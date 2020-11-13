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В Раде считают, что Киев саботирует Минские соглашения и прячется за США
В Раде считают, что Киев саботирует Минские соглашения и прячется за США
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что Киев совещается с Вашингтоном перед принятием решений по урегулированию конфликта в Донбассе РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:53
2020-11-13T13:53
оппозиционная платформа - за жизнь
донбасс
верховная рада украины
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что Киев совещается с Вашингтоном перед принятием решений по урегулированию конфликта в Донбассе и пытается спрятаться за американского специального представителя, чтобы не выполнять минские соглашения, сообщает пресс-служба политсилы.Предыдущий спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ушел в отставку в конце сентября 2019 года после того, как его имя стало упоминаться в СМИ в связи с жалобой, положившей начало расследованию демократов. Заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква ранее заявил, что Украина будет ставить вопрос возобновления должности спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины, в том числе перед новой администрацией США. По его мнению, это назначение позволит США быть в курсе происходящего в "нормандском формате", не принимая в нем участия.По заявлению политсилы, нынешняя украинская власть целенаправленно уничтожает суверенитет и международную субъектность страны."Они сдали под контроль иностранных кредиторов экономическую, социальную, финансово-банковскую политику и правоохранительные структуры. Готовятся сдать суды, сдать землю и стратегические предприятия. Зе-команда делает Украину пешкой в геополитической борьбе. Из-за этого не будет ни мира, ни экономического развития. Украине не нужны "пастухи" и "овцы". Украине нужна власть, которая выполнит свои обещания перед украинским народом", - добавили в партии.Зеленский 20 октября, выступая с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины, заявил, что рассчитывает на скорейшее проведение саммита в "нормандском формате" в Берлине, дипломаты работают над этим. В сентябре он говорил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников. По словам Зеленского, советники глав стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) 13 ноября по видеосвязи обсудят дальнейшие шаги по урегулированию ситуации в Донбассе.
донбасс
сша
украина
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353
60
оппозиционная платформа - за жизнь, донбасс, верховная рада украины, сша, украина, в мире

В Раде считают, что Киев саботирует Минские соглашения и прячется за США

13:53 13.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что Киев совещается с Вашингтоном перед принятием решений по урегулированию конфликта в Донбассе и пытается спрятаться за американского специального представителя, чтобы не выполнять минские соглашения, сообщает пресс-служба политсилы.
Предыдущий спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ушел в отставку в конце сентября 2019 года после того, как его имя стало упоминаться в СМИ в связи с жалобой, положившей начало расследованию демократов. Заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква ранее заявил, что Украина будет ставить вопрос возобновления должности спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины, в том числе перед новой администрацией США. По его мнению, это назначение позволит США быть в курсе происходящего в "нормандском формате", не принимая в нем участия.

"Зе-команда (команда президента Украины Владимира Зеленского – ред.) не в состоянии управлять страной и живет по указке иностранных представительств. Там "слуги" (пропрезидентская партия "Слуга народа" - ред.) ищут поддержки и туда, как и предыдущий режим (экс-президента Петра – ред.) Порошенко, бегают совещаться перед принятием решений. Теперь, не желая выполнять минские соглашения и парижские договоренности нормандской четверки, Зе-власть надеется спрятаться за "американского спецпредставителя", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте партии.

По заявлению политсилы, нынешняя украинская власть целенаправленно уничтожает суверенитет и международную субъектность страны.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
"Они сдали под контроль иностранных кредиторов экономическую, социальную, финансово-банковскую политику и правоохранительные структуры. Готовятся сдать суды, сдать землю и стратегические предприятия. Зе-команда делает Украину пешкой в геополитической борьбе. Из-за этого не будет ни мира, ни экономического развития. Украине не нужны "пастухи" и "овцы". Украине нужна власть, которая выполнит свои обещания перед украинским народом", - добавили в партии.
Зеленский 20 октября, выступая с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины, заявил, что рассчитывает на скорейшее проведение саммита в "нормандском формате" в Берлине, дипломаты работают над этим. В сентябре он говорил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников. По словам Зеленского, советники глав стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) 13 ноября по видеосвязи обсудят дальнейшие шаги по урегулированию ситуации в Донбассе.
 
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