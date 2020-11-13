Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201113/territorii-1584500279.html
Власти Липецкой области намерены развивать сельские территории
Власти Липецкой области намерены развивать сельские территории
В Липецкой области на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в этом году направлены почти 800 миллионов рублей, сообщил РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:44
2020-11-13T15:44
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
усманский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582654833_0:46:1025:622_1400x0_80_0_0_e020384d8500debbe84ae29a145a0fde.jpg
ЛИПЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. В Липецкой области на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в этом году направлены почти 800 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Почти 500 миллионов рублей предоставила федеральная казна, 238,5 миллионов - региональные вложения, размер инвестиционных средств составил 45,6 миллионов рублей."Комплексное развитие сельских территорий – в числе приоритетов деятельности областной власти. Мы ремонтируем в районах дороги и мосты, строим школы, дома культуры, ФАПы, детские сады и другие социальные объекты. Приятно видеть, как меняются наши села", – сказал Артамонов.Часть средств направлена на развитие газоснабжения и водоснабжения в селах Липецкого, Измалковского и Усманского районов, всего более 28 миллионов рублей. Построены почти 10 километров распределительных газовых сетей и 5,5 километров водопроводов.Важная часть программы – выделение субсидий на строительство жилья. 25 семей в этом году получили поддержку в размере 48,5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, 10 семей – выплату в размере 6 миллионов рублей на погашение целевого займа на приобретение или строительство жилья при рождении или усыновлении ребенка.Еще почти 28 миллионов направлено на строительство 15 домов общей площадью более 1 тысячи квадратных метров, предоставляемых по договору найма жилого помещения. Его власти планируют выдавать специалистам, приезжающим в село, рассчитывая таким образом привлечь в районы квалифицированные кадры.
https://ria.ru/20201102/most-1582628655.html
липецкая область
усманский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582654833_0:0:905:678_1400x0_80_0_0_2ac59d2d5b4f4af1933f6a20f3f7d786.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов, липецкая область, усманский район

Власти Липецкой области намерены развивать сельские территории

15:44 13.11.2020
 
© Фото : Елецкая епархияХрам в селе Кузовлево
Храм в селе Кузовлево - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : Елецкая епархия
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. В Липецкой области на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в этом году направлены почти 800 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Почти 500 миллионов рублей предоставила федеральная казна, 238,5 миллионов - региональные вложения, размер инвестиционных средств составил 45,6 миллионов рублей.
"Комплексное развитие сельских территорий – в числе приоритетов деятельности областной власти. Мы ремонтируем в районах дороги и мосты, строим школы, дома культуры, ФАПы, детские сады и другие социальные объекты. Приятно видеть, как меняются наши села", – сказал Артамонов.
Часть средств направлена на развитие газоснабжения и водоснабжения в селах Липецкого, Измалковского и Усманского районов, всего более 28 миллионов рублей. Построены почти 10 километров распределительных газовых сетей и 5,5 километров водопроводов.
Важная часть программы – выделение субсидий на строительство жилья. 25 семей в этом году получили поддержку в размере 48,5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, 10 семей – выплату в размере 6 миллионов рублей на погашение целевого займа на приобретение или строительство жилья при рождении или усыновлении ребенка.
Еще почти 28 миллионов направлено на строительство 15 домов общей площадью более 1 тысячи квадратных метров, предоставляемых по договору найма жилого помещения. Его власти планируют выдавать специалистам, приезжающим в село, рассчитывая таким образом привлечь в районы квалифицированные кадры.
Новый мост через реку Воронеж рядом с селом Преображеновка Добровского района Липецкой области - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 12:48Липецкая область
Новый мост построили в Липецкой области в рамках нацпроекта
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьУсманский район
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Трамп сообщил, когда вакцина от COVID-19 станет широко доступна в США
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
Лента новостейМолния