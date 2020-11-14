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https://ria.ru/20201114/andrey-razin-1584522276.html
Андрей Разин нашел пятую жену на Украине
Андрей Разин нашел пятую жену на Украине
Продюсер "Ласкового мая" рассекретил тайну личной жизни: он вновь собирается жениться. Избранница 57-летнего Разина – девушка из украинского города Краматорска, РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T02:37
2020-11-14T02:45
ласковый май
шоубиз
андрей разин
знаменитости
звезды
свадьба
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" рассекретил тайну личной жизни: он вновь собирается жениться. Избранница 57-летнего Разина – девушка из украинского города Краматорска, которая младше Андрея на 22 года.35-летняя Ольга – ровесница его сына Ильи.В своем инстаграме Разин разместил фото с невестой и признался: они встречаются уже два года и планируют сыграть свадьбу в следующем году.После смерти сына Саши, Илья – единственный сын продюсера. Но он надеется, что в новом супружеском союзе еще родятся дети."Хотим двоих детей", – поделился Разин.Он также сообщил, что весьма дружен с бывшими женами, и они одобрили выбор своего экс-супруга.Пара планирует сыграть свадьбу в одном из городов, где пройдут гастроли "Дискотеки "Союз", а затем отправиться в большой свадебный тур по городам России.Первый супружеский союз Андрея Разина, в котором родился Илья, не был оформлен официально, затем у продюсера были три официальных брака.
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96
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353
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ласковый май, андрей разин, знаменитости, звезды, свадьба

Андрей Разин нашел пятую жену на Украине

02:37 14.11.2020 (обновлено: 02:45 14.11.2020)
 
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" рассекретил тайну личной жизни: он вновь собирается жениться. Избранница 57-летнего Разина – девушка из украинского города Краматорска, которая младше Андрея на 22 года.
35-летняя Ольга – ровесница его сына Ильи.
В своем инстаграме Разин разместил фото с невестой и признался: они встречаются уже два года и планируют сыграть свадьбу в следующем году.
После смерти сына Саши, Илья – единственный сын продюсера. Но он надеется, что в новом супружеском союзе еще родятся дети.
"Хотим двоих детей", – поделился Разин.
Он также сообщил, что весьма дружен с бывшими женами, и они одобрили выбор своего экс-супруга.
Пара планирует сыграть свадьбу в одном из городов, где пройдут гастроли "Дискотеки "Союз", а затем отправиться в большой свадебный тур по городам России.
Первый супружеский союз Андрея Разина, в котором родился Илья, не был оформлен официально, затем у продюсера были три официальных брака.
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ШоубизЛасковый майАндрей РазинЗнаменитостизвездыСвадьба
 
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