https://ria.ru/20201113/rukkola-1584544268.html

Природный энергетик на вашем столе: все о пользе и вреде рукколы

Природный энергетик на вашем столе: все о пользе и вреде рукколы

Руккола (рукола) — это растение рода Индау, которое широко используется в кулинарии во всем мире. О полезных свойствах и противопоказаниях — в материале РИА... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T18:56

2020-11-13T18:56

2020-11-13T18:56

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продукты

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Руккола (рукола) — это растение рода Индау, которое широко используется в кулинарии во всем мире. О полезных свойствах и противопоказаниях — в материале РИА Новости.Родина рукколыЭта трава известна тысячи лет, а ее родиной считается Южная Европа и Западная Азия. В Древней Греции и Риме выращивалась в качестве пряности и широко использовалась из-за необычных вкусовых качеств. Многие древние историки и поэты, в частности, Вергилий и Овидий, описывали ее как мощный афродизиак. В позднем Средневековье растение выращивали во всех странах Средиземноморья, но особенную популярность руккола обрела в Британии во времена правления Елизаветы I. Тогда ее стали добавлять во многие блюда традиционной английской кухни. После этого пряность забылась вплоть до ХХ, но во второй половине прошлого столетия снова вернулась на столы и используется повсеместно, особенно в итальянской кухне. Название рукколы произошло от французского roquette или итальянского ruccetta. Также известна как Гусеничник посевной, или Индау посевной, или Эрука посевная. В англоговорящих странах называется "рокет" и "аругула". В России идут споры о том, как правильно пишется название этой пряности — руккола или рукола. Считается, что первый вариант более правильный. Пряность прижилась во многих точках планеты, в том числе в суровом климате. Она вырастает до 60 сантиметров, на стеблях рукколы расцветают небольшие цветы бледно желтого цвета с фиолетовыми жилками. Чем полезна рукколаПряное растение богато биологически активными веществами: содержит флавониды, каротиноиды, витамины С, Р, К и группы В, в нем есть цинк, селен, марганец, железо, фосфор и натрий. Уже в Античности люди отмечали пользу рукколы. Считалось, что зелень помогает улучшить пищеварение и оказывает противокашлевое действие. Современные специалисты с этим согласны. Кроме этого, руккола повышает иммунитет, борется с вредными микробами и вирусами, за счет чего организм быстрее восстанавливается после болезни. При регулярном употреблении улучшает общее самочувствие, нормализует обмен веществ и повышает уровень гемоглобина в крови. Еще одно полезное свойство рукколы — она способна уменьшить появление на стенках сосудов холестериновых бляшек. Хороша при диетах из-за низкой калорийности. В 100 граммах продукта содержится всего 25 ккал. Когда она опаснаУ рукколы есть ряд противопоказаний. В некоторых случаях может вызывать аллергию, например, если есть индивидуальная непереносимость редьки, репы или капусты. Также не рекомендуется людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.Как применяют в медицинеИз-за низкой калорийности и высокого содержания клетчатки, которая хорошо насыщает, рекомендуется при ожирении. Считается, что одно из самых полезных свойств рукколы — защита от развития раковых опухолей благодаря входящим в ее состав глюкозаинатам и сульфорафанам. В целом, способна улучшить работу мозга, тонизировать, повысить работоспособность. Витамин А благотворно влияет на зрение и защищает слизистые оболочки. Руккола снижает риск развития подагры, хороша для нервной системы, из-за чего ее рекомендуют при стрессах и депрессии. Для кожи полезны маски из рукколы, которые оказывают омолаживающее, тонизирующее действие.Применение в кулинарииРуккола имеет необычный островатый и пряный вкус, поэтому используется для приготовления блюд во многих странах, начиная с Франции и заканчивая Японией. Очень популярны салаты с рукколой, которые отличаются разнообразием рецептов. В них пряность добавляется в качестве приправы или основного ингредиента. В Италии ее часто кладут в пиццу за несколько минут до приготовления либо сразу после этого, а также применяют при изготовлении знаменитого соуса песто. Кроме этого, хорошо сочетается с мясом и птицей, ее можно добавлять в пасту, выпечку, овощное рагу, делать овощные смузи.В Словении с пряностью выпекают булочки, а в других европейских странах популярны блюда с острой рукколой и латуком, который не имеет яркого вкуса. На одном из островов Италии из нее готовят алкогольный ликер руколино, который, как считается, улучшает пищеварение.Как выбрать и хранитьПеред покупкой нужно обратить внимание на свежесть листьев рукколы — они должны быть ярко-зелеными и плотными, без механических повреждений и темных пятен. Вялый и подсохший продукт лучше не брать, потому что в нем будет намного меньше полезных витаминов и минералов. Также в больших листьях меньше горечи, чем в маленьких.Это быстропортящаяся зелень, поэтому хранить ее нужно в холодильнике в отсеке для фруктов и овощей или на нижней полке. Предварительно рукколу нужно положить в полиэтиленовый пакет или контейнер. Важно, чтобы она была изолирована от воздуха для сохранения свежести и вкусовых качеств. В таком случае может храниться 2-3 дня. Если положить ее в емкость с водой — до 6 дней. Самый лучший способ хранения рукколы — заморозка. Для этого зелень нужно тщательно промыть, высушить, расфасовать по пакетам и положить в морозилку. Так продукт сохранит свежесть и полезные свойства надолго.Как правильно употреблятьПеред тем, как съесть рукколу, ее нужно тщательно промыть несколько раз. Можно употреблять как в сыром, так и в запеченном, вареном виде.

https://rsport.ria.ru/20200703/1573854451.html

https://rsport.ria.ru/20200619/1573176895.html

https://ria.ru/20190719/1556676641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), продукты, общество