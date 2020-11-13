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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201113/prezident-1584419547.html
Россия поддерживает легитимного президента Белоруссии
Россия поддерживает легитимного президента Белоруссии
Россия выступает в поддержку легитимного президента Белоруссии и соблюдения законности в братской для себя стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T09:55
2020-11-13T11:14
протесты в белоруссии
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
политика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия выступает в поддержку легитимного президента Белоруссии и соблюдения законности в братской для себя стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что народы РФ и Белоруссии являются родственными, и страны дорожат союзническими отношениями друг с другом.Комментируя итоги выборов в Белоруссии, Песков отметил, что ни одна из стран не обладает полномочиями объявлять какие то выборы легитимными или нелегитимными, законность выборов обеспечивает в этой ситуации сама Белоруссия.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляли о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, политика

Россия поддерживает легитимного президента Белоруссии

09:55 13.11.2020 (обновлено: 11:14 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия выступает в поддержку легитимного президента Белоруссии и соблюдения законности в братской для себя стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы поддерживаем не Александра Григорьевича, мы поддерживаем легитимного президента нашей братской страны, мы поддерживаем законность в нашей братской стране", - сказал Песков в интервью RT, отвечая на вопрос, почему РФ поддерживает Лукашенко.

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Он отметил, что народы РФ и Белоруссии являются родственными, и страны дорожат союзническими отношениями друг с другом.
Комментируя итоги выборов в Белоруссии, Песков отметил, что ни одна из стран не обладает полномочиями объявлять какие то выборы легитимными или нелегитимными, законность выборов обеспечивает в этой ситуации сама Белоруссия.
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"Хорошо, какая-то страна вольна не признавать итогов выборов, но ни одна из стран не обладает полномочиями с точки зрения международного права объявлять какие-то выборы легитимными или нелегитимными. Таких полномочий нет ни у Европейского союза, ни у ФРГ, ни у Франции, ни у Польши и так далее",- сказал он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляли о радикализации протестов в Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияПолитика
 
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