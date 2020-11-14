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ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса
ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в размещении бронетехники РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T15:43
2020-11-14T15:43
яков осадчий
донбасс
луганская народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в размещении бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Новозвановка и Золотое у линии соприкосновения в Донбассе.По его словам, украинские силовики разместили три БМП-2 в частном секторе у Новозвановки и БМП-1 у Золотого в Донбассе.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня с мерами по его поддержанию должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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яков осадчий, донбасс, луганская народная республика, в мире

ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса

15:43 14.11.2020
 
© Фото : Ministry of Defense of UkraineСолдаты ВСУ на востоке Украины
Солдаты ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в размещении бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Новозвановка и Золотое у линии соприкосновения в Донбассе.

"Украинское командование преднамеренно продолжает подвергать опасности мирных жителей, размещая вооружение и военную технику в жилых районах подконтрольных населенных пунктов", - заявил журналистам Осадчий, сославшись на данные разведки.

По его словам, украинские силовики разместили три БМП-2 в частном секторе у Новозвановки и БМП-1 у Золотого в Донбассе.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня с мерами по его поддержанию должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
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Минские соглашения
 
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