https://ria.ru/20201113/vaktsinatsiya-1584422812.html

В Кремле оценили сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в России

В Кремле оценили сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в России

Массовая вакцинация от коронавируса в России будет исключительно добровольной, она начнется в ближайшие месяцы, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:06

2020-11-13T10:06

2020-11-13T13:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса в России будет исключительно добровольной, она начнется в ближайшие месяцы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос, когда начнется массовая вакцинация, он отметил, что не может назвать точный срок.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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Песков: "Поголовной вакцинации быть не может, она будет исключительно добровольной" Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что поголовной вакцинации от COVID-19 в России не планируется, она может быть исключительно добровольной. 2020-11-13T10:06 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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