https://ria.ru/20201113/rossotrudnichestvo-1584491320.html

Путин освободил от должности замглавы Россотрудничества Радькова

Путин освободил от должности замглавы Россотрудничества Радькова

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя руководителя Россотрудничества Александра Радькова, сообщается на официальном... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:11

2020-11-13T15:11

2020-11-13T15:11

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

александр радьков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя руководителя Россотрудничества Александра Радькова, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.В июне Россотрудничество возглавил Евгений Примаков. Тогда он заявлял, что федеральное агентство "ждут очень большие перемены".Примаков ранее сообщил РИА Новости, что новая оргструктура Россотрудничества с новым управлением и функционалами должна начать действовать 16 ноября, обновление федерального агентства продолжается.

https://ria.ru/20201109/tsukanov-1583697677.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), александр радьков, владимир путин, политика