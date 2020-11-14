https://ria.ru/20201114/bezopasnost-1584625703.html

Путин рассказал о позиции России по стратегической безопасности

Путин рассказал о позиции России по стратегической безопасности

Россия открыта к разговору со всеми странами по стратегической безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T14:41

2020-11-14T14:41

2020-11-14T14:59

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия открыта к разговору со всеми странами по стратегической безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин напомнил, что после прекращения действия по инициативе Соединенных Штатов Америки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности РФ в одностороннем порядке объявила мораторий на размещение таких ракет в АТР и других регионах мира, до тех пор пока от таких мер будут воздерживаться американские партнеры.

https://ria.ru/20201112/otvetstvennost-1584295084.html

россия

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