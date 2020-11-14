https://ria.ru/20201114/bezdomnye-1584499579.html

На Ямале бездомных животных поставят на учет

На Ямале бездомных животных поставят на учет

Бездомные животные в Ямало-Ненецком автономном округе больше не останутся без внимания. Собирать информацию о животных без владельцев будут с помощью... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T08:00

2020-11-14T08:00

2020-11-14T08:02

хорошие новости

хорошие новости

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584498042_0:79:1500:923_1400x0_80_0_0_e22788500a997ce30e18e841968a3a12.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бездомные животные в Ямало-Ненецком автономном округе больше не останутся без внимания. Собирать информацию о животных без владельцев будут с помощью государственной информационной системы учета "Приют", которую региональная служба ветеринарии планирует запустить с 1 января 2021 года."Приют" позволит следить, как в регионе ведется работа по контролю за бездомными животными, рассказал во время пресс-конференции руководитель службы ветеринарии ЯНАО Евгений Попов. В 2020 году в приюты доставили 3347 животных без владельцев, 144 животных вернули хозяевам, 800 – передали новым владельцам. 1324 животных выпустили в места прежнего обитания после стерилизации и вакцинации.Работа по созданию приютов ведется в регионе с момента вступления в силу федерального закона об ответственном обращении с животными. Закон запрещает эвтаназию безнадзорных животных без показаний, вместо этого работает принцип ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск). Это означает, что если у отловленных и доставленных в приют животных не найдется владелец, то их после стерилизации и вакцинации и установки ушной бирки отпускают в места отлова.На Ямале уже заработали приюты в городах Лабытнанги и Муравленко, а также в Надымском, Красноселькупском, Пуровском, Приуральском районах. В городах Ноябрьск, Салехард, Губкинский, Тазовском и Ямальском районах приюты заработают до конца 2020 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20200815/1575819014.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, ямало-ненецкий автономный округ (янао)