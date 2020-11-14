https://ria.ru/20201114/arktika-1584579749.html

Источник назвал дату запуска первого спутника для оценки климата Арктики

Источник назвал дату запуска первого спутника для оценки климата Арктики

Запуск первого космического аппарата "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе планируется в конце февраля 2021 года, сообщил РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T03:17

2020-11-14T03:17

2020-11-14T03:17

россия

земля

гидрометцентр

космос - риа наука

роскосмос

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156001/41/1560014176_0:317:3077:2047_1400x0_80_0_0_b385736153c7c9a4ed05ca4588f48ad6.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Запуск первого космического аппарата "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе планируется в конце февраля 2021 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В октябре представитель пресс-службы "Роскосмоса" рассказал агентству, что запуск "Арктики" отложили на 2021 год в связи с необходимостью проведения дополнительных проверок.Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса", точные даты пусков на 2021 год будут определены позднее.Спутники "Арктика-М" предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Запуск второй "Арктики-М" намечается в 2023 году, еще трех спутников - в 2024-2025 годах. Им на смену после 2025 года предполагается отправить пять спутников "Арктика-МП".По набору оборудования "Арктика-М" будет аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам серии "Электро-Л". Спутник разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются с "Электро-Л".После выведения на орбиту двух аппаратов "Арктика-М" Гидрометцентр будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.

https://ria.ru/20201110/ledokol-1583868068.html

россия

земля

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля, гидрометцентр, космос - риа наука, роскосмос, москва