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"Без существенных осадков". Москвичам рассказали о погоде в пятницу
"Без существенных осадков". Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Высокие давление и влажность без существенных осадков ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T08:04
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погода
москва
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Высокие давление и влажность без существенных осадков ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление высокое - 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность тоже высокая - 83% в середине дня.
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погода, москва, общество

"Без существенных осадков". Москвичам рассказали о погоде в пятницу

08:04 13.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Высокие давление и влажность без существенных осадков ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы сегодня ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, без существенных осадков, максимальная температура днем в Москве плюс три - плюс пять, по области - от одного до шести тепла. Ветер северо-западный со скоростью один-шесть метров в секунду", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление высокое - 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность тоже высокая - 83% в середине дня.
 
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