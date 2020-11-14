https://ria.ru/20201114/andrey-razin-1584522276.html

Андрей Разин нашел пятую жену на Украине

Андрей Разин нашел пятую жену на Украине

Продюсер "Ласкового мая" рассекретил тайну личной жизни: он вновь собирается жениться. Избранница 57-летнего Разина – девушка из украинского города Краматорска, РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T02:37

2020-11-14T02:37

2020-11-14T02:45

ласковый май

шоубиз

андрей разин

знаменитости

звезды

свадьба

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" рассекретил тайну личной жизни: он вновь собирается жениться. Избранница 57-летнего Разина – девушка из украинского города Краматорска, которая младше Андрея на 22 года.35-летняя Ольга – ровесница его сына Ильи.В своем инстаграме Разин разместил фото с невестой и признался: они встречаются уже два года и планируют сыграть свадьбу в следующем году.После смерти сына Саши, Илья – единственный сын продюсера. Но он надеется, что в новом супружеском союзе еще родятся дети."Хотим двоих детей", – поделился Разин.Он также сообщил, что весьма дружен с бывшими женами, и они одобрили выбор своего экс-супруга.Пара планирует сыграть свадьбу в одном из городов, где пройдут гастроли "Дискотеки "Союз", а затем отправиться в большой свадебный тур по городам России.Первый супружеский союз Андрея Разина, в котором родился Илья, не был оформлен официально, затем у продюсера были три официальных брака.

https://ria.ru/20201006/kudryavtseva-1578343244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ласковый май, андрей разин, знаменитости, звезды, свадьба