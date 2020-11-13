Круглый стол академиков РАН о COVID-19 и репродуктивном здоровье
18 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-собрание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 и репродуктивное здоровье".
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Ведущий – вице-президент РАН, председатель Совета, академик Владимир ЧЕХОНИН.
Участники:
- академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Геннадий СУХИХ с докладом "COVID-19 и репродуктивное здоровье";
- академик РАН, заместитель директора по научной работе НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Лейла АДАМЯН с докладом "COVID-19: акушерские аспекты. Жизнь после COVID-19";
- академик РАН, заведующий кафедрой урологии и андрологии МГУ им. М.В. Ломоносова, директор Университетской клиники МГУ им. М.В. Ломоносова Армаис КАМАЛОВ с докладом "Влияние COVID-19 на мужское здоровье. Что мы об этом знаем?";
- заместитель директора по научной работе НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Наталия ДОЛГУШИНА с докладом "Влияние новой коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, на женскую и мужскую фертильность";
- член-корреспондент РАН, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина – филиала НМИЦ радиологии Олег АПОЛИХИН с докладом "Репродуктивное мужское здоровье в условиях пандемии COVID-19".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Ведущий – вице-президент РАН, председатель Совета, академик Владимир ЧЕХОНИН.
Участники:
- академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Геннадий СУХИХ с докладом "COVID-19 и репродуктивное здоровье";
- академик РАН, заместитель директора по научной работе НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Лейла АДАМЯН с докладом "COVID-19: акушерские аспекты. Жизнь после COVID-19";
- академик РАН, заведующий кафедрой урологии и андрологии МГУ им. М.В. Ломоносова, директор Университетской клиники МГУ им. М.В. Ломоносова Армаис КАМАЛОВ с докладом "Влияние COVID-19 на мужское здоровье. Что мы об этом знаем?";
- заместитель директора по научной работе НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Наталия ДОЛГУШИНА с докладом "Влияние новой коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, на женскую и мужскую фертильность";
- член-корреспондент РАН, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина – филиала НМИЦ радиологии Олег АПОЛИХИН с докладом "Репродуктивное мужское здоровье в условиях пандемии COVID-19".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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