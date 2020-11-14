https://ria.ru/20201114/deklaratsiya-1584649919.html

Участники Восточноазиатского саммита приняли итоговую декларацию

Участники Восточноазиатского саммита приняли итоговую декларацию

Мир столкнулся с чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения - распространением коронавируса, на этом фоне должна быть повышена роль Восточноазиатского... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T19:03

2020-11-14T19:03

2020-11-14T19:04

коронавирус covid-19

восточноазиатский саммит

вьетнам

в мире

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мир столкнулся с чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения - распространением коронавируса, на этом фоне должна быть повышена роль Восточноазиатского саммита в укреплении регионального потенциала по борьбе с пандемиями, говорится в Ханойской декларации, принятой по итогам 15-го саммита ВАС.Саммит, который в этом году принимал Вьетнам, прошел в смешанном формате, когда большинство лидеров, в том числе президент РФ Владимир Путин, участвовали в режиме видеоконференции.В итоговой Ханойской декларации отмечается, что "регион и мир в целом сталкиваются с беспрецедентными вызовами, включая растущую напряженность, а также традиционные, нетрадиционные и трансграничные проблемы, в частности чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения, включая пандемию COVID-19".Лидеры заявили о "важности взаимного доверия, активного диалога и сотрудничества". Также в декларации заявлено о необходимости многостороннего подхода к решению проблем, этот тезис является сквозным практически для всех деклараций данного формата.Лидеры договорились "наращивать практические действия и всеобъемлющую кооперацию" в приоритетных областях сотрудничества, проводить регулярный их обзор с учетом приоритетов, вызовов и интересов.Также решено усилить роль Восточноазиатского саммита в укреплении регионального потенциала по контролю и реагированию на распространение инфекционных заболеваний, возникновение пандемий и других чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения, в наращивании возможностей по смягчению их социальных и экономических последствий.Восточноазиатский саммит (East Asia Summit, ВАС) – площадка стратегического диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по широкому кругу вопросов региональной повестки дня. В настоящее время участниками ВАС являются 18 государств: "десятка" стран АСЕАН и ее диалоговые партнеры – Россия, Австралия, Индия, Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, США и Япония.

https://ria.ru/20201114/infektsii-1584630776.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, восточноазиатский саммит, вьетнам, в мире