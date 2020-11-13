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Туризм
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В Японии миллионы туристов воспользовались скидками на поездки по стране
В Японии миллионы туристов воспользовались скидками на поездки по стране
Акцией по поддержке внутреннего туризма Go To Travel в Японии воспользовались уже 39,8 миллиона человек, сообщил на пресс-конференции в Токио министр... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:58
2020-11-13T16:58
туристы
туризм
есихидэ суга
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новости - туризм
япония
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ТОКИО, 13 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Акцией по поддержке внутреннего туризма Go To Travel в Японии воспользовались уже 39,8 миллиона человек, сообщил на пресс-конференции в Токио министр государственных земель, транспорта и туризма Кадзуеси Акаба.Программа заработала 22 июля. Сначала из нее был исключен Токио из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Но после нормализации ситуации с октября акция стала действовать по всей стране. Это повлияло и на рост желающих воспользоваться скидками: если до конца сентября она привлекла 25, 2 миллиона отдыхающих, то с октября, когда токийцы получили возможность путешествовать со скидками и принимать туристов у себя, эта цифра выросла на 14,6 миллиона человек.Ранее премьер Японии Есихидэ Суга, комментирую ситуацию с рекордным ростом новых случаев заражения коронавирусом, заявил, что пока не намерен отказываться от программы поощрения внутреннего туризма.Акция подразумевает предоставление за счет государства скидок в 50 процентов стоимости в день на человека (35 процентов — на транспорт и проживание, 15 процентов — в виде купонов на покупки сувениров и посещение ресторанов в ходе турпоездок). В пределах 20 тысяч иен (186 долларов) при многодневных путешествиях и до 10 тысяч иен (93 доллара) при поездках на один день. Программа действует до 31 января 2021 года, но сейчас в правительстве говорят о ее продлении до так называемой Золотой недели, когда с конца апреля по начало мая выпадает до десяти выходных дней.
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туристы, есихидэ суга, туризм, новости - туризм, япония, токио

В Японии миллионы туристов воспользовались скидками на поездки по стране

16:58 13.11.2020
 
© AP Photo / Shizuo KambayashiПосетители делают селфи перед храмом Зениарай Бентен. Токио, Япония
Посетители делают селфи перед храмом Зениарай Бентен. Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Акцией по поддержке внутреннего туризма Go To Travel в Японии воспользовались уже 39,8 миллиона человек, сообщил на пресс-конференции в Токио министр государственных земель, транспорта и туризма Кадзуеси Акаба.
Программа заработала 22 июля. Сначала из нее был исключен Токио из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Но после нормализации ситуации с октября акция стала действовать по всей стране. Это повлияло и на рост желающих воспользоваться скидками: если до конца сентября она привлекла 25, 2 миллиона отдыхающих, то с октября, когда токийцы получили возможность путешествовать со скидками и принимать туристов у себя, эта цифра выросла на 14,6 миллиона человек.
Ранее премьер Японии Есихидэ Суга, комментирую ситуацию с рекордным ростом новых случаев заражения коронавирусом, заявил, что пока не намерен отказываться от программы поощрения внутреннего туризма.
Акция подразумевает предоставление за счет государства скидок в 50 процентов стоимости в день на человека (35 процентов — на транспорт и проживание, 15 процентов — в виде купонов на покупки сувениров и посещение ресторанов в ходе турпоездок). В пределах 20 тысяч иен (186 долларов) при многодневных путешествиях и до 10 тысяч иен (93 доллара) при поездках на один день. Программа действует до 31 января 2021 года, но сейчас в правительстве говорят о ее продлении до так называемой Золотой недели, когда с конца апреля по начало мая выпадает до десяти выходных дней.
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