https://ria.ru/20201113/prodlenie-1584412975.html

Россия и США практически подошли к продлению ДСНВ на год, заявил Небензя

Россия и США практически подошли к продлению ДСНВ на год, заявил Небензя

Россия и США практически подошли к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на год, рассказал в интервью РИА Новости российский... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T09:07

2020-11-13T09:07

2020-11-13T09:43

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НЬЮ-ЙОРК, 13 ноя — РИА Новости. Россия и США практически подошли к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на год, рассказал в интервью РИА Новости российский постпред при ООН Василий Небензя."Эта тема не завершена. Но начинали мы издалека. Начинали просто с их желания не продлять договор. Но подошли мы практически к его продлению, хотя бы годичному, что дало бы запас времени", — сказал он.Полпред напомнил, что нынешняя администрация США выдвигает различные условия. "Мы им сказали, что готовы продлить на год. Отчасти согласились на то, что они нам предлагали, при этом сказав, что других дополнительных условий мы не примем. Пока мы ждем ответа на это предложение от американцев", — добавил Небензя.По его словам, продление договора на год, а не на пять лет было не единственным условием со стороны Вашингтонва. "Мы согласились на кое-что, но сказали, что это последняя наша уступка. Теперь мяч на их стороне. Они до сих пор это где-то у себя обсуждают, ответа до сих пор нет", — сказал он.Что касается возможной смены администрации в Вашингтоне, то, по словам Небензи, претендующий на пост президента кандидат от демократов Джо Байден понимает необходимость продления СНВ-3, однако это не означает, что в этом вопросе все будет гладко.Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. В соответствии с ним Россия и США должны сократить свои ядерные запасы до 700 баллистических ракет, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня это единственный действующий договор об ограничении вооружений между Россией и США. Он истекает 5 февраля 2021 года. Если документ не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.Изначально Москва предлагала продлить СНВ-3 на пять лет, США же выступали за заключение нового, а не продление старого соглашения. В итоге Вашингтон выразил желание продлить СНВ-3 на год, но выдвинул при этом некоторые условия.В середине октября президент Владимир Путин предложил продлить СНВ-3 на год без каких-либо условий. В МИД заявили, что Россия готова вместе с США взять на себя политическое обязательство по заморозке ядерного аресенала, но при условии, что это не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны Вашингтона.

https://ria.ru/20201112/vooruzhenie-1584290234.html

https://ria.ru/20201111/ryabkov-1584085200.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/snv-3-1580527099.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стивен биган, дональд трамп, владимир путин, москва, оон, вашингтон (город), сша, в мире