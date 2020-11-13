Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/otnosheniya-1584460542.html
Песков сравнил отношения России и США при Обаме и Трампе
Песков сравнил отношения России и США при Обаме и Трампе
Диалог президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы был непростым, существовало много разногласий, которые, вероятно, были предтечей деградации... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:50
2020-11-13T14:03
дональд трамп
барак обама
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_0:0:3014:1695_1400x0_80_0_0_10be47c29bb4e74e6cda15e1848cf512.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Диалог президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы был непростым, существовало много разногласий, которые, вероятно, были предтечей деградации двусторонних отношений в период президентства Дональда Трампа, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В интервью на YouTube-канале RT Россия представитель Кремля отметил, что Путин встречался и с Джо Байденом, который при Обаме был вице-президентом, но все-таки больше он встречался с его тогдашним начальником."Поэтому, конечно, диалог был ближе все-таки с Обамой. Это был непростой диалог, особенно, наверное, последние полгода пребывания Барака Обамы у власти", - рассказал Песков.Говоря о причинах этого, пресс-секретарь президента РФ уточнил, что тогда "было очень много разногласий, которые, наверное, и были предтечей для той деградации, которая произошла в наших отношениях во время президентства Трампа".Размышляя о причинах ухудшения двусторонних отношений в период президентства Обамы, Песков предположил, что "по всей видимости, в Вашингтоне планировали поддерживать Российскую Федерацию в состоянии России начала 90-х годов". По его мнению, такая Россия была для Штатов "комфортна, удобна и предпочтительна"."Это Россия, которой можно управлять, это Россия, которая не имеет права голоса на международной арене, это Россия, которая не имеет ни экономического, ни социального, ни политического, ни федерального потенциала претендовать на право голоса. И это Россия, которая не может сказать: "товарищи, только на основе взаимного уважения и учета взаимных интересов", - пояснил представитель Кремля.Поэтому, как только Россия начала меняться, начиная с 2000-го года, "в Вашингтоне стали испытывать дискомфорт", подчеркнул он. "И по мере того, как страна становилась на ноги, по мере того, как страна набирала мощь... это всё больше и больше беспокоило. И это все было предтечей, наверное, того состояния, которое есть сейчас", - добавил Песков.Россия открыто говорит о том, что не готова общаться с кем-то не с равных позиций, указал пресс-секретарь президента РФ. "Очевидно, что Россия не готова делать какие-то уступки, которые находятся за пределами красных линий национальных интересов. И очевидно, что Россия может себе позволить это всё делать. И отсюда уже начинаются трения, и потом наступает неготовность "партнера икс" подняться с позиций того, кто диктует условия, на позиции страны, которая готова к равноправному сотрудничеству на базе учета интересов и взаимной выгоды", - заключил он.
https://ria.ru/20201023/trump-1581118600.html
https://ria.ru/20201113/peskov-1584423528.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_86:0:2817:2048_1400x0_80_0_0_9f157c9002b32e847aeb700fe9f2ea0a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, барак обама, джо байден, сша, в мире

Песков сравнил отношения России и США при Обаме и Трампе

12:50 13.11.2020 (обновлено: 14:03 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Диалог президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы был непростым, существовало много разногласий, которые, вероятно, были предтечей деградации двусторонних отношений в период президентства Дональда Трампа, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В интервью на YouTube-канале RT Россия представитель Кремля отметил, что Путин встречался и с Джо Байденом, который при Обаме был вице-президентом, но все-таки больше он встречался с его тогдашним начальником.
"Поэтому, конечно, диалог был ближе все-таки с Обамой. Это был непростой диалог, особенно, наверное, последние полгода пребывания Барака Обамы у власти", - рассказал Песков.
Говоря о причинах этого, пресс-секретарь президента РФ уточнил, что тогда "было очень много разногласий, которые, наверное, и были предтечей для той деградации, которая произошла в наших отношениях во время президентства Трампа".
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 05:35Выборы президента США — 2020
Трамп заявил, что пошел в президенты из-за плохой работы Обамы и Байдена
Размышляя о причинах ухудшения двусторонних отношений в период президентства Обамы, Песков предположил, что "по всей видимости, в Вашингтоне планировали поддерживать Российскую Федерацию в состоянии России начала 90-х годов". По его мнению, такая Россия была для Штатов "комфортна, удобна и предпочтительна".
"Это Россия, которой можно управлять, это Россия, которая не имеет права голоса на международной арене, это Россия, которая не имеет ни экономического, ни социального, ни политического, ни федерального потенциала претендовать на право голоса. И это Россия, которая не может сказать: "товарищи, только на основе взаимного уважения и учета взаимных интересов", - пояснил представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
10:09
Песков заявил, что Россия не позволит США вмешиваться в дела Москвы
Поэтому, как только Россия начала меняться, начиная с 2000-го года, "в Вашингтоне стали испытывать дискомфорт", подчеркнул он. "И по мере того, как страна становилась на ноги, по мере того, как страна набирала мощь... это всё больше и больше беспокоило. И это все было предтечей, наверное, того состояния, которое есть сейчас", - добавил Песков.
Россия открыто говорит о том, что не готова общаться с кем-то не с равных позиций, указал пресс-секретарь президента РФ. "Очевидно, что Россия не готова делать какие-то уступки, которые находятся за пределами красных линий национальных интересов. И очевидно, что Россия может себе позволить это всё делать. И отсюда уже начинаются трения, и потом наступает неготовность "партнера икс" подняться с позиций того, кто диктует условия, на позиции страны, которая готова к равноправному сотрудничеству на базе учета интересов и взаимной выгоды", - заключил он.
 
Дональд ТрампБарак ОбамаДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
Лента новостейМолния