Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201114/antikvarnyy-salon-1584592419.html
Российский антикварный салон в Москве перенесли на апрель
Российский антикварный салон в Москве перенесли на апрель
Выставка "Российский антикварный салон / Программа Арт Москва" переносится на 21-25 апреля 2021 года, мероприятие пройдет в Гостином дворе, сообщает... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T19:55
2020-11-14T19:55
культура
новости культуры
выставки
музеи
василий бычков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156165/67/1561656740_0:45:3072:1773_1400x0_80_0_0_3a3a44952777b68789d4f536aec3b138.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Выставка "Российский антикварный салон / Программа Арт Москва" переносится на 21-25 апреля 2021 года, мероприятие пройдет в Гостином дворе, сообщает пресс-служба проекта."В связи с усилением пандемии коронавируса и в соответствии с указом мэра Москвы … от 10 ноября 2020 года о введении ограничений на проведение и посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года, компания "Экспо-парк выставочные проекты" вынуждена объявить о переносе мероприятия "Российский антикварный салон / Программа Арт Москва" с осени на весну", - говорится в сообщении.Уточняется, что девизом весеннего салона будет Living together, так как на выставке представят все сферы коллекционирования: от антиквариата до современного искусства.В рамках салона представят специальный проект "Искусство "тихой жизни". Западноевропейский и русский натюрморт XVII—XX веков из частных собраний", куратором которого является доктор искусствоведения Людмила Маркина. Деловая программа мероприятия также перенесена на весну."К сожалению, мы вынуждены перенести наш салон уже во второй раз. Но есть обстоятельства, на которые мы повлиять не в силах. Очень надеемся, что к весне эпидемиологическая ситуация в мире и в нашей стране наладится, и мы все встретимся в Гостином дворе на нашей выставке. Нам сейчас поступает много писем и звонков от участников, посетителей, журналистов. Мы искренне признательны всем за поддержку и добрые слова и будем рады встретиться весной – надеемся, в более радужном настроении и без ограничений!" - сказал генеральный директор компании Василий Бычков, которого процитировали в пресс-службе.Ранее пресс-служба Российского антикварного салона, который изначально должен был пройти с 22 по 26 апреля в Гостином дворе в Москве, сообщала о его переносе на первую неделю июня 2020 года.
https://ria.ru/20201112/nonfiction-1584277293.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156165/67/1561656740_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_dfc26bef965b03ce8542b62fe5fbde18.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, выставки, музеи, василий бычков

Российский антикварный салон в Москве перенесли на апрель

19:55 14.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСтол-витрина на 45-ом Российском антикварном салоне в Архитектурном клубе арт-квартала "Гостиный Двор" в Москве
Стол-витрина на 45-ом Российском антикварном салоне в Архитектурном клубе арт-квартала Гостиный Двор в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Выставка "Российский антикварный салон / Программа Арт Москва" переносится на 21-25 апреля 2021 года, мероприятие пройдет в Гостином дворе, сообщает пресс-служба проекта.
"В связи с усилением пандемии коронавируса и в соответствии с указом мэра Москвы … от 10 ноября 2020 года о введении ограничений на проведение и посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года, компания "Экспо-парк выставочные проекты" вынуждена объявить о переносе мероприятия "Российский антикварный салон / Программа Арт Москва" с осени на весну", - говорится в сообщении.
Уточняется, что девизом весеннего салона будет Living together, так как на выставке представят все сферы коллекционирования: от антиквариата до современного искусства.
В рамках салона представят специальный проект "Искусство "тихой жизни". Западноевропейский и русский натюрморт XVII—XX веков из частных собраний", куратором которого является доктор искусствоведения Людмила Маркина. Деловая программа мероприятия также перенесена на весну.
"К сожалению, мы вынуждены перенести наш салон уже во второй раз. Но есть обстоятельства, на которые мы повлиять не в силах. Очень надеемся, что к весне эпидемиологическая ситуация в мире и в нашей стране наладится, и мы все встретимся в Гостином дворе на нашей выставке. Нам сейчас поступает много писем и звонков от участников, посетителей, журналистов. Мы искренне признательны всем за поддержку и добрые слова и будем рады встретиться весной – надеемся, в более радужном настроении и без ограничений!" - сказал генеральный директор компании Василий Бычков, которого процитировали в пресс-службе.
Ранее пресс-служба Российского антикварного салона, который изначально должен был пройти с 22 по 26 апреля в Гостином дворе в Москве, сообщала о его переносе на первую неделю июня 2020 года.
Посетитель международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction в ЦДХ - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 13:37Культура
Книжную ярмарку non/fiction перенесли с декабря на март
 
КультураНовости культурыВыставкиМузеиВасилий Бычков
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам
08:04В Молдавии начался второй тур президентских выборов
07:51В Приамурье иномарка столкнулась с поездом
07:43На Сахалине рабочих уволили после видео об укладке асфальта
07:41Мариинский театр приехал в Москву на фестиваль "Зарядье"
07:21Назван главный способ отличить ложные симптомы рака от настоящих
06:58Израиль нанес ответный удар по объектам ХАМАС
06:58В Раде обвинили Зеленского в создании "лагерей смерти" на Украине
06:55Опрос показал, сколько заемщиков в России допускали просрочку по кредиту
06:43Фестиваль японской культуры в России J-Fest открывается онлайн
06:05В Ереван прибыли два самолета с российскими миротворцами
06:03Названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19
06:00В Польше обвинили Россию в испорченной репутации
05:29Из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю
05:08Жителей центра Европейской России предупредили о сильном похолодании
05:06Илон Маск назвал коронавирус разновидностью простуды
05:00Азербайджан опроверг информацию об отзыве посла из России
04:36"Умер три года назад": бывшая жена прокомментировала смерть Джигарханяна
04:03Врач рассказала о скрытых угрозах коронавируса
03:33Полиция в Вашингтоне отогнала активистов от отеля со сторонниками Трампа
Лента новостейМолния