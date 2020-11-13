Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/podvyakivaniya-1584555040.html
Лукашенко назвал санкции Украины "позорными подвякиваниями"
Лукашенко назвал санкции Украины "позорными подвякиваниями"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержка Киевом санкций Запада против Минска – это "позорные подвякивания" Евросоюзу и США. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T20:07
2020-11-13T20:43
дмитрий кулеба
александр лукашенко
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577655792_0:0:2974:1674_1400x0_80_0_0_5723b2ad432b00b052a1940e6cee14ce.jpg
МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержка Киевом санкций Запада против Минска – это "позорные подвякивания" Евросоюзу и США.В апреле Совет ЕС сообщил, что Украина присоединилась к санкциям Европейского союза против Белоруссии. Евросоюз продлил в феврале на год оружейное эмбарго и персональные санкции в отношении четырех человек.При этом Лукашенко отметил, что не знает, какие именно санкции ввел против белорусских властей Киев. "Если вы мне напомните, я могу сказать, несколько это нам опасно", - добавил он.Шестого ноября Европейский союз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включая Лукашенко. Санкции вступили в силу 6 ноября после публикации в официальном журнале ЕС. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Евросоюза. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы. ЕС считает Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов этого года против кандидатов от оппозиции, мирных манифестантов, запугивании журналистов.Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев рассмотрит вопрос присоединения к новым санкциям ЕС против Белоруссии.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577655792_0:0:2618:1963_1400x0_80_0_0_5cb17f258dee642fb6d8d9f4cc124968.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий кулеба, александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире

Лукашенко назвал санкции Украины "позорными подвякиваниями"

20:07 13.11.2020 (обновлено: 20:43 13.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержка Киевом санкций Запада против Минска – это "позорные подвякивания" Евросоюзу и США.
В апреле Совет ЕС сообщил, что Украина присоединилась к санкциям Европейского союза против Белоруссии. Евросоюз продлил в феврале на год оружейное эмбарго и персональные санкции в отношении четырех человек.

"Эти виляния вашего президента (Владимира) Зеленского – это позорные подвякивания Евросоюзу и Америке. Вот не ввели бы они санкции против нас, и Володя Зеленский бы на это не пошел. А ввели, махнули - и он побежал следом. Это недостойная позиция, это унижение украинского народа как минимум", - заявил Лукашенко, общаясь с белорусскими и зарубежными журналистами, отрывок беседы показал в пятницу телеканал СТВ.

При этом Лукашенко отметил, что не знает, какие именно санкции ввел против белорусских властей Киев. "Если вы мне напомните, я могу сказать, несколько это нам опасно", - добавил он.
Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 08:00
Белоруссия хоронит "цветную революцию"
Шестого ноября Европейский союз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включая Лукашенко. Санкции вступили в силу 6 ноября после публикации в официальном журнале ЕС. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Евросоюза. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы. ЕС считает Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов этого года против кандидатов от оппозиции, мирных манифестантов, запугивании журналистов.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев рассмотрит вопрос присоединения к новым санкциям ЕС против Белоруссии.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
 
Дмитрий КулебаАлександр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
Лента новостейМолния