https://ria.ru/20201113/vaktsinatsiya-1584463542.html

Песков исключил возможность поголовной вакцинации от коронавируса

Песков исключил возможность поголовной вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России в ближайшие месяцы, но она не будет поголовной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:18

2020-11-13T13:18

2020-11-13T13:20

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

михаил мурашко

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584166128_0:0:3132:1763_1400x0_80_0_0_e6d3321f6cf2632e96003a354151f1fb.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России в ближайшие месяцы, но она не будет поголовной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RT.Однако он признался, что точный срок назвать не может. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что поголовной вакцинации быть не может.Что касается производства вакцины, то оно начинается уже сегодня — это вопрос дней и недель, добавил Песков."А объемы производства — это уже другой вопрос. Мощности, конечно, будут наращиваться", — сказал пресс-секретарь.По его словам, это будет происходить за счет внутреннего потенциала."За последние 15 лет наша фарма проделала значительный путь в своем развитии. Это уже достаточно конкурентноспособная отрасль. Они могут принимать экстренные меры для скачкообразного наращивания производства", — отметил Песков.Он рассказал также, что вопрос о вакцинах фигурирует в разговорах президента со всеми его коллегами.По его словам, в первую очередь Россия намерена удовлетворить свои потребности и только потом — потребности партнеров."Спутник V"Вакцину "Спутник V" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она основана на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Минздрав зарегистрировал ее в середине августа, таким образом это первая в мире вакцина для профилактики COVID-19.Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания "Спутника V", в которых участвуют 40 тысяч человек. Вакцинация предполагает два этапа: сначала вводят первый компонент, через три недели — второй. Иммунитет формируется через три недели после второй прививки.На днях РФПИ опубликовал промежуточные результаты испытаний. По данным фонда, первую дозу препарата получили уже более 20 тысяч добровольцев, свыше 16 тысячам ввели и вторую дозу.В РФПИ подчеркнули, что непредвиденных нежелательных реакций у привитых "Спутником V" не выявили — наблюдались лишь кратковременные побочные эффекты. Промежуточные данные планируют опубликовать в одном из ведущих международных медицинских журналов."По окончании фазы III клинических исследований вакцины "Спутник V" НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи предоставит доступ к полному отчету о клинических испытаниях", — говорится в сообщении. Как отметил, в свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко, результаты испытаний показали, что "Спутник V" — эффективное средство для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.Таким образом, добавил глава Центра Гамалеи Александр Гинцубрг, можно начать массовую вакцинацию от COVID-19 в России.Третья фаза исследований "Спутника V" проходит не только в России, но также в Белоруссии, Венесуэле и ОАЭ.Кроме того, в России зарегистрирована еще одна вакцина — "ЭпиВакКорона", созданная новосибирским научным центром "Вектор". Третий препарат, разработанный Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сейчас проходит клинические испытания.Ситуация с коронавирусом в мире По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число случаев COVID-19 во всем мире превышает 51,8 миллиона, 1,28 миллиона человек умерли.Больше всего заболевших в США — свыше десяти миллионов человек, далее следуют Индия и Бразилия. В первую десятку входят также Франция, Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия и Италия.В России за минувшие сутки зарегистрировали рекордное количество заражений — 21 983, а общее число заболевших достигло 1 880 551. Умерли за все время более 32 тысяч человек, выздоровели 1,4 миллиона. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584340973.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/vaktsina-1584076912.html

https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584335346.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Песков: "Поголовной вакцинации быть не может, она будет исключительно добровольной" Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что поголовной вакцинации от COVID-19 в России не планируется, она может быть исключительно добровольной. 2020-11-13T13:18 true PT1M06S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, здоровье - общество, дмитрий песков, общество