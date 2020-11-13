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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201113/protesty-1584529595.html
Лукашенко назвал причины студенческих протестов в Белоруссии
Лукашенко назвал причины студенческих протестов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассуждая о причинах студенческих протестов, заявил, что молодежь поверила обещаниям оппозиции, что она при новой... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:41
2020-11-13T17:42
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассуждая о причинах студенческих протестов, заявил, что молодежь поверила обещаниям оппозиции, что она при новой власти будет ездить на "Мерседесе".Лукашенко в пятницу в беседе с журналистами сказал, что, будучи студентом, он понимал: если сам не устроишь свою судьбу, за тебя никто ее не устроит, однако сейчас молодые люди смотрят на жизнь проще."Наша молодежь полагает, что сейчас можно ничего не делать, а на "Мерседесе" раскатывать. И вот идет молодой человек не из богатой семьи, неглупый, а его сверстник подкатил на "Бентли" или на "БМВ". Завидует: и ему хочется. Потом политики ему скажут, что при нашей власти будешь как минимум на "Мерседесе" раскатывать. И он в это поверил. А потом им еще подкинули деньжат немножко. И это в целом давит на сознание и создает нашего молодого человека", - цитирует президента Sputnik Беларусь.По словам Лукашенко, когда начались студенческие бунты, ему была известна структура этого протеста, число бунтующих. Президент обратил внимание, что на самом деле таких было мало, подавляющее большинство студентов хотело просто спокойно получить образование, нормально жить и работать.Он напомнил, что в свое время решался вопрос, как поступать с учреждениями высшего образования, ведь вузы готовили слишком много специалистов. Однако власть решила сохранить систему и дать возможность всем получить высшее образование. "Я это все создал и думаю: "Вы против меня воюете? Вы же знаете, что если бы не я, этого бы не было. Осталось бы не 100 тысяч, а 25 тысяч студентов". Вот как с ними поступить (с протестующими студентами - ред.)? И я решил, что по-мужски: пришел учиться и не хочешь - иди в армию или поработай", - рассказал глава государства.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201113/studenty-1584524143.html
https://ria.ru/20201110/lukashenko-1583993554.html
https://ria.ru/20201112/protesty-1584272141.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко назвал причины студенческих протестов в Белоруссии

17:41 13.11.2020 (обновлено: 17:42 13.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассуждая о причинах студенческих протестов, заявил, что молодежь поверила обещаниям оппозиции, что она при новой власти будет ездить на "Мерседесе".
Лукашенко в пятницу в беседе с журналистами сказал, что, будучи студентом, он понимал: если сам не устроишь свою судьбу, за тебя никто ее не устроит, однако сейчас молодые люди смотрят на жизнь проще.
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"Наша молодежь полагает, что сейчас можно ничего не делать, а на "Мерседесе" раскатывать. И вот идет молодой человек не из богатой семьи, неглупый, а его сверстник подкатил на "Бентли" или на "БМВ". Завидует: и ему хочется. Потом политики ему скажут, что при нашей власти будешь как минимум на "Мерседесе" раскатывать. И он в это поверил. А потом им еще подкинули деньжат немножко. И это в целом давит на сознание и создает нашего молодого человека", - цитирует президента Sputnik Беларусь.
По словам Лукашенко, когда начались студенческие бунты, ему была известна структура этого протеста, число бунтующих. Президент обратил внимание, что на самом деле таких было мало, подавляющее большинство студентов хотело просто спокойно получить образование, нормально жить и работать.
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Он напомнил, что в свое время решался вопрос, как поступать с учреждениями высшего образования, ведь вузы готовили слишком много специалистов. Однако власть решила сохранить систему и дать возможность всем получить высшее образование. "Я это все создал и думаю: "Вы против меня воюете? Вы же знаете, что если бы не я, этого бы не было. Осталось бы не 100 тысяч, а 25 тысяч студентов". Вот как с ними поступить (с протестующими студентами - ред.)? И я решил, что по-мужски: пришел учиться и не хочешь - иди в армию или поработай", - рассказал глава государства.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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