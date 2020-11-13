https://ria.ru/20201113/sud-1584514256.html

Обвиняемых в нападении на экс-главу самарского Росимущества будут судить

Обвиняемых в нападении на экс-главу самарского Росимущества будут судить

Участники организованной преступной группы, обвиняемые в нападении на руководителя территориального управления Росимущества в Самарской области Айвара... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:46

2020-11-13T16:46

2020-11-13T16:58

айвар кинжабаев

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

москва

красноярский район

самарская область

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САМАРА, 13 ноя — РИА Новости. Участники организованной преступной группы, обвиняемые в нападении на руководителя территориального управления Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева, предстанут перед судом, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.В ноябре 2018 года четверо неизвестных проникли в дом Кинжабаева в Красноярском районе Самарской области и ранили его ножом. Чиновник был госпитализирован, прооперирован и позже выписан из больницы. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В июне 2019 года СК РФ сообщил, что правоохранители задержали подозреваемых в нападении.По данным прокуратуры, в 2016 году двое ранее судимых за бандитизм и убийство мужчин создали организованную преступную группу, в которую вовлекли еще семь человек. В течение трех лет участники ОПГ по заказам неустановленных лиц совершили 13 преступлений, в том числе четверо из них напали на Кинжабаева в его доме в поселке Кириллинский.Пресс-служба СУСК РФ по Самарской области уточнила, что заказчик нападения еще устанавливается, уголовное дело по нему выделено в отдельное производство.Ранее СК РФ сообщал, что двое из нападавших совершили нападение по найму, получив за это 125-150 тысяч рублей, они также рассказывали, что избивали пострадавшего арматурами, дубинками и ножом. Основной версией преступления следствие называло профессиональную деятельность потерпевшего.Айвар Кинжабаев с 2005 года возглавлял территориальное управление Росимущества в Самарской области, на момент нападения занимал пост и.о. руководителя территориального управления Росимущества в Москве. В настоящее время он вновь возглавляет самарское управление Росимущества.

https://ria.ru/20201103/tsapki-1582851104.html

https://rsport.ria.ru/20200918/sport-1577425740.html

москва

красноярский район

самарская область

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айвар кинжабаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), москва, красноярский район, самарская область