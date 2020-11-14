https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584609691.html

Путин назвал Джигарханяна по-настоящему народным артистом

Путин назвал Джигарханяна по-настоящему народным артистом

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера Армена Джигарханяна, отметив, что его смерть - огромная утрата для отечественной... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T12:42

2020-11-14T12:42

2020-11-14T12:55

культура

умер армен джигарханян

россия

армен джигарханян

владимир путин

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера Армена Джигарханяна, отметив, что его смерть - огромная утрата для отечественной культуры и миллионов людей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни."Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас", - заявил Путин.Он отметил, что Джигарханян был великим актером, светлым и обаятельным человеком. Также Путин подчеркнул, что артиста любили за щедрый талант, душевное тепло, за преданность зрителю и своей профессии."Мы навсегда сохраним добрую память о Мастере, по-настоящему народном артисте Армене Борисовиче Джигарханяне", - добавил он.Армен Джигарханян – народный артист СССР, лауреат государственных премий Армянской ССР. Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III, IV (2005) и II степеней, а также армянским орденом Почета. Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер.

https://ria.ru/20201114/rekord-1584591144.html

https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1578035608.html

россия

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