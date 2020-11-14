https://ria.ru/20201114/arktika-1584579749.html
Источник назвал дату запуска первого спутника для оценки климата Арктики
Источник назвал дату запуска первого спутника для оценки климата Арктики
Запуск первого космического аппарата "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе планируется в конце февраля 2021 года, сообщил РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T03:17
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Запуск первого космического аппарата "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе планируется в конце февраля 2021 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В октябре представитель пресс-службы "Роскосмоса" рассказал агентству, что запуск "Арктики" отложили на 2021 год в связи с необходимостью проведения дополнительных проверок.Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса", точные даты пусков на 2021 год будут определены позднее.Спутники "Арктика-М" предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Запуск второй "Арктики-М" намечается в 2023 году, еще трех спутников - в 2024-2025 годах. Им на смену после 2025 года предполагается отправить пять спутников "Арктика-МП".По набору оборудования "Арктика-М" будет аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам серии "Электро-Л". Спутник разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются с "Электро-Л".После выведения на орбиту двух аппаратов "Арктика-М" Гидрометцентр будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.
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россия, земля, гидрометцентр, космос - риа наука, роскосмос, москва
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Запуск первого космического аппарата "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе планируется в конце февраля 2021 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В октябре представитель пресс-службы "Роскосмоса
" рассказал агентству, что запуск "Арктики" отложили на 2021 год в связи с необходимостью проведения дополнительных проверок.
"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и первым спутником "Арктика-М" с космодрома Байконур намечается на 28 февраля", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса", точные даты пусков на 2021 год будут определены позднее.
Спутники "Арктика-М" предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Запуск второй "Арктики-М" намечается в 2023 году, еще трех спутников - в 2024-2025 годах. Им на смену после 2025 года предполагается отправить пять спутников "Арктика-МП".
По набору оборудования "Арктика-М" будет аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам серии "Электро-Л". Спутник разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли
, которые плохо просматриваются с "Электро-Л".
После выведения на орбиту двух аппаратов "Арктика-М" Гидрометцентр
будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.