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Эксперт высоко оценил показатели российско-китайской торговли
Эксперт высоко оценил показатели российско-китайской торговли
Показатели российско-китайской торговли в 2020 году заслуживают похвалы, на фоне резкого снижения международной торговли они выглядят очень хорошо, заявил глава РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:03
2020-11-13T16:03
россия
китай
экономика
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ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. Показатели российско-китайской торговли в 2020 году заслуживают похвалы, на фоне резкого снижения международной торговли они выглядят очень хорошо, заявил глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин.Согласно данным китайской таможни, товарооборот между Россией и Китаем за 10 месяцев 2020 года сократился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 88,19 миллиарда долларов. По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов."Эпидемия оказала очень сильное влияние на сокращение мировой торговли. Если сравнить ситуацию с российско-китайской торговлей, то она демонстрирует очень хорошие показатели", - сказал эксперт РИА Новости."В 2020 году торгово-экономические показатели уже заслужили похвалу, несмотря на то что существует некоторая неопределённость в оставшиеся два месяца. Главный источник такой неопределенности – эпидемия. Если в оставшиеся два месяца эпидемия будет под контролем, то есть надежда на то, что годовой товарооборот России и Китая превысит 100 миллиардов долларов, достигнет уровня примерно 105 миллиардов долларов", - добавил он.Сюй Полин отметил, что, несмотря на снижение 2,3%, Россия поднялась на несколько позиций вверх в списке крупнейших торговых партнеров Китая. Эксперт также добавил, что доля торговли со странами еврозоны во внешней торговле России снизилась с 41,5% до 38,7%, при этом доля торговли со странами АТР выросла с 32% до 34,4%. В основном это произошло за счет Китая."Доля российско-китайской торговли во внешнем обороте России за 9 месяцев 2020 года возросла с 16,4 % до 19,34% в годовом выражении. Это говорит о том, что торгово-экономические отношения стали еще важнее. Я не понимаю, почему СМИ должны считать, что на российско-китайские отношения брошена тень", - отметил Сюй Полин.Эксперт пояснил, что эпидемия незначительно сказалась на основные товары в структуре российско-китайской торговли, сильный удар пришелся по второстепенным категориям. Он напомнил, что в 2019 году Россия и Китай подписали целый ряд соглашений по торгово-экономическому сотрудничеству, в первом квартале 2020 года двусторонний товарооборот вырос, эпидемия, ограничения на передвижение людей и отсутствие новых соглашений стали основными причинами падения двусторонней торговли.Однако если эпидемия приведет к полному закрытию границ, годовой двусторонний товарооборот остановится на уровне около 95-98 миллиарда долларов, считает эксперт.По мнению китайского аналитика, на фоне резкого снижения глобальной торговли небольшое снижение российско-китайской торговли и результат в 100 миллиардов долларов - уже заметный результат.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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россия, китай, экономика

Эксперт высоко оценил показатели российско-китайской торговли

16:03 13.11.2020
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. Показатели российско-китайской торговли в 2020 году заслуживают похвалы, на фоне резкого снижения международной торговли они выглядят очень хорошо, заявил глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин.
Согласно данным китайской таможни, товарооборот между Россией и Китаем за 10 месяцев 2020 года сократился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 88,19 миллиарда долларов. По итогам 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.
Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в резиденции китайского лидера в Душанбе. 15 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 13.11.2019
13 ноября 2019, 07:36
Межгосударственные отношения России и Китая
"Эпидемия оказала очень сильное влияние на сокращение мировой торговли. Если сравнить ситуацию с российско-китайской торговлей, то она демонстрирует очень хорошие показатели", - сказал эксперт РИА Новости.
"В 2020 году торгово-экономические показатели уже заслужили похвалу, несмотря на то что существует некоторая неопределённость в оставшиеся два месяца. Главный источник такой неопределенности – эпидемия. Если в оставшиеся два месяца эпидемия будет под контролем, то есть надежда на то, что годовой товарооборот России и Китая превысит 100 миллиардов долларов, достигнет уровня примерно 105 миллиардов долларов", - добавил он.
Сюй Полин отметил, что, несмотря на снижение 2,3%, Россия поднялась на несколько позиций вверх в списке крупнейших торговых партнеров Китая. Эксперт также добавил, что доля торговли со странами еврозоны во внешней торговле России снизилась с 41,5% до 38,7%, при этом доля торговли со странами АТР выросла с 32% до 34,4%. В основном это произошло за счет Китая.
Председатель КНР Си Цзиньпин перед встречей с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.08.2020
8 августа, 06:54
Японские СМИ: Россия и Китай нацелились на финансовый альянс
"Доля российско-китайской торговли во внешнем обороте России за 9 месяцев 2020 года возросла с 16,4 % до 19,34% в годовом выражении. Это говорит о том, что торгово-экономические отношения стали еще важнее. Я не понимаю, почему СМИ должны считать, что на российско-китайские отношения брошена тень", - отметил Сюй Полин.
Эксперт пояснил, что эпидемия незначительно сказалась на основные товары в структуре российско-китайской торговли, сильный удар пришелся по второстепенным категориям. Он напомнил, что в 2019 году Россия и Китай подписали целый ряд соглашений по торгово-экономическому сотрудничеству, в первом квартале 2020 года двусторонний товарооборот вырос, эпидемия, ограничения на передвижение людей и отсутствие новых соглашений стали основными причинами падения двусторонней торговли.
Шанхай - РИА Новости, 1920, 15.06.2020
15 июня, 07:49
Россия не наблюдает проблем в торговле с КНР из-за снижения товарооборота
Однако если эпидемия приведет к полному закрытию границ, годовой двусторонний товарооборот остановится на уровне около 95-98 миллиарда долларов, считает эксперт.
По мнению китайского аналитика, на фоне резкого снижения глобальной торговли небольшое снижение российско-китайской торговли и результат в 100 миллиардов долларов - уже заметный результат.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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