https://ria.ru/20201113/otnosheniya-1584460542.html

Песков сравнил отношения России и США при Обаме и Трампе

Песков сравнил отношения России и США при Обаме и Трампе

Диалог президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы был непростым, существовало много разногласий, которые, вероятно, были предтечей деградации... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:50

2020-11-13T12:50

2020-11-13T14:03

дональд трамп

барак обама

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Диалог президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы был непростым, существовало много разногласий, которые, вероятно, были предтечей деградации двусторонних отношений в период президентства Дональда Трампа, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В интервью на YouTube-канале RT Россия представитель Кремля отметил, что Путин встречался и с Джо Байденом, который при Обаме был вице-президентом, но все-таки больше он встречался с его тогдашним начальником."Поэтому, конечно, диалог был ближе все-таки с Обамой. Это был непростой диалог, особенно, наверное, последние полгода пребывания Барака Обамы у власти", - рассказал Песков.Говоря о причинах этого, пресс-секретарь президента РФ уточнил, что тогда "было очень много разногласий, которые, наверное, и были предтечей для той деградации, которая произошла в наших отношениях во время президентства Трампа".Размышляя о причинах ухудшения двусторонних отношений в период президентства Обамы, Песков предположил, что "по всей видимости, в Вашингтоне планировали поддерживать Российскую Федерацию в состоянии России начала 90-х годов". По его мнению, такая Россия была для Штатов "комфортна, удобна и предпочтительна"."Это Россия, которой можно управлять, это Россия, которая не имеет права голоса на международной арене, это Россия, которая не имеет ни экономического, ни социального, ни политического, ни федерального потенциала претендовать на право голоса. И это Россия, которая не может сказать: "товарищи, только на основе взаимного уважения и учета взаимных интересов", - пояснил представитель Кремля.Поэтому, как только Россия начала меняться, начиная с 2000-го года, "в Вашингтоне стали испытывать дискомфорт", подчеркнул он. "И по мере того, как страна становилась на ноги, по мере того, как страна набирала мощь... это всё больше и больше беспокоило. И это все было предтечей, наверное, того состояния, которое есть сейчас", - добавил Песков.Россия открыто говорит о том, что не готова общаться с кем-то не с равных позиций, указал пресс-секретарь президента РФ. "Очевидно, что Россия не готова делать какие-то уступки, которые находятся за пределами красных линий национальных интересов. И очевидно, что Россия может себе позволить это всё делать. И отсюда уже начинаются трения, и потом наступает неготовность "партнера икс" подняться с позиций того, кто диктует условия, на позиции страны, которая готова к равноправному сотрудничеству на базе учета интересов и взаимной выгоды", - заключил он.

https://ria.ru/20201023/trump-1581118600.html

https://ria.ru/20201113/peskov-1584423528.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, барак обама, джо байден, сша, в мире