https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584595761.html

Швыдкой назвал Джигарханяна уникальным явлением отечественного искусства

Швыдкой назвал Джигарханяна уникальным явлением отечественного искусства

Народный артист СССР Армен Джигарханян был неповторимым явлением, необычайно ярким артистом, он внес невероятный вклад в дело отечественного театра и... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T10:39

2020-11-14T10:39

2020-11-14T11:15

умер армен джигарханян

культура

армен джигарханян

михаил швыдкой

ссср

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян был неповторимым явлением, необычайно ярким артистом, он внес невероятный вклад в дело отечественного театра и кинематографа, создавал роли, которые помогали жить, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Джигарханян скончался в субботу на 86-м году жизни.Собеседник агентства подчеркнул, что Джигарханян вошел в отечественный кинематограф невероятно ярко, несмотря на то, что широкому зрителю он мог запомниться не таким большим количеством ролей."Он был необычайно ярким и разноплановым человеком, ищущим в искусстве каждый раз что-то новое и умеющим сотрудничать с выдающимися режиссерами. Это всегда была яркая театральная кинематографическая ткань, которую он создавал, покоряя зрителей. Из жизни ушел очень большой артист советского и российского искусства, человек, который помогал нам жить, создавая свои роли. Это, конечно, никогда не забудется", - заключил Швыдкой.

https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1578035608.html

ссср

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умер армен джигарханян, армен джигарханян, михаил швыдкой, ссср, общество