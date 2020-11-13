https://ria.ru/20201113/pogoda-1584407902.html
"Без существенных осадков". Москвичам рассказали о погоде в пятницу
"Без существенных осадков". Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Высокие давление и влажность без существенных осадков ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T08:04
2020-11-13T08:04
2020-11-13T08:04
погода
москва
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Высокие давление и влажность без существенных осадков ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление высокое - 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность тоже высокая - 83% в середине дня.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, общество