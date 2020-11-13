Вестибюль станции метро "Новослободская" закроют на год
16:10 13.11.2020 (обновлено: 16:37 13.11.2020)
Московский метрополитен. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вестибюль станции "Новослободская" метро Москвы закроется для пассажиров на год с 21 ноября, его отреставрируют и заменят эскалаторы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
"Двадцать первого ноября вестибюль станции "Новослободская" Кольцевой линии закроется для пассажиров на год — его отреставрируют и заменят эскалаторы. Сама станция продолжит работать: на "Новослободской" по-прежнему будут останавливаться поезда и работать пересадка на Серпуховско-Тимирязевскую линию. Войти и выйти со станции можно будет через станцию "Менделеевская", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за время закрытия будет отреставрирован вестибюль, заменены устаревшие эскалаторы, а также увеличено их количество — с трех до четырех. "Нынешние машины на станции с 1952 года. Новые эскалаторы будут тише, быстрее и вместят большее число пассажиров", - поясняется в сообщении.
Уточняется, что во время ремонтных работ пассажиры могут пользоваться соседними станциями: "Белорусская", "Маяковская" и "Достоевская".
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