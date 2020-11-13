https://ria.ru/20201113/territorii-1584500279.html

Власти Липецкой области намерены развивать сельские территории

Власти Липецкой области намерены развивать сельские территории

В Липецкой области на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в этом году направлены почти 800 миллионов рублей, сообщил РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:44

2020-11-13T15:44

2020-11-13T15:44

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

усманский район

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ЛИПЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. В Липецкой области на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в этом году направлены почти 800 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Почти 500 миллионов рублей предоставила федеральная казна, 238,5 миллионов - региональные вложения, размер инвестиционных средств составил 45,6 миллионов рублей."Комплексное развитие сельских территорий – в числе приоритетов деятельности областной власти. Мы ремонтируем в районах дороги и мосты, строим школы, дома культуры, ФАПы, детские сады и другие социальные объекты. Приятно видеть, как меняются наши села", – сказал Артамонов.Часть средств направлена на развитие газоснабжения и водоснабжения в селах Липецкого, Измалковского и Усманского районов, всего более 28 миллионов рублей. Построены почти 10 километров распределительных газовых сетей и 5,5 километров водопроводов.Важная часть программы – выделение субсидий на строительство жилья. 25 семей в этом году получили поддержку в размере 48,5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, 10 семей – выплату в размере 6 миллионов рублей на погашение целевого займа на приобретение или строительство жилья при рождении или усыновлении ребенка.Еще почти 28 миллионов направлено на строительство 15 домов общей площадью более 1 тысячи квадратных метров, предоставляемых по договору найма жилого помещения. Его власти планируют выдавать специалистам, приезжающим в село, рассчитывая таким образом привлечь в районы квалифицированные кадры.

https://ria.ru/20201102/most-1582628655.html

липецкая область

усманский район

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игорь артамонов, липецкая область, усманский район