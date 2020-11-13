https://ria.ru/20201113/zavorotnyuk-1584457527.html

Стало известно об изменениях во внешности Анастасии Заворотнюк

Стало известно об изменениях во внешности Анастасии Заворотнюк

Актриса и певица Анна Калашникова рассказала, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось: артистка может разговаривать и гулять, однако внешность... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:38

2020-11-13T12:38

2020-11-13T15:18

шоубиз

россия

петр чернышев

собеседник

анастасия заворотнюк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155867/11/1558671113_0:0:2049:1152_1400x0_80_0_0_902e7f4c8b46baf6ece3aeb412333bad.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Актриса и певица Анна Калашникова рассказала, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось: артистка может разговаривать и гулять, однако внешность женщины несколько изменилась. Об этом она рассказала "Собеседнику".Рядом с Заворотнюк находится ее мать, супруг Петр Чернышев и дети. Говорить о полном выздоровлении актрисы пока преждевременно, отметила Калашникова."Но то, что в ее состоянии наметилась позитивная динамика, уже замечательно. Мы все надеемся, что Настя сможет победить болезнь. Потому что она нужна всем: и близким, и коллегам, и поклонникам", — приводит слова певицы издание.Также Калашникова отметила, что Заворотнюк настроена оптимистично."После болезни она изменилась: стала радоваться каждому дню!" — пояснила певица.Родные и близкие Заворотнюк ограждают ее от внешнего мира, так как ей нужно избегать стресса. Врачи, как рассказала Калашникова, в прогнозах осторожны, но "динамика ее состояния их тоже радует".Она отметила, что актрису пока нельзя проведать. На это есть несколько причин.Сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк появились летом 2019 года. Некоторые СМИ писали, будто у нее обнаружили рак мозга, однако родные актрисы не давали комментариев. Позднее они подтвердили, что Заворотнюк проходит лечение.

https://ria.ru/20201111/zavorotnyuk-1584165099.html

https://ria.ru/20201028/zavorotnyuk-1581879634.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петр чернышев, собеседник , анастасия заворотнюк