https://ria.ru/20201114/-dzhigarkhanyan-1584609349.html

Пашинян заявил, что Джигарханян навсегда останется в истории

Пашинян заявил, что Джигарханян навсегда останется в истории

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины известного актера, Народного артиста СССР Армена Джигарханяна,... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T12:41

2020-11-14T12:41

2020-11-14T12:41

культура

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ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины известного актера, Народного артиста СССР Армена Джигарханяна, сообщили в субботу в пресс-службе кабмина.В послании отмечается, что Джигарханян пользовался большой любовью и популярностью не только среди армян, но и среди других народов, и "мы гордимся тем, что у нас есть такой соотечественник".Джигарханян скончался в субботу на 86-м году жизни.

https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1578035608.html

ссср

армения

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никол пашинян, армен джигарханян, ссср, армения, в мире