https://ria.ru/20201113/novoslobodskaya--1584506319.html

Вестибюль станции метро "Новослободская" закроют на год

Вестибюль станции метро "Новослободская" закроют на год

Вестибюль станции "Новослободская" метро Москвы закроется для пассажиров на год с 21 ноября, его отреставрируют и заменят эскалаторы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:10

2020-11-13T16:10

2020-11-13T16:37

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вестибюль станции "Новослободская" метро Москвы закроется для пассажиров на год с 21 ноября, его отреставрируют и заменят эскалаторы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Отмечается, что за время закрытия будет отреставрирован вестибюль, заменены устаревшие эскалаторы, а также увеличено их количество — с трех до четырех. "Нынешние машины на станции с 1952 года. Новые эскалаторы будут тише, быстрее и вместят большее число пассажиров", - поясняется в сообщении.Уточняется, что во время ремонтных работ пассажиры могут пользоваться соседними станциями: "Белорусская", "Маяковская" и "Достоевская".

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/metro-1584120580.html

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москва, московский метрополитен, общество