https://ria.ru/20201114/antikvarnyy-salon-1584592419.html

Российский антикварный салон в Москве перенесли на апрель

Российский антикварный салон в Москве перенесли на апрель

Выставка "Российский антикварный салон / Программа Арт Москва" переносится на 21-25 апреля 2021 года, мероприятие пройдет в Гостином дворе, сообщает... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T19:55

2020-11-14T19:55

2020-11-14T19:55

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Выставка "Российский антикварный салон / Программа Арт Москва" переносится на 21-25 апреля 2021 года, мероприятие пройдет в Гостином дворе, сообщает пресс-служба проекта."В связи с усилением пандемии коронавируса и в соответствии с указом мэра Москвы … от 10 ноября 2020 года о введении ограничений на проведение и посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года, компания "Экспо-парк выставочные проекты" вынуждена объявить о переносе мероприятия "Российский антикварный салон / Программа Арт Москва" с осени на весну", - говорится в сообщении.Уточняется, что девизом весеннего салона будет Living together, так как на выставке представят все сферы коллекционирования: от антиквариата до современного искусства.В рамках салона представят специальный проект "Искусство "тихой жизни". Западноевропейский и русский натюрморт XVII—XX веков из частных собраний", куратором которого является доктор искусствоведения Людмила Маркина. Деловая программа мероприятия также перенесена на весну."К сожалению, мы вынуждены перенести наш салон уже во второй раз. Но есть обстоятельства, на которые мы повлиять не в силах. Очень надеемся, что к весне эпидемиологическая ситуация в мире и в нашей стране наладится, и мы все встретимся в Гостином дворе на нашей выставке. Нам сейчас поступает много писем и звонков от участников, посетителей, журналистов. Мы искренне признательны всем за поддержку и добрые слова и будем рады встретиться весной – надеемся, в более радужном настроении и без ограничений!" - сказал генеральный директор компании Василий Бычков, которого процитировали в пресс-службе.Ранее пресс-служба Российского антикварного салона, который изначально должен был пройти с 22 по 26 апреля в Гостином дворе в Москве, сообщала о его переносе на первую неделю июня 2020 года.

https://ria.ru/20201112/nonfiction-1584277293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, музеи, василий бычков