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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201113/vaktsinatsiya-1584463542.html
Песков исключил возможность поголовной вакцинации от коронавируса
Песков исключил возможность поголовной вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России в ближайшие месяцы, но она не будет поголовной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:18
2020-11-13T13:20
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России в ближайшие месяцы, но она не будет поголовной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RT.Однако он признался, что точный срок назвать не может. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что поголовной вакцинации быть не может.Что касается производства вакцины, то оно начинается уже сегодня — это вопрос дней и недель, добавил Песков."А объемы производства — это уже другой вопрос. Мощности, конечно, будут наращиваться", — сказал пресс-секретарь.По его словам, это будет происходить за счет внутреннего потенциала."За последние 15 лет наша фарма проделала значительный путь в своем развитии. Это уже достаточно конкурентноспособная отрасль. Они могут принимать экстренные меры для скачкообразного наращивания производства", — отметил Песков.Он рассказал также, что вопрос о вакцинах фигурирует в разговорах президента со всеми его коллегами.По его словам, в первую очередь Россия намерена удовлетворить свои потребности и только потом — потребности партнеров."Спутник V"Вакцину "Спутник V" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она основана на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Минздрав зарегистрировал ее в середине августа, таким образом это первая в мире вакцина для профилактики COVID-19.Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания "Спутника V", в которых участвуют 40 тысяч человек. Вакцинация предполагает два этапа: сначала вводят первый компонент, через три недели — второй. Иммунитет формируется через три недели после второй прививки.На днях РФПИ опубликовал промежуточные результаты испытаний. По данным фонда, первую дозу препарата получили уже более 20 тысяч добровольцев, свыше 16 тысячам ввели и вторую дозу.В РФПИ подчеркнули, что непредвиденных нежелательных реакций у привитых "Спутником V" не выявили — наблюдались лишь кратковременные побочные эффекты. Промежуточные данные планируют опубликовать в одном из ведущих международных медицинских журналов."По окончании фазы III клинических исследований вакцины "Спутник V" НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи предоставит доступ к полному отчету о клинических испытаниях", — говорится в сообщении. Как отметил, в свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко, результаты испытаний показали, что "Спутник V" — эффективное средство для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.Таким образом, добавил глава Центра Гамалеи Александр Гинцубрг, можно начать массовую вакцинацию от COVID-19 в России.Третья фаза исследований "Спутника V" проходит не только в России, но также в Белоруссии, Венесуэле и ОАЭ.Кроме того, в России зарегистрирована еще одна вакцина — "ЭпиВакКорона", созданная новосибирским научным центром "Вектор". Третий препарат, разработанный Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сейчас проходит клинические испытания.Ситуация с коронавирусом в мире По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев COVID-19 во всем мире превышает 51,8 миллиона, 1,28 миллиона человек умерли.Больше всего заболевших в США — свыше десяти миллионов человек, далее следуют Индия и Бразилия. В первую десятку входят также Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия и Италия.В России за минувшие сутки зарегистрировали рекордное количество заражений — 21 983, а общее число заболевших достигло 1 880 551. Умерли за все время более 32 тысяч человек, выздоровели 1,4 миллиона. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584340973.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201111/vaktsina-1584076912.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Песков: "Поголовной вакцинации быть не может, она будет исключительно добровольной"
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что поголовной вакцинации от COVID-19 в России не планируется, она может быть исключительно добровольной.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

Песков исключил возможность поголовной вакцинации от коронавируса

13:18 13.11.2020 (обновлено: 13:20 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра держит ампулу с вакциной от коронавируса
Медсестра держит ампулу с вакциной от коронавируса - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России в ближайшие месяцы, но она не будет поголовной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RT.
Однако он признался, что точный срок назвать не может. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что поголовной вакцинации быть не может.
"Она может быть только добровольная, и она будет исключительно добровольная", — сказал он.
Что касается производства вакцины, то оно начинается уже сегодня — это вопрос дней и недель, добавил Песков.
"А объемы производства — это уже другой вопрос. Мощности, конечно, будут наращиваться", — сказал пресс-секретарь.
По его словам, это будет происходить за счет внутреннего потенциала.
"За последние 15 лет наша фарма проделала значительный путь в своем развитии. Это уже достаточно конкурентноспособная отрасль. Они могут принимать экстренные меры для скачкообразного наращивания производства", — отметил Песков.
Он рассказал также, что вопрос о вакцинах фигурирует в разговорах президента со всеми его коллегами.
"Эта тема одинаково остра для всех стран. Для многих стран даже острее, чем для нас. Поэтому идет международное взаимодействие очень тесное в плане обмена информацией, идет взаимодействие в плане вакцины нашей, продвижение вакцины на международных рынках, обсуждение вопросов, связанных с производством этой вакцины в зарубежных государствах", — пояснил Песков.
По его словам, в первую очередь Россия намерена удовлетворить свои потребности и только потом — потребности партнеров.
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"Спутник V"

Вакцину "Спутник V" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она основана на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Минздрав зарегистрировал ее в середине августа, таким образом это первая в мире вакцина для профилактики COVID-19.
Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания "Спутника V", в которых участвуют 40 тысяч человек. Вакцинация предполагает два этапа: сначала вводят первый компонент, через три недели — второй. Иммунитет формируется через три недели после второй прививки.
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Три недели спустя. Выяснилось, насколько эффективна вакцина "Спутник V"
На днях РФПИ опубликовал промежуточные результаты испытаний. По данным фонда, первую дозу препарата получили уже более 20 тысяч добровольцев, свыше 16 тысячам ввели и вторую дозу.
"Эффективность применения вакцины "Спутник V" составила 92 процента (расчет проводился на основе распределения 20 подтвержденных случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину)", — сообщается в аккаунте "Спутника V" в Twitter.
В РФПИ подчеркнули, что непредвиденных нежелательных реакций у привитых "Спутником V" не выявили — наблюдались лишь кратковременные побочные эффекты. Промежуточные данные планируют опубликовать в одном из ведущих международных медицинских журналов.
"По окончании фазы III клинических исследований вакцины "Спутник V" НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи предоставит доступ к полному отчету о клинических испытаниях", — говорится в сообщении. Как отметил, в свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко, результаты испытаний показали, что "Спутник V" — эффективное средство для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Таким образом, добавил глава Центра Гамалеи Александр Гинцубрг, можно начать массовую вакцинацию от COVID-19 в России.
Третья фаза исследований "Спутника V" проходит не только в России, но также в Белоруссии, Венесуэле и ОАЭ.
Кроме того, в России зарегистрирована еще одна вакцина — "ЭпиВакКорона", созданная новосибирским научным центром "Вектор". Третий препарат, разработанный Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сейчас проходит клинические испытания.
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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Россия готова сотрудничать по вакцинам от COVID-19, заявил Медведев

Ситуация с коронавирусом в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев COVID-19 во всем мире превышает 51,8 миллиона, 1,28 миллиона человек умерли.
Больше всего заболевших в США — свыше десяти миллионов человек, далее следуют Индия и Бразилия. В первую десятку входят также Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия и Италия.
В России за минувшие сутки зарегистрировали рекордное количество заражений — 21 983, а общее число заболевших достигло 1 880 551. Умерли за все время более 32 тысяч человек, выздоровели 1,4 миллиона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
 
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