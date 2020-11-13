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В Монреале проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников
В Монреале проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников
В офисе компании Ubisoft в Монреале, предположительно, захватили заложников, полиция проводит спецоперацию, сообщил телеканал Global News. РИА Новости, 13.11.2020
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монреаль
канада
в мире
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В офисе компании Ubisoft в Монреале, предположительно, захватили заложников, полиция проводит спецоперацию, сообщил телеканал Global News. Здание находится в районе Майл-Энд, его оцепили.В городской полиции подтвердили проведение спецоперации. "Полицейская операция идет на углу Сен-Лоран и Сен-Вьятор. Мы просим людей избегать этот район. Полиция Монреаля сейчас проверяет информацию, детали будут позже", — сообщили правоохранители в Twitter.По данным TVA Nouvelles, неизвестные проникли в офис и взяли в заложники несколько десятков человек, о пострадавших не сообщается.Компания Ubisoft — один из крупнейших разработчиков компьютерных игр.По данным СМИ, к настоящему моменту предполагаемые заложники покинули здание. "Источники из самого здания предполагают, что ситуация с захватом заложником была ложной тревогой", — написала журналистка Westphalian News в Twitter.Посольство России в Канаде следит за ситуацией.
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7 495 645-6601
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Кадры с места возможного захвата заложников в Монреале
ахват заложников в Монреале произошел в соседнем здании рядом с монреальским офисом Ubisoft. Об этом в Twitter написал нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дерби Макдевитт. Полиция эту информация пока не подтверждала и не опровергала. В районе проводится спецоперация, людей просят избегать места ее проведения. Вероятно, сотрудников студии Ubisoft вывели на крышу в целях обеспечения безопасности
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353
60
монреаль, канада, в мире

В Монреале проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников

22:44 13.11.2020 (обновлено: 00:10 14.11.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В офисе компании Ubisoft в Монреале, предположительно, захватили заложников, полиция проводит спецоперацию, сообщил телеканал Global News.
Здание находится в районе Майл-Энд, его оцепили.
В городской полиции подтвердили проведение спецоперации.
"Полицейская операция идет на углу Сен-Лоран и Сен-Вьятор. Мы просим людей избегать этот район. Полиция Монреаля сейчас проверяет информацию, детали будут позже", — сообщили правоохранители в Twitter.
По данным TVA Nouvelles, неизвестные проникли в офис и взяли в заложники несколько десятков человек, о пострадавших не сообщается.
Компания Ubisoft — один из крупнейших разработчиков компьютерных игр.
По данным СМИ, к настоящему моменту предполагаемые заложники покинули здание.
"Источники из самого здания предполагают, что ситуация с захватом заложником была ложной тревогой", — написала журналистка Westphalian News в Twitter.
Посольство России в Канаде следит за ситуацией.
 
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