерона и Сенеки" Радзинского: фактически продолжение линии сыгранного им когда-то Сократа. Принципиальный мудрец, который ничего не боится, для которого полет мысли важнее властных интриг, вечность превыше сиюминутности, а главная страсть состоит в радости познания. И, собственно, эта роль наиболее ярко отражала характер самого Джигарханяна — и страстного артиста, и неутомимого экспериментатора.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктер, режиссер Армен Джигарханян, получивший специальную премию "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", на церемонии вручения национальной театральной премии "Золотая Маска"
Актёр, режиссёр Армен Джигарханян, получивший специальную премию За выдающийся вклад в развитие театрального искусства, на церемонии вручения национальной театральной премии Золотая маска - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Актер, режиссер Армен Джигарханян, получивший специальную премию "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", на церемонии вручения национальной театральной премии "Золотая Маска"
Сколько молодых театров, возникших в конце 90-х, не прожили и пары сезонов — а Джигарханян сумел создать крепкий коллектив, который продолжал работу даже тогда, когда здоровье стало подводить мэтра и он не мог уделять прежней работе — что актерской, что управленческой — столько же времени и сил, как раньше.
Когда пресса писала о Джигарханяне очередные слухи, он неизменно отвечал на любые нападки с восточной мудростью. Пусть говорят и думают что хотят — а я буду просто делать и работать. И методично, спокойно продолжал рулить своим театром, пока позволяли силы: репетировать, играть и ставить. Доказывая каждой своей земной минутой, что творчество — кровавый, тяжелый и благородный труд, который, однако, дает прекрасные плоды. И они навсегда с нами — даже если их создатель ушел.
Армен Джигарханян на концерте Три века Петербургского балета - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 10:37Культура
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КультураЗнаменитостизвездыУмер Армен ДжигарханянВладимир Алеников (режиссер)ТеатрКино и сериалыМосковский театр им. МаяковскогоМосковский драматический театр под руководством Армена ДжигарханянаАрмен Джигарханян
 
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