Герои Джигарханяна останутся в наших сердцах, заявили в Госдуме
11:18 14.11.2020 (обновлено: 11:19 14.11.2020)
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова выразила соболезнования родным и близким артиста Армена Джигарханяна и отметила, что на его работах будут учиться еще несколько поколений актеров.
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу на 86-м году жизни.
Депутат выразила соболезнования родным и близким артиста, тем, кто был с ним рядом на протяжении всей жизни, и особенно в последние непростые годы. Она подчеркнула, что горькая весть о кончине артиста не может оставить равнодушными почитателей его таланта.
"Уходит поколение тех, кто создал славу советского кино. Я уверена, что на работах Армена Борисовича будут учиться ещё несколько поколений тех, кто выбрал профессию актера. Юмор, искрометность, глубина, точность характеров, неповторимость героев, которые создавал этот талантливейший человек, останется в нашей памяти, в нашем сердце. Светлая память и аплодисменты нашему любимому актёру", - сказала РИА Новости Казакова.