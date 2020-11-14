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ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса
ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в размещении бронетехники РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T15:43
2020-11-14T15:43
2020-11-14T15:43
яков осадчий
донбасс
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в мире
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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в размещении бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Новозвановка и Золотое у линии соприкосновения в Донбассе.По его словам, украинские силовики разместили три БМП-2 в частном секторе у Новозвановки и БМП-1 у Золотого в Донбассе.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня с мерами по его поддержанию должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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яков осадчий, донбасс, луганская народная республика, в мире