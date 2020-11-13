https://ria.ru/20201113/zapret-1584464814.html

Аналитик рассказал, чем грозит запрет Трампа на покупку китайских бумаг

Аналитик рассказал, чем грозит запрет Трампа на покупку китайских бумаг

Запрет президента США Дональда Трампа американским инвесторам покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР, не достигнет заявленной цели, хотя и грозит РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:09

2020-11-13T13:09

2020-11-13T13:09

обострение отношений сша и китая

дональд трамп

китай

сша

экономика

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Запрет президента США Дональда Трампа американским инвесторам покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР, не достигнет заявленной цели, хотя и грозит частичным оттоком капитала из китайских ценных бумаг, сказал РИА Новости аналитик ГК "Финам" Сергей Переход.Трамп подписал указ, запрещающий американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР, с 11 января 2021 года. По заявлению Трампа, такие компании собирают средства, в том числе, и у американских инвесторов и претендуют на включение своих акций в фондовые индексы. Затем средства идут в военно-промышленный комплекс Китая, утверждает Трамп. Перечень компаний, чьи ценные бумаги будет запрещено покупать, пока не утвержден."После поражения в избирательной гонке Дональд Трамп намерен громко "закрыть дверь" после своего ухода. Может ли быть такая мера быть эффективной? По аналогии с антироссийскими санкциями можно сказать о неэффективности таких ограничений… Тем не менее, такие запреты действительно имеют некоторую логику и могут привести к частичному оттоку капитала из китайских акций", - говорит Переход.Эксперт поясняет, что при эмиссии любых долговых обязательств в документах делается оговорка о том, что средства не будут использоваться для финансирования ВПК, и этого достаточно для обхода "строгих" санкций и привлечения капитала. "Кроме того, что в данный момент считать оружием - танки корпорации Norinco или сервисы сбора данных TikTok? Если американцы создадут такой список, то он будет очень длинным", - отмечает он.Если же говорить о секторах, которые все же могут оказаться под давлением, то из сектора "Оборона" на американской бирже Nasdaq торгуется только одна китайская компания - EHang Holding, производящая дроны, указывает аналитик. Вероятно, в данный список опять попадут IT-компании, что можно расценивать как недобросовестную конкуренцию со стороны США, аналогично конфликту с TikTok, добавляет эксперт.

https://ria.ru/20201112/kitay-1584143310.html

https://ria.ru/20201108/biden-1583577063.html

китай

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение отношений сша и китая, дональд трамп, китай, сша, экономика