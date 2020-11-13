https://ria.ru/20201113/soglasheniya-1584473736.html

В Раде считают, что Киев саботирует Минские соглашения и прячется за США

В Раде считают, что Киев саботирует Минские соглашения и прячется за США

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что Киев совещается с Вашингтоном перед принятием решений по урегулированию конфликта в Донбассе РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:53

2020-11-13T13:53

2020-11-13T13:53

оппозиционная платформа - за жизнь

донбасс

верховная рада украины

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360416_0:118:2667:1618_1400x0_80_0_0_bdd5ce210d625d2d4924248d77576a5f.jpg

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что Киев совещается с Вашингтоном перед принятием решений по урегулированию конфликта в Донбассе и пытается спрятаться за американского специального представителя, чтобы не выполнять минские соглашения, сообщает пресс-служба политсилы.Предыдущий спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ушел в отставку в конце сентября 2019 года после того, как его имя стало упоминаться в СМИ в связи с жалобой, положившей начало расследованию демократов. Заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква ранее заявил, что Украина будет ставить вопрос возобновления должности спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины, в том числе перед новой администрацией США. По его мнению, это назначение позволит США быть в курсе происходящего в "нормандском формате", не принимая в нем участия.По заявлению политсилы, нынешняя украинская власть целенаправленно уничтожает суверенитет и международную субъектность страны."Они сдали под контроль иностранных кредиторов экономическую, социальную, финансово-банковскую политику и правоохранительные структуры. Готовятся сдать суды, сдать землю и стратегические предприятия. Зе-команда делает Украину пешкой в геополитической борьбе. Из-за этого не будет ни мира, ни экономического развития. Украине не нужны "пастухи" и "овцы". Украине нужна власть, которая выполнит свои обещания перед украинским народом", - добавили в партии.Зеленский 20 октября, выступая с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины, заявил, что рассчитывает на скорейшее проведение саммита в "нормандском формате" в Берлине, дипломаты работают над этим. В сентябре он говорил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников. По словам Зеленского, советники глав стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) 13 ноября по видеосвязи обсудят дальнейшие шаги по урегулированию ситуации в Донбассе.

донбасс

сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, донбасс, верховная рада украины, сша, украина, в мире