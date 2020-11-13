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В Монреале проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников
В Монреале проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников
В офисе компании Ubisoft в Монреале, предположительно, захватили заложников, полиция проводит спецоперацию, сообщил телеканал Global News. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T22:44
2020-11-13T22:44
2020-11-14T00:10
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В офисе компании Ubisoft в Монреале, предположительно, захватили заложников, полиция проводит спецоперацию, сообщил телеканал Global News. Здание находится в районе Майл-Энд, его оцепили.В городской полиции подтвердили проведение спецоперации. "Полицейская операция идет на углу Сен-Лоран и Сен-Вьятор. Мы просим людей избегать этот район. Полиция Монреаля сейчас проверяет информацию, детали будут позже", — сообщили правоохранители в Twitter.По данным TVA Nouvelles, неизвестные проникли в офис и взяли в заложники несколько десятков человек, о пострадавших не сообщается.Компания Ubisoft — один из крупнейших разработчиков компьютерных игр.По данным СМИ, к настоящему моменту предполагаемые заложники покинули здание. "Источники из самого здания предполагают, что ситуация с захватом заложником была ложной тревогой", — написала журналистка Westphalian News в Twitter.Посольство России в Канаде следит за ситуацией.
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584571449_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_444644c90a8ca7f77270b3fc59852680.jpg
Кадры с места возможного захвата заложников в Монреале
ахват заложников в Монреале произошел в соседнем здании рядом с монреальским офисом Ubisoft.
Об этом в Twitter написал нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дерби Макдевитт.
Полиция эту информация пока не подтверждала и не опровергала. В районе проводится спецоперация, людей просят избегать места ее проведения.
Вероятно, сотрудников студии Ubisoft вывели на крышу в целях обеспечения безопасности
2020-11-13T22:44
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монреаль, канада, в мире
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
В офисе компании Ubisoft в Монреале
, предположительно, захватили заложников, полиция проводит спецоперацию, сообщил телеканал Global News
.
Здание находится в районе Майл-Энд, его оцепили.
В городской полиции подтвердили проведение спецоперации.
"Полицейская операция идет на углу Сен-Лоран и Сен-Вьятор. Мы просим людей избегать этот район. Полиция Монреаля сейчас проверяет информацию, детали будут позже", — сообщили правоохранители в Twitter
.
По данным TVA Nouvelles
, неизвестные проникли в офис и взяли в заложники несколько десятков человек, о пострадавших не сообщается.
Компания Ubisoft — один из крупнейших разработчиков компьютерных игр.
По данным СМИ, к настоящему моменту предполагаемые заложники покинули здание.
"Источники из самого здания предполагают, что ситуация с захватом заложником была ложной тревогой", — написала журналистка Westphalian News в Twitter.
Посольство России в Канаде следит за ситуацией.