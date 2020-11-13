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Дипломаты рассказали, могут ли россияне получить визу в Таиланд
Дипломаты рассказали, могут ли россияне получить визу в Таиланд
В консульском отделе посольства Таиланда в Москве опровергли информацию о начале оформления долгосрочных туристических виз (SVT) для граждан России, сообщает... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:21
2020-11-13T12:21
2020-11-13T12:21
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В консульском отделе посольства Таиланда в Москве опровергли информацию о начале оформления долгосрочных туристических виз (SVT) для граждан России, сообщает TourDom.ru. Сообщения о том, что путешественники уже могут оформить разрешение на поездку в Таиланд в посольстве, появились на днях в социальных сетях. Пользователи, среди которых были и представители туристических агентств, поспешили порадоваться скорому открытию популярного направления "зимовки" и сообщили, что спрос есть, даже несмотря на необходимость проходить сложную процедуру подачи документов и отбывать обязательный карантин по прибытии. Судя по всему, поводом для таких настроений послужила информация о решении правительства Таиланда расширить перечень лиц, которых они готовы пускать в страну. Как сообщили некоторые тайские СМИ, теперь это могут быть резиденты не только эпидемиологически безопасных стран, но и регионов с умеренным риском заражения COVID-19. Россия среди них не называлась, а упоминаются, в первую очередь, скандинавские страны и "другие европейские государства". Напомним, долгосрочная туристическая виза (SVT) позволяет пребывать иностранному гражданину на территории королевства в течение 90 дней, с возможным продлением дважды на 90 дней. Она обходится в 12 тысяч бат (около 380 долларов), а процесс ее оформления сложен и требует солидного пакета документов. После получения разрешения на въезд туристам нужно не ранее 72 часов до планируемого вылета получить справку об отрицательном результате теста на COVID-19. По прилете сдать еще один анализ, отправиться на 10-дневную изоляцию в заранее заявленном отеле или апартаментах. По ее завершении требуется еще один тест.По словам сотрудников российского диппредставительства, у них нет никакой информации о возможной дате начала приема заявлений на такие визы в нашей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, визы, новости - туризм, таиланд
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
В консульском отделе посольства Таиланда в Москве опровергли информацию о начале оформления долгосрочных туристических виз (SVT) для граждан России, сообщает
TourDom.ru.
Сообщения о том, что путешественники уже могут оформить разрешение на поездку в Таиланд в посольстве, появились на днях в социальных сетях. Пользователи, среди которых были и представители туристических агентств, поспешили порадоваться скорому открытию популярного направления "зимовки" и сообщили, что спрос есть, даже несмотря на необходимость проходить сложную процедуру подачи документов и отбывать обязательный карантин по прибытии.
Судя по всему, поводом для таких настроений послужила информация о решении правительства Таиланда расширить перечень лиц, которых они готовы пускать в страну. Как сообщили некоторые тайские СМИ, теперь это могут быть резиденты не только эпидемиологически безопасных стран, но и регионов с умеренным риском заражения COVID-19. Россия среди них не называлась, а упоминаются, в первую очередь, скандинавские страны и "другие европейские государства".
Напомним, долгосрочная туристическая виза (SVT) позволяет пребывать иностранному гражданину на территории королевства в течение 90 дней, с возможным продлением дважды на 90 дней. Она обходится в 12 тысяч бат (около 380 долларов), а процесс ее оформления сложен и требует солидного пакета документов.
После получения разрешения на въезд туристам нужно не ранее 72 часов до планируемого вылета получить справку об отрицательном результате теста на COVID-19. По прилете сдать еще один анализ, отправиться на 10-дневную изоляцию в заранее заявленном отеле или апартаментах. По ее завершении требуется еще один тест.
По словам сотрудников российского диппредставительства, у них нет никакой информации о возможной дате начала приема заявлений на такие визы в нашей стране.