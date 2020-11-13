https://ria.ru/20201113/suvorov-1584365843.html

"Я меломан": слепоглухой профессор Александр Суворов о восприятии мира

"Я меломан": слепоглухой профессор Александр Суворов о восприятии мира

Ученый и писатель Александр Суворов — один из самых известных слепоглухих людей в России. В преддверии Дня слепых корреспондент РИА "Новости" Алексей Аликин... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T08:00

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москва

сергиев посад

интервью

общество

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Ученый и писатель Александр Суворов — один из самых известных слепоглухих людей в России. В преддверии Дня слепых корреспондент РИА "Новости" Алексей Аликин встретился с ним, чтобы поговорить о снисходительности здоровых людей, социальных сетях и падающих со шкафа арбузах.Александр Васильевич Суворов сочиняет стихи, пишет книги, выступает с лекциями — ведет вполне обычную жизнь публичного интеллектуала. Ему 67 лет. Зрение и слух потерял в детстве.Четверо выпускников Загорского интерната для слепоглухих детей (ныне Сергиево-Посадский) перевернули представления научного мира о пределах адаптации таких инвалидов, поступив на психологический факультет МГУ. Один из них — Суворов.Хотя студентам и помогали — печатали тексты шрифтом Брайля, разрешали пользоваться переводчиками, владеющими дактильной азбукой, — экзамены они сдавали наравне со всеми. Получив дипломы, слепоглухие участники "загорского эксперимента" подтвердили, что человек способен превозмочь даже самые суровые ограничения возможностей.Сегодня Суворов — автор многих книг, педагог с огромным стажем, доктор психологических наук, ведущий научный сотрудник Московского государственного психолого-педагогического университета. Единственным способом общения с ним остается дактилология — пальцевое слово. Его помощник Олег Гуров переводит каждую фразу, словно пожимая ему руку. Профессор отвечает необычным, очень низким и почти механическим по звучанию голосом.— Раньше вы много путешествовали: ездили по России и за границу с лекциями, даже участвовали в походе в горы. Этот год не повлиял на ваши привычки?— Я человек активный, но прежде всего внутренне. Сейчас работаю с текстами, читаю, много пишу сам — я занимался этим всю жизнь, так что по большому счету ничего не изменилось, разве что люди стали реже приходить.— Чем занимаетесь в свободное время?— Помимо чтения, иногда слушаю музыку. Технически это очень тяжело: чтобы хоть что-то уловить, нужно приложить к ушам мощные динамики и направить на живот сабвуфер. Однако я меломан. Хочу гулять, но старость не радость. Раньше, пока не был в коляске, самостоятельно обследовал лесопарк. Сейчас это уже физически не по силам.— А над чем работаете?— В данный момент пишу предисловие к сборнику работ слепоглухих авторов — недавно состоялся литературный конкурс, где я был членом жюри.— Вы и сами написали много книг, в том числе на такие редкие темы, как тифлосурдопсихология — о мировосприятии людей с нарушением зрения или слуха.— Да, книга "Встреча вселенных" вышла в конце 2017 года. В ней четыре части. В первой рассказывается о теории познания применительно к данной ситуации: насколько сильно различается восприятие мира у слепоглухих. Во второй касаюсь темы педагогики — воспитания и обучения слепоглухих детей, родившихся такими или потерявшими зрение и слух в очень раннем возрасте. В третьей говорится о совместном воспитании относительно здоровых детей и инвалидов. В заключительной части идет о речь о выживании взрослых слепоглухих — как им приходится выкручиваться в мире здоровых.— Как сильно меняется картина мира, если оценивать его исключительно тактильно?— Это совершенно другой мир — другая вселенная по сравнению с той, в которой живете вы. У нас совсем иные образы, иное восприятие.— Меня поразило ваше описание ядерной катастрофы: упругий сочный арбуз, разваливающийся в руках на бесчисленные кусочки.— Это интерпретация режиссера Альгиса Арлаускаса, снявшего в 1987 году фильм "Прикосновение" с моим участием. В раннем детстве, когда я еще видел, запомнил арбузы, водруженные на платяной шкаф в углу моей комнаты. Их падение ассоциировалось у меня с чем-то ужасным. Альгис творчески развил это воспоминание и вставил в фильм сцену разбивающегося арбуза, после чего следует кадр с ядерным взрывом.— Вы посоветуете "Прикосновение" современному зрителю?— Считаю его классическим — это первый и самый глубокий фильм обо мне. Тогда я впервые познакомился с тем, как делают кино. Сценарий написал режиссер, но весь материал — от меня. Мы разговаривали так же, как сейчас с вами. Есть более свежий фильм Эммануэля Альмборга "Говорящие руки" — он снят в 2014-2015 годах. Режиссер задавал вопросы, а я отвечал. Получился рассказ об эксперименте в Загорске и наследии моих учителей, в первую очередь философа Эвальда Ильенкова.— Загорский эксперимент, в ходе которого вы и еще трое слепоглухих людей получили высшее образование, считается уникальным. Реально ли его повторить в наше время?— Обучение нашей четверки, ставшей студентами, — это лишь вершина эксперимента. Детский дом в Сергиевом Посаде продолжает работать. Там трудятся две слабовидящие женщины, получившие высшее педагогическое образование. Еще подростками они ездили в пионерлагеря, где я работал педагогом, а когда выросли — сами смогли стать воспитателями. Кроме того, высшее образование, например, получила слепоглухая поэтесса, актриса и художница Ирина Поволоцкая.— Вы упомянули пионерлагерь, видимо, "Салют" — еще в советское время там бок о бок находились дети с инвалидностью и без. Сейчас об инклюзии говорят везде…— Я против массового инклюзивного образования. Самым эффективным считаю индивидуальный подход, особенно для слепоглухих. Личностная инклюзия — когда слепоглухие и зрячеслышащие дети необязательно находятся в одном классе, но общаются в коридоре на переменке.Не стоит объединять две стратегические задачи — образовательную и воспитательную. Образование должно быть таким, чтобы в перспективе пригодилось людям с ограничениями для интеграции в окружающий мир, общения. Хороший пример инклюзии — "Детский орден милосердия", когда зрячие ребята посещают дома детей-инвалидов, помогают им готовить уроки. — Каков нынешний уровень интеграции людей с ограничениями в общество?— Теперь широко распространены компьютерные технологии. Мой брайлевский дисплей, благодаря которому в связке со смартфоном появились огромные возможности, сейчас в ремонте — страдаю без него, как наркоман. Учить меня технологиям было некому, но я освоил и Whatsapp, и Facebook. Раньше было сложно представить, что когда-то смогу использовать телефон.— Социальные сети вас тоже привлекают?— Когда писал книгу, помощник в шутку говорил, что пока не закончу, Facebook он мне читать не даст. Я могу просидеть за брайлевским дисплеем восемь-десять часов: это и общение, и много интересных постов. Например, Борис Михайлович Бим-Бад (академик РАН, доктор педагогических наук. — Прим. ред.) создал интересную форму поздравления великих людей: когда родился и краткая биография. — Кстати, о великих людях: каково быть полным тезкой графа Александра Васильевича Суворова?— Выгодно. Все это любят обыгрывать. (смеется).— Обратил внимание, что в сферу ваших профессиональных интересов входит сенсорная депривация. Сейчас она довольно популярна — например, в Москве есть "Ресторан в темноте". Что думаете о таких проектах?— Это своего рода тренажер. Мы тоже используем похожие. Например, на одном из мастер-классов в "Детском ордене милосердия" у нас была игра "Тропа доверия". Это как своеобразная полоса препятствий: скажем, все дети стоят на паласе, который постепенно складывается. В игре участвуют и здоровые, и инвалиды — кто-то слабо видит, кто-то на коляске. Здоровым участникам также завязывают глаза или, допустим, сажают в коляску. Когда свободного пространства становится меньше, все участники должны помогать друг другу: лечь, взять на руки. Такие совместные испытания вызывают очень яркие эмоции у всех.— Вы как-то сказали, что человечность — это спорт. Что вы имели ввиду?— Ассоциация со спортом помогает объяснить, что можно самоутверждаться по-всякому, в том числе помогая другим. — Как часто бывает, что здоровые люди слишком снисходительно относятся к инвалидам, в частности к слепоглухим?— Кто понимает хоть немного глубже, обходятся без нее. Именно снисходительность — главная психологическая ошибка. Но что взять с дураков? При этом если человек тратит на меня время, включается в решение моих проблем, то тут не до таких капризов.— С какими проблемами слепоглухим сегодня нужна помощь в первую очередь?— Техника ломается, а добиться восстановления трудно — мой брайлевский дисплей вот никак не починят. Но есть и более глобальные вопросы. Вот мы с помощником начинаем грандиозную эпопею переоформления ИПРА — "Индивидуальной программы реабилитации инвалида". На основании этого документа нам положены бесплатные средства реабилитации: брайлевские дисплеи, слуховые аппараты, коляски. Все это нужно оформлять в целом ряде организаций. Если бы это можно было упростить, наша интеграция в общество стоила бы куда меньше нервов.

https://ria.ru/20200414/1569958031.html

https://sn.ria.ru/20200514/1571311409.html

https://ria.ru/20200324/1569040196.html

москва

сергиев посад

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергиев посад, интервью, общество