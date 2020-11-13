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Обвиняемых в нападении на экс-главу самарского Росимущества будут судить
Обвиняемых в нападении на экс-главу самарского Росимущества будут судить
Участники организованной преступной группы, обвиняемые в нападении на руководителя территориального управления Росимущества в Самарской области Айвара... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:46
2020-11-13T16:58
айвар кинжабаев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
москва
красноярский район
самарская область
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САМАРА, 13 ноя — РИА Новости. Участники организованной преступной группы, обвиняемые в нападении на руководителя территориального управления Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева, предстанут перед судом, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.В ноябре 2018 года четверо неизвестных проникли в дом Кинжабаева в Красноярском районе Самарской области и ранили его ножом. Чиновник был госпитализирован, прооперирован и позже выписан из больницы. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В июне 2019 года СК РФ сообщил, что правоохранители задержали подозреваемых в нападении.По данным прокуратуры, в 2016 году двое ранее судимых за бандитизм и убийство мужчин создали организованную преступную группу, в которую вовлекли еще семь человек. В течение трех лет участники ОПГ по заказам неустановленных лиц совершили 13 преступлений, в том числе четверо из них напали на Кинжабаева в его доме в поселке Кириллинский.Пресс-служба СУСК РФ по Самарской области уточнила, что заказчик нападения еще устанавливается, уголовное дело по нему выделено в отдельное производство.Ранее СК РФ сообщал, что двое из нападавших совершили нападение по найму, получив за это 125-150 тысяч рублей, они также рассказывали, что избивали пострадавшего арматурами, дубинками и ножом. Основной версией преступления следствие называло профессиональную деятельность потерпевшего.Айвар Кинжабаев с 2005 года возглавлял территориальное управление Росимущества в Самарской области, на момент нападения занимал пост и.о. руководителя территориального управления Росимущества в Москве. В настоящее время он вновь возглавляет самарское управление Росимущества.
https://ria.ru/20201103/tsapki-1582851104.html
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москва
красноярский район
самарская область
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айвар кинжабаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), москва, красноярский район, самарская область

Обвиняемых в нападении на экс-главу самарского Росимущества будут судить

16:46 13.11.2020 (обновлено: 16:58 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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САМАРА, 13 ноя — РИА Новости. Участники организованной преступной группы, обвиняемые в нападении на руководителя территориального управления Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева, предстанут перед судом, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.
В ноябре 2018 года четверо неизвестных проникли в дом Кинжабаева в Красноярском районе Самарской области и ранили его ножом. Чиновник был госпитализирован, прооперирован и позже выписан из больницы. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В июне 2019 года СК РФ сообщил, что правоохранители задержали подозреваемых в нападении.
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По данным прокуратуры, в 2016 году двое ранее судимых за бандитизм и убийство мужчин создали организованную преступную группу, в которую вовлекли еще семь человек. В течение трех лет участники ОПГ по заказам неустановленных лиц совершили 13 преступлений, в том числе четверо из них напали на Кинжабаева в его доме в поселке Кириллинский.
"После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Пресс-служба СУСК РФ по Самарской области уточнила, что заказчик нападения еще устанавливается, уголовное дело по нему выделено в отдельное производство.
Ранее СК РФ сообщал, что двое из нападавших совершили нападение по найму, получив за это 125-150 тысяч рублей, они также рассказывали, что избивали пострадавшего арматурами, дубинками и ножом. Основной версией преступления следствие называло профессиональную деятельность потерпевшего.
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Айвар Кинжабаев с 2005 года возглавлял территориальное управление Росимущества в Самарской области, на момент нападения занимал пост и.о. руководителя территориального управления Росимущества в Москве. В настоящее время он вновь возглавляет самарское управление Росимущества.
 
Айвар КинжабаевСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)МоскваКрасноярский районСамарская область
 
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