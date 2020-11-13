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В Кремле оценили сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в России
В Кремле оценили сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в России
Массовая вакцинация от коронавируса в России будет исключительно добровольной, она начнется в ближайшие месяцы, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:06
2020-11-13T10:06
2020-11-13T13:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса в России будет исключительно добровольной, она начнется в ближайшие месяцы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос, когда начнется массовая вакцинация, он отметил, что не может назвать точный срок.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Песков: "Поголовной вакцинации быть не может, она будет исключительно добровольной"
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что поголовной вакцинации от COVID-19 в России не планируется, она может быть исключительно добровольной.
2020-11-13T10:06
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РИА Новости
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