https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584595761.html
Швыдкой назвал Джигарханяна уникальным явлением отечественного искусства
Швыдкой назвал Джигарханяна уникальным явлением отечественного искусства
Народный артист СССР Армен Джигарханян был неповторимым явлением, необычайно ярким артистом, он внес невероятный вклад в дело отечественного театра и... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T10:39
2020-11-14T10:39
2020-11-14T11:15
умер армен джигарханян
культура
армен джигарханян
михаил швыдкой
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584639189_0:0:3335:1876_1400x0_80_0_0_1a6c883cc53d7e4b8ca5feb2ec06f917.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян был неповторимым явлением, необычайно ярким артистом, он внес невероятный вклад в дело отечественного театра и кинематографа, создавал роли, которые помогали жить, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Джигарханян скончался в субботу на 86-м году жизни.Собеседник агентства подчеркнул, что Джигарханян вошел в отечественный кинематограф невероятно ярко, несмотря на то, что широкому зрителю он мог запомниться не таким большим количеством ролей."Он был необычайно ярким и разноплановым человеком, ищущим в искусстве каждый раз что-то новое и умеющим сотрудничать с выдающимися режиссерами. Это всегда была яркая театральная кинематографическая ткань, которую он создавал, покоряя зрителей. Из жизни ушел очень большой артист советского и российского искусства, человек, который помогал нам жить, создавая свои роли. Это, конечно, никогда не забудется", - заключил Швыдкой.
https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1578035608.html
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584588919_85:0:2814:2047_1400x0_80_0_0_b90d8b3028d837d220f8e290e58749c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер армен джигарханян, армен джигарханян, михаил швыдкой, ссср, общество
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Народный артист СССР Армен Джигарханян
был неповторимым явлением, необычайно ярким артистом, он внес невероятный вклад в дело отечественного театра и кинематографа, создавал роли, которые помогали жить, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
.
Джигарханян скончался в субботу на 86-м году жизни.
"Значение Арена Борисовича для русского театра и кинематографа заслонили в последние годы досадные и оскорбительные перетряхивания грязного белья его домашних отношений. На самом деле из жизни ушел выдающийся артист, который в 60-70-е годы прославил Ереванский русский драматический театр, переиграв большое количество ролей национального и мирового репертуара. Я помню его появление в Москве, когда он оказался на сцене Московского театра Ленинского комсомола, а потом - сыграв удивительную роль в спектакле "Разгром" на сцене Московского академического театра имени Маяковского. Армен появился тогда как явление совершенно уникальное и неповторимое, умеющее держать форму и одновременно раскрывать глубинно-психологические обстоятельства роли", - рассказал он.
Собеседник агентства подчеркнул, что Джигарханян вошел в отечественный кинематограф невероятно ярко, несмотря на то, что широкому зрителю он мог запомниться не таким большим количеством ролей.
"Он был необычайно ярким и разноплановым человеком, ищущим в искусстве каждый раз что-то новое и умеющим сотрудничать с выдающимися режиссерами. Это всегда была яркая театральная кинематографическая ткань, которую он создавал, покоряя зрителей. Из жизни ушел очень большой артист советского и российского искусства, человек, который помогал нам жить, создавая свои роли. Это, конечно, никогда не забудется", - заключил Швыдкой.