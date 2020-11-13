https://ria.ru/20201113/podvyakivaniya-1584555040.html

Лукашенко назвал санкции Украины "позорными подвякиваниями"

Лукашенко назвал санкции Украины "позорными подвякиваниями"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержка Киевом санкций Запада против Минска – это "позорные подвякивания" Евросоюзу и США. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T20:07

2020-11-13T20:07

2020-11-13T20:43

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МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержка Киевом санкций Запада против Минска – это "позорные подвякивания" Евросоюзу и США.В апреле Совет ЕС сообщил, что Украина присоединилась к санкциям Европейского союза против Белоруссии. Евросоюз продлил в феврале на год оружейное эмбарго и персональные санкции в отношении четырех человек.При этом Лукашенко отметил, что не знает, какие именно санкции ввел против белорусских властей Киев. "Если вы мне напомните, я могу сказать, несколько это нам опасно", - добавил он.Шестого ноября Европейский союз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включая Лукашенко. Санкции вступили в силу 6 ноября после публикации в официальном журнале ЕС. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Евросоюза. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы. ЕС считает Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов этого года против кандидатов от оппозиции, мирных манифестантов, запугивании журналистов.Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев рассмотрит вопрос присоединения к новым санкциям ЕС против Белоруссии.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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дмитрий кулеба, александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире