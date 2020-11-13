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Путин освободил от должности замглавы Россотрудничества Радькова
Путин освободил от должности замглавы Россотрудничества Радькова
Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя руководителя Россотрудничества Александра Радькова, сообщается на официальном... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:11
2020-11-13T15:11
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
александр радьков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя руководителя Россотрудничества Александра Радькова, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.В июне Россотрудничество возглавил Евгений Примаков. Тогда он заявлял, что федеральное агентство "ждут очень большие перемены".Примаков ранее сообщил РИА Новости, что новая оргструктура Россотрудничества с новым управлением и функционалами должна начать действовать 16 ноября, обновление федерального агентства продолжается.
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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), александр радьков, владимир путин, политика

Путин освободил от должности замглавы Россотрудничества Радькова

15:11 13.11.2020
 
© Фото : Фархат Тухватуллин / РостуризмГлава Ростуризма Александр Радьков
Глава Ростуризма Александр Радьков - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : Фархат Тухватуллин / Ростуризм
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя руководителя Россотрудничества Александра Радькова, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Радькова Александра Васильевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе.
В июне Россотрудничество возглавил Евгений Примаков. Тогда он заявлял, что федеральное агентство "ждут очень большие перемены".
Примаков ранее сообщил РИА Новости, что новая оргструктура Россотрудничества с новым управлением и функционалами должна начать действовать 16 ноября, обновление федерального агентства продолжается.
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Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Александр РадьковВладимир ПутинПолитика
 
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