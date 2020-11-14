https://ria.ru/20201114/belorussiya-1584636417.html

Тихановская призвала к санкциям против бизнеса, поддерживающего Лукашенко

Тихановская призвала к санкциям против бизнеса, поддерживающего Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская высказалась за расширение санкций против официального Минска, в частности заявила,... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T16:16

2020-11-14T16:16

2020-11-14T16:16

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская высказалась за расширение санкций против официального Минска, в частности заявила, что целесообразно рассмотреть вопрос о санкциях против бизнеса, поддерживающего власти.Согласно сообщению пресс-службы в Telegram, "Тихановская призвала ЕС к более решительным действиям".Она также заявила, что в ходе акций протеста в Белоруссии задержаны более 18 тысяч человек.Между тем оппозиционная структура "Народное антикризисное управление", созданная по инициативе оппозиционера Павла Латушко, заявила в субботу в своем Telegram-канале, что располагает копией отчета МВД Белоруссии, согласно которому с 9 августа по 3 ноября в Белоруссии задержали больше 25 800 человек за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение иных правонарушений при их проведении, составлено больше 24 тысяч административных протоколов.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. МВД Белоруссии нерегулярно публикует в открытых источниках информацию о количестве задержанных во время несанкционированных акций протеста.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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павел латушко, светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире