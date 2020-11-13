Аналитик рассказал, чем грозит запрет Трампа на покупку китайских бумаг
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Запрет президента США Дональда Трампа американским инвесторам покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР, не достигнет заявленной цели, хотя и грозит частичным оттоком капитала из китайских ценных бумаг, сказал РИА Новости аналитик ГК "Финам" Сергей Переход.
Трамп подписал указ, запрещающий американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР, с 11 января 2021 года. По заявлению Трампа, такие компании собирают средства, в том числе, и у американских инвесторов и претендуют на включение своих акций в фондовые индексы. Затем средства идут в военно-промышленный комплекс Китая, утверждает Трамп. Перечень компаний, чьи ценные бумаги будет запрещено покупать, пока не утвержден.
"После поражения в избирательной гонке Дональд Трамп намерен громко "закрыть дверь" после своего ухода. Может ли быть такая мера быть эффективной? По аналогии с антироссийскими санкциями можно сказать о неэффективности таких ограничений… Тем не менее, такие запреты действительно имеют некоторую логику и могут привести к частичному оттоку капитала из китайских акций", - говорит Переход.
Эксперт поясняет, что при эмиссии любых долговых обязательств в документах делается оговорка о том, что средства не будут использоваться для финансирования ВПК, и этого достаточно для обхода "строгих" санкций и привлечения капитала. "Кроме того, что в данный момент считать оружием - танки корпорации Norinco или сервисы сбора данных TikTok? Если американцы создадут такой список, то он будет очень длинным", - отмечает он.
Если же говорить о секторах, которые все же могут оказаться под давлением, то из сектора "Оборона" на американской бирже Nasdaq торгуется только одна китайская компания - EHang Holding, производящая дроны, указывает аналитик. Вероятно, в данный список опять попадут IT-компании, что можно расценивать как недобросовестную конкуренцию со стороны США, аналогично конфликту с TikTok, добавляет эксперт.