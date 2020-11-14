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На Ямале бездомных животных поставят на учет
На Ямале бездомных животных поставят на учет
Бездомные животные в Ямало-Ненецком автономном округе больше не останутся без внимания. Собирать информацию о животных без владельцев будут с помощью... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T08:00
2020-11-14T08:02
хорошие новости
хорошие новости
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бездомные животные в Ямало-Ненецком автономном округе больше не останутся без внимания. Собирать информацию о животных без владельцев будут с помощью государственной информационной системы учета "Приют", которую региональная служба ветеринарии планирует запустить с 1 января 2021 года."Приют" позволит следить, как в регионе ведется работа по контролю за бездомными животными, рассказал во время пресс-конференции руководитель службы ветеринарии ЯНАО Евгений Попов. В 2020 году в приюты доставили 3347 животных без владельцев, 144 животных вернули хозяевам, 800 – передали новым владельцам. 1324 животных выпустили в места прежнего обитания после стерилизации и вакцинации.Работа по созданию приютов ведется в регионе с момента вступления в силу федерального закона об ответственном обращении с животными. Закон запрещает эвтаназию безнадзорных животных без показаний, вместо этого работает принцип ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск). Это означает, что если у отловленных и доставленных в приют животных не найдется владелец, то их после стерилизации и вакцинации и установки ушной бирки отпускают в места отлова.На Ямале уже заработали приюты в городах Лабытнанги и Муравленко, а также в Надымском, Красноселькупском, Пуровском, Приуральском районах. В городах Ноябрьск, Салехард, Губкинский, Тазовском и Ямальском районах приюты заработают до конца 2020 года.
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хорошие новости, ямало-ненецкий автономный округ (янао)

На Ямале бездомных животных поставят на учет

08:00 14.11.2020 (обновлено: 08:02 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовСобаки в вольере приюта для бездомных животных
Собаки в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бездомные животные в Ямало-Ненецком автономном округе больше не останутся без внимания. Собирать информацию о животных без владельцев будут с помощью государственной информационной системы учета "Приют", которую региональная служба ветеринарии планирует запустить с 1 января 2021 года.
"Приют" позволит следить, как в регионе ведется работа по контролю за бездомными животными, рассказал во время пресс-конференции руководитель службы ветеринарии ЯНАО Евгений Попов. В 2020 году в приюты доставили 3347 животных без владельцев, 144 животных вернули хозяевам, 800 – передали новым владельцам. 1324 животных выпустили в места прежнего обитания после стерилизации и вакцинации.
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа, 10:02
С улицы в приюты. В Москве становится все меньше бездомных животных
Работа по созданию приютов ведется в регионе с момента вступления в силу федерального закона об ответственном обращении с животными. Закон запрещает эвтаназию безнадзорных животных без показаний, вместо этого работает принцип ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск). Это означает, что если у отловленных и доставленных в приют животных не найдется владелец, то их после стерилизации и вакцинации и установки ушной бирки отпускают в места отлова.
На Ямале уже заработали приюты в городах Лабытнанги и Муравленко, а также в Надымском, Красноселькупском, Пуровском, Приуральском районах. В городах Ноябрьск, Салехард, Губкинский, Тазовском и Ямальском районах приюты заработают до конца 2020 года.
 
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