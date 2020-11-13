https://ria.ru/20201113/tikhanovskaya-1584557287.html

Лукашенко заявил, что ему не о чем говорить с Тихановской

Лукашенко заявил, что ему не о чем говорить с Тихановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не о чем говорить со Светланой Тихановской, по его словам, она все делает "во вред" Белоруссии. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T20:29

2020-11-13T20:29

2020-11-13T20:52

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не о чем говорить со Светланой Тихановской, по его словам, она все делает "во вред" Белоруссии."Она уехала туда (в Литву - ред.) и делает все во вред Белоруссии. О чем мне с ней разговаривать, и мне что, в Литву к ней поехать?" - заявил Лукашенко в интервью российским и зарубежным СМИ, отрывок из которого показал телеканал "Россия 1".Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. Тихановская после выборов уехала в Литву.При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201113/oppozitsiya-1584548667.html

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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире