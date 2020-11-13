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https://ria.ru/20201113/zavorotnyuk-1584457527.html
Стало известно об изменениях во внешности Анастасии Заворотнюк
Стало известно об изменениях во внешности Анастасии Заворотнюк
Актриса и певица Анна Калашникова рассказала, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось: артистка может разговаривать и гулять, однако внешность... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:38
2020-11-13T15:18
шоубиз
россия
петр чернышев
собеседник
анастасия заворотнюк
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Актриса и певица Анна Калашникова рассказала, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось: артистка может разговаривать и гулять, однако внешность женщины несколько изменилась. Об этом она рассказала "Собеседнику".Рядом с Заворотнюк находится ее мать, супруг Петр Чернышев и дети. Говорить о полном выздоровлении актрисы пока преждевременно, отметила Калашникова."Но то, что в ее состоянии наметилась позитивная динамика, уже замечательно. Мы все надеемся, что Настя сможет победить болезнь. Потому что она нужна всем: и близким, и коллегам, и поклонникам", — приводит слова певицы издание.Также Калашникова отметила, что Заворотнюк настроена оптимистично."После болезни она изменилась: стала радоваться каждому дню!" — пояснила певица.Родные и близкие Заворотнюк ограждают ее от внешнего мира, так как ей нужно избегать стресса. Врачи, как рассказала Калашникова, в прогнозах осторожны, но "динамика ее состояния их тоже радует".Она отметила, что актрису пока нельзя проведать. На это есть несколько причин.Сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк появились летом 2019 года. Некоторые СМИ писали, будто у нее обнаружили рак мозга, однако родные актрисы не давали комментариев. Позднее они подтвердили, что Заворотнюк проходит лечение.
https://ria.ru/20201111/zavorotnyuk-1584165099.html
https://ria.ru/20201028/zavorotnyuk-1581879634.html
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россия, петр чернышев, собеседник , анастасия заворотнюк

Стало известно об изменениях во внешности Анастасии Заворотнюк

12:38 13.11.2020 (обновлено: 15:18 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Актриса и певица Анна Калашникова рассказала, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось: артистка может разговаривать и гулять, однако внешность женщины несколько изменилась. Об этом она рассказала "Собеседнику".
Рядом с Заворотнюк находится ее мать, супруг Петр Чернышев и дети. Говорить о полном выздоровлении актрисы пока преждевременно, отметила Калашникова.
"Но то, что в ее состоянии наметилась позитивная динамика, уже замечательно. Мы все надеемся, что Настя сможет победить болезнь. Потому что она нужна всем: и близким, и коллегам, и поклонникам", — приводит слова певицы издание.
Также Калашникова отметила, что Заворотнюк настроена оптимистично.
"После болезни она изменилась: стала радоваться каждому дню!" — пояснила певица.
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 18:09
Заворотнюк начала выходить на улицу
Родные и близкие Заворотнюк ограждают ее от внешнего мира, так как ей нужно избегать стресса. Врачи, как рассказала Калашникова, в прогнозах осторожны, но "динамика ее состояния их тоже радует".
Она отметила, что актрису пока нельзя проведать. На это есть несколько причин.

"Во-первых, Настя еще выглядит не так, как прежде. И из-за этого ей не хочется принимать посетителей", — отметила Калашникова. Вторая причина — пандемия коронавирусной инфекции.

Сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк появились летом 2019 года. Некоторые СМИ писали, будто у нее обнаружили рак мозга, однако родные актрисы не давали комментариев. Позднее они подтвердили, что Заворотнюк проходит лечение.
Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 10:42Шоубиз
Макеева заявила, что Заворотнюк пользовалась услугами суррогатной матери
 
ШоубизРоссияПетр ЧернышевСобеседникАнастасия Заворотнюк
 
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