https://ria.ru/20201113/natsproekty-1584521613.html

Правительство утвердило изменения в акты для госзакупок по нацпроектам

Правительство утвердило изменения в акты для госзакупок по нацпроектам

Правительство РФ утвердило изменения в подзаконные акты для госзакупок, направленные на их прослеживаемость, говорится в сообщении Минфина. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:16

2020-11-13T17:16

2020-11-13T17:16

экономика

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило изменения в подзаконные акты для госзакупок, направленные на их прослеживаемость, говорится в сообщении Минфина.Принятые изменения направлены на дальнейшую цифровизацию и повышение качества и достоверности информации о закупках, указывает Минфин.В частности, изменения предусматривают обеспечение прослеживаемости закупок в сфере строительства путем внедрения и применения в документах кода объекта капитального строительства, который формируется в информационной системе "Электронный бюджет". "Этот код будет использоваться при контроле за финансовым обеспечением закупок, проводимых в отношении такого объекта капитального строительства", - добавляется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20201110/sp-1583948528.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика