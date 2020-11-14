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Герои Джигарханяна останутся в наших сердцах, заявили в Госдуме

Герои Джигарханяна останутся в наших сердцах, заявили в Госдуме

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова выразила соболезнования родным и близким артиста Армена Джигарханяна и отметила, что РИА Новости, 14.11.2020

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умер армен джигарханян

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армен джигарханян

ссср

общество

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова выразила соболезнования родным и близким артиста Армена Джигарханяна и отметила, что на его работах будут учиться еще несколько поколений актеров.Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.Депутат выразила соболезнования родным и близким артиста, тем, кто был с ним рядом на протяжении всей жизни, и особенно в последние непростые годы. Она подчеркнула, что горькая весть о кончине артиста не может оставить равнодушными почитателей его таланта.

ссср

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер армен джигарханян, ольга казакова, госдума рф, армен джигарханян, ссср, общество