https://ria.ru/20201114/bezopasnost-1584625703.html
Путин рассказал о позиции России по стратегической безопасности
Путин рассказал о позиции России по стратегической безопасности
Россия открыта к разговору со всеми странами по стратегической безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T14:41
2020-11-14T14:41
2020-11-14T14:59
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия открыта к разговору со всеми странами по стратегической безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин напомнил, что после прекращения действия по инициативе Соединенных Штатов Америки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности РФ в одностороннем порядке объявила мораторий на размещение таких ракет в АТР и других регионах мира, до тех пор пока от таких мер будут воздерживаться американские партнеры.
https://ria.ru/20201112/otvetstvennost-1584295084.html
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