https://ria.ru/20201113/prezident-1584419547.html

Россия поддерживает легитимного президента Белоруссии

Россия поддерживает легитимного президента Белоруссии

Россия выступает в поддержку легитимного президента Белоруссии и соблюдения законности в братской для себя стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T09:55

2020-11-13T09:55

2020-11-13T11:14

протесты в белоруссии

александр лукашенко

дмитрий песков

белоруссия

политика

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия выступает в поддержку легитимного президента Белоруссии и соблюдения законности в братской для себя стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что народы РФ и Белоруссии являются родственными, и страны дорожат союзническими отношениями друг с другом.Комментируя итоги выборов в Белоруссии, Песков отметил, что ни одна из стран не обладает полномочиями объявлять какие то выборы легитимными или нелегитимными, законность выборов обеспечивает в этой ситуации сама Белоруссия.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляли о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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https://ria.ru/20201113/vstrecha-1584414943.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, политика