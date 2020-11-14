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Пашинян заявил, что Джигарханян навсегда останется в истории
Пашинян заявил, что Джигарханян навсегда останется в истории
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины известного актера, Народного артиста СССР Армена Джигарханяна,... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T12:41
2020-11-14T12:41
2020-11-14T12:41
культура
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ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования по случаю кончины известного актера, Народного артиста СССР Армена Джигарханяна, сообщили в субботу в пресс-службе кабмина.В послании отмечается, что Джигарханян пользовался большой любовью и популярностью не только среди армян, но и среди других народов, и "мы гордимся тем, что у нас есть такой соотечественник".Джигарханян скончался в субботу на 86-м году жизни.
https://ria.ru/20201114/dzhigarkhanyan-1578035608.html
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никол пашинян, армен джигарханян, ссср, армения, в мире