https://ria.ru/20201113/pogoda-1584407902.html

"Без существенных осадков". Москвичам рассказали о погоде в пятницу

"Без существенных осадков". Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Высокие давление и влажность без существенных осадков ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T08:04

2020-11-13T08:04

2020-11-13T08:04

погода

москва

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Высокие давление и влажность без существенных осадков ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление высокое - 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность тоже высокая - 83% в середине дня.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество