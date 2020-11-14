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В Британии выявили почти 27 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили почти 27 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 26 860, скончались 462 человека, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T21:20
2020-11-14T21:20
2020-11-14T21:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
англия
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 14 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 26 860, скончались 462 человека, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 27 301 человека, скончались 376 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 344 356 человек, умерли 51 730.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Англии с 5 ноября действует режим карантина. Особенно тяжелая ситуация сложилась на севере страны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире