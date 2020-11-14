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https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1584588268.html
Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет
Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет
Народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ночь на субботу на 86-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель театра Джигарханяна. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T09:22
2020-11-14T11:18
умер армен джигарханян
культура
армен джигарханян
москва
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ночь на субботу на 86-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель театра Джигарханяна."Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя", — сказал собеседник агентства.Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Еще в школьные годы увлекся театром, но попытка поступить в ГИТИС оказалась неудачной. Вернувшись в Ереван, работал помощником оператора на киностудии "Арменфильм". В 1958 году окончил Ереванский художественно-театральный институт.С 1955 по 1967 год Джигарханян работал в Русском драматическом театре имени К. С. Станиславского в Ереване, затем перешел в Московский театр имени Ленинского комсомола, где запомнился ролями в спектаклях "Снимается кино", "Мольер", "Дым отечества".В 1969 году Джигарханян поступил в Московский драматический театр имени Маяковского. Там он прослужил 27 лет и стал одним из ведущих актеров. Среди его многочисленных ролей — Сократ ("Беседы с Сократом"), Стенли Ковальский ("Трамвай "Желание"), Большой Па ("Кошка на раскаленной крыше"), Нерон ("Театр времен Нерона и Сенеки"), Мендель Крик ("Закат"), Салай Салтаныч ("Жертва века").В 1996 году актер основал собственный театр, основой труппы которого стал его курс во ВГИКе. На этой сцене художественный руководитель играл в спектаклях "Последняя лента Крэппа", "Двенадцатая ночь", "Маленькие трагедии", "Возвращение домой".В кино артист дебютировал в 1960 году ролью Акопа в фильме "Обвал", а известность ему принесла о роль молодого ученого-физика Артема Манвеляна в картине "Здравствуй, это я!" (1965).Всего на счету Джигарханяна десятки ролей в лентах самых различных жанров. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого снимаемого российского актера. Фильмы "Неуловимые мстители", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" стали его визитной карточкой.Артист снимался и в сериалах ("Казус Кукоцкого", "Земский доктор. Жизнь заново", "Душа шпиона"), а также много работал на озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят персонажи таких лент, как "Жил-был пес", "Остров сокровищ", "Приключения поросенка Фунтика", "Тачки", "Гадкий утенок".Джигарханян — народный артист СССР (1985), лауреат множества премий. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" (трех степеней) и армянским орденом Почета.
https://ria.ru/20201114/rekord-1584591144.html
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умер армен джигарханян, армен джигарханян, москва

Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет

09:22 14.11.2020 (обновлено: 11:18 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАрмен Джигарханян
Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ночь на субботу на 86-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель театра Джигарханяна.
"Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя", — сказал собеседник агентства.
Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Еще в школьные годы увлекся театром, но попытка поступить в ГИТИС оказалась неудачной. Вернувшись в Ереван, работал помощником оператора на киностудии "Арменфильм". В 1958 году окончил Ереванский художественно-театральный институт.
С 1955 по 1967 год Джигарханян работал в Русском драматическом театре имени К. С. Станиславского в Ереване, затем перешел в Московский театр имени Ленинского комсомола, где запомнился ролями в спектаклях "Снимается кино", "Мольер", "Дым отечества".
Актер Армен Джигарханян - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 09:45
Рекордсмен по числу ролей: каким был Армен Джигарханян
В 1969 году Джигарханян поступил в Московский драматический театр имени Маяковского. Там он прослужил 27 лет и стал одним из ведущих актеров. Среди его многочисленных ролей — Сократ ("Беседы с Сократом"), Стенли Ковальский ("Трамвай "Желание"), Большой Па ("Кошка на раскаленной крыше"), Нерон ("Театр времен Нерона и Сенеки"), Мендель Крик ("Закат"), Салай Салтаныч ("Жертва века").
В 1996 году актер основал собственный театр, основой труппы которого стал его курс во ВГИКе. На этой сцене художественный руководитель играл в спектаклях "Последняя лента Крэппа", "Двенадцатая ночь", "Маленькие трагедии", "Возвращение домой".
В кино артист дебютировал в 1960 году ролью Акопа в фильме "Обвал", а известность ему принесла о роль молодого ученого-физика Артема Манвеляна в картине "Здравствуй, это я!" (1965).
Актер Армен Джигарханян на съемках фильма режиссера Александра Ефремова Немец - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 09:44
Биография Армена Джигарханяна
Всего на счету Джигарханяна десятки ролей в лентах самых различных жанров. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого снимаемого российского актера. Фильмы "Неуловимые мстители", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" стали его визитной карточкой.
Артист снимался и в сериалах ("Казус Кукоцкого", "Земский доктор. Жизнь заново", "Душа шпиона"), а также много работал на озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят персонажи таких лент, как "Жил-был пес", "Остров сокровищ", "Приключения поросенка Фунтика", "Тачки", "Гадкий утенок".
Джигарханян — народный артист СССР (1985), лауреат множества премий. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" (трех степеней) и армянским орденом Почета.
"Меня радует то, что не огорчает". Каким был Армен Джигарханян
© Одесская киностудия (1979)

Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване (Армения)

Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
1 из 10

Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване (Армения)

© Одесская киностудия (1979)
© РИА Новости / Галина Кмит

После окончания школы Джигарханян поехал поступать в ГИТИС в Москву, но с первого раза не у него не получилось

Армен Джигарханян на съемках фильма Рецепт ее молодости
2 из 10

После окончания школы Джигарханян поехал поступать в ГИТИС в Москву, но с первого раза не у него не получилось

© РИА Новости / Галина Кмит
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов / Перейти в фотобанк

Будущий актер вернулся на родину. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт. Со второго курса его приняли в труппу республиканского Русского драматического театра имени К. С. Станиславского. В театре Джигарханян очень скоро стал ведущим актером

Актер Армен Джигарханян в роли штабс-капитана контрразведки Овечкина в фильме Новые приключения неуловимых
3 из 10

Будущий актер вернулся на родину. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт. Со второго курса его приняли в труппу республиканского Русского драматического театра имени К. С. Станиславского. В театре Джигарханян очень скоро стал ведущим актером

© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Всего на счету Джигарханяна десятки ролей в лентах самых различных жанров. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого снимаемого российского актера

Армен Джигарханян в роли Макса и Наталья Белохвостикова в роли Мари на съемках фильма Тегеран-43
4 из 10

Всего на счету Джигарханяна десятки ролей в лентах самых различных жанров. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого снимаемого российского актера

© РИА Новости
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© Ленфильм (1978)

Фильмы "Неуловимые мстители", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" стали его визитной карточкой

Кадр из фильма Собака на сене
5 из 10

Фильмы "Неуловимые мстители", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" стали его визитной карточкой

© Ленфильм (1978)
© "Мосфильм" (1995)

В 1996 году основал собственный театр, основой труппы которого стал его курс во ВГИКе. На этой сцене художественный руководитель играл в спектаклях "Последняя лента Крэппа", "Двенадцатая ночь", "Маленькие трагедии", "Возвращение домой"

Кадр из фильма Ширли-мырли
6 из 10

В 1996 году основал собственный театр, основой труппы которого стал его курс во ВГИКе. На этой сцене художественный руководитель играл в спектаклях "Последняя лента Крэппа", "Двенадцатая ночь", "Маленькие трагедии", "Возвращение домой"

© "Мосфильм" (1995)
© ТО "Экран" (1975)

Артист снимался и в сериалах ("Казус Кукоцкого", "Земский доктор. Жизнь заново", "Душа шпиона"), а также много работал на озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят персонажи таких лент, как "Жил-был пес", "Остров сокровищ", "Приключения поросенка Фунтика", "Тачки", "Гадкий утенок"

Кадр из фильма Здравствуйте, я ваша тетя!
7 из 10

Артист снимался и в сериалах ("Казус Кукоцкого", "Земский доктор. Жизнь заново", "Душа шпиона"), а также много работал на озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят персонажи таких лент, как "Жил-был пес", "Остров сокровищ", "Приключения поросенка Фунтика", "Тачки", "Гадкий утенок"

© ТО "Экран" (1975)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра Ленком
8 из 10

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в фотобанк

На фото: Армен Джигарханян в роли Большого Па в спектакле "Кошка на раскаленной крыше". Московский академический театр имени Владимира Маяковского

Армен Борисович Джигарханян в роли Большого Па в спектакле Кошка на раскаленной крыше
9 из 10

На фото: Армен Джигарханян в роли Большого Па в спектакле "Кошка на раскаленной крыше". Московский академический театр имени Владимира Маяковского

© РИА Новости / Фред Гринберг
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Джигарханян — народный артист СССР (1985), лауреат множества премий. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" (трех степеней) и армянским орденом Почета

Армен Джигарханян на концерте Три века Петербургского балета
10 из 10

Джигарханян — народный артист СССР (1985), лауреат множества премий. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" (трех степеней) и армянским орденом Почета

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 10

Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване (Армения)

© Одесская киностудия (1979)
2 из 10

После окончания школы Джигарханян поехал поступать в ГИТИС в Москву, но с первого раза не у него не получилось

© РИА Новости / Галина Кмит
3 из 10

Будущий актер вернулся на родину. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт. Со второго курса его приняли в труппу республиканского Русского драматического театра имени К. С. Станиславского. В театре Джигарханян очень скоро стал ведущим актером

© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Всего на счету Джигарханяна десятки ролей в лентах самых различных жанров. Его даже занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого снимаемого российского актера

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 10

Фильмы "Неуловимые мстители", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Собака на сене", "Место встречи изменить нельзя" стали его визитной карточкой

© Ленфильм (1978)
6 из 10

В 1996 году основал собственный театр, основой труппы которого стал его курс во ВГИКе. На этой сцене художественный руководитель играл в спектаклях "Последняя лента Крэппа", "Двенадцатая ночь", "Маленькие трагедии", "Возвращение домой"

© "Мосфильм" (1995)
7 из 10

Артист снимался и в сериалах ("Казус Кукоцкого", "Земский доктор. Жизнь заново", "Душа шпиона"), а также много работал на озвучивании мультфильмов. Его голосом говорят персонажи таких лент, как "Жил-был пес", "Остров сокровищ", "Приключения поросенка Фунтика", "Тачки", "Гадкий утенок"

© ТО "Экран" (1975)
8 из 10

Актер, художественный руководитель Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна Армен Джигарханян с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра "Ленком"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
9 из 10

На фото: Армен Джигарханян в роли Большого Па в спектакле "Кошка на раскаленной крыше". Московский академический театр имени Владимира Маяковского

© РИА Новости / Фред Гринберг
Перейти в фотобанк
10 из 10

Джигарханян — народный артист СССР (1985), лауреат множества премий. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" (трех степеней) и армянским орденом Почета

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
 
КультураУмер Армен ДжигарханянАрмен ДжигарханянМосква
 
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