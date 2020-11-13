https://ria.ru/20201113/tekhnoparki-1584502549.html

Детские технопарки Москвы будут объединены на одной онлайн-платформе

Детские технопарки Москвы будут объединены на одной онлайн-платформе

В Москве запущена единая виртуальная система technopark-kids.ru – агрегатор детских технопарков столицы, где на одной интернет-платформе представлена информация РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:54

2020-11-13T15:54

2020-11-13T15:54

технопарки

наталья сергунина

ргсу

московский авиационный институт

москва

образование - общество

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Москве запущена единая виртуальная система technopark-kids.ru – агрегатор детских технопарков столицы, где на одной интернет-платформе представлена информация о работе 18 развивающих площадок для детей и подростков в возрасте 7-18 лет.На объединенном ресурсе школьники могут виртуально познакомиться со всеми технопарками, узнать о предлагаемых образовательных программах, записаться на мастер-классы и вебинары."Ресурс познакомит всех желающих с городской системой дополнительного образования, поможет школьникам подобрать интересную и перспективную сферу для самореализации, найти ближайший детский технопарк и записаться на занятия. Сейчас они проводятся онлайн", — сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.Новый агрегатор объединит детские технопарки не только в единой виртуальной среде, но и в сознании горожан как экосистему по формированию навыков будущего и площадку для дальнейшего самоопределения ребенка и становления его как молодого профессионала. Детские технопарки сегодня работают в каждом административном округе столицы и представляют собой особую среду для профориентации детей и подростков. Благодаря агрегатору можно узнать, какой технопарк, исходя из интересов и места жительства, наиболее удобен вашему ребенку. Здесь можно найти подходящее мероприятие по интересующему ребенка направлению или на выбранную дату – и сразу же зарегистрироваться. В случае, если запись на выбранное событие или программу уже закрыта, зарегистрированные пользователи могут отправить заявку в соответствующий технопарк и при возобновлении курсов сразу же получить оповещение об этом.Спектру программ для обучения ребят позавидует любой взрослый – от промышленного дизайна, роботостроения, информационных технологий до нанотехнологий, авто и даже космонавтики. Онлайн-площадка позволит ребятам пройти по этому пути под руководством преподавателей, многие из которых состоят в преподавательском составе ведущих московских вузов – МГТУ имени Н.Э. Баумана, МАИ, МФЮА, РГСУ, Московского Политеха и других.Виртуальная площадка уже начала активную работу. Буквально каждый день в детских технопарках будут проходить вебинары, куда можно записаться с помощью сайта. Так, в понедельник, 16 ноября, состоится виртуальный мастер-класс от детского технопарка МФЮА "Наукоград" по созданию трехмерной модели цилиндрической башни – в такой вполне могла бы жить сказочная Рапунцель. Участники будут работать в программе Renga, ссылка на которую прилагается на странице с регистрацией.На следующий день ребят научат основам создания грамотных презентаций и визуализации на практических примерах. В среду школьников ждет виртуальный тур по зданиям и сооружениям разных эпох и разных стран с помощью Google Maps. Подростки познакомятся с удивительным миром архитектуры во всех ее стилистических направлениях и характерных чертах, присущих тому или иному периоду. В четверг всех интересующихся цифровыми технологиями приглашают поиграть в дополненной реальности и создать AR-игру с возможностью загрузить 3D-модель собственного персонажа. А в пятницу в виртуальных стенах "Наукограда" состоится знакомство с авиацией, включая виды летательных аппаратов, их устройство и схемы полета.Можно записаться на портале и на длительные курсы. Например, детский технопарк РГСУ с 16 ноября открывает запись на бесплатные "Инженерные каникулы", где любой школьник 7-11-х классов сможет пройти практические пробы профессионального мастерства по целому ряду инженерных направлений. Например, можно выбрать реверсивный инжиниринг, прототипирование, графический дизайн, виртуальную и дополненную реальность, инженерный дизайн CAD, мобильную робототехнику или мультимедийные технологии. Обучение длится 7 дней, занятия проходят онлайн на платформе Zoom. В детских технопарках школьники могут познакомиться с востребованными профессиями и освоить навыки в самых разных сферах, включая промышленный дизайн, роботостроение, информационные технологии, нанотехнологии, авто и авиаконструирование, космонавтику, биотехнологии. Ежегодно в рамках этих программ обучение проходит около 150 тысяч ребят, а лучшие из них регулярно становятся победителями самых разных конкурсов научно-технического творчества – Worldskills и Worldskills Junior, ВУЗПРОМФЕСТ, "Ученые будущего", "Шустрик", "Реактор", "Лунная Одиссея", Московской предпрофессиональной олимпиады и Московского городского конкурса исследовательских и проектных работ, конференции "Инженеры будущего", "Наука для жизни" и "Старт в медицину".

https://ria.ru/20200828/tekhnoparki-1576452007.html

https://realty.ria.ru/20201111/konkurs-1584045675.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технопарки, наталья сергунина, ргсу, московский авиационный институт, москва, образование - общество