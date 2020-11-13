https://ria.ru/20201113/natsproekty-1584521613.html
Правительство утвердило изменения в акты для госзакупок по нацпроектам
Правительство утвердило изменения в акты для госзакупок по нацпроектам
Правительство РФ утвердило изменения в подзаконные акты для госзакупок, направленные на их прослеживаемость, говорится в сообщении Минфина. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:16
2020-11-13T17:16
2020-11-13T17:16
экономика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило изменения в подзаконные акты для госзакупок, направленные на их прослеживаемость, говорится в сообщении Минфина.Принятые изменения направлены на дальнейшую цифровизацию и повышение качества и достоверности информации о закупках, указывает Минфин.В частности, изменения предусматривают обеспечение прослеживаемости закупок в сфере строительства путем внедрения и применения в документах кода объекта капитального строительства, который формируется в информационной системе "Электронный бюджет". "Этот код будет использоваться при контроле за финансовым обеспечением закупок, проводимых в отношении такого объекта капитального строительства", - добавляется в сообщении.
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экономика
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило изменения в подзаконные акты для госзакупок, направленные на их прослеживаемость, говорится в сообщении Минфина.
"Правительство Российской Федерации утвердило подготовленные Минфином России комплексные изменения в подзаконные акты в сфере закупок, направленные на прослеживаемость закупок объектов капитального строительства, а также закупок в целях реализации национальных проектов", - говорится в сообщении.
Принятые изменения направлены на дальнейшую цифровизацию и повышение качества и достоверности информации о закупках, указывает Минфин.
В частности, изменения предусматривают обеспечение прослеживаемости закупок в сфере строительства путем внедрения и применения в документах кода объекта капитального строительства, который формируется в информационной системе "Электронный бюджет". "Этот код будет использоваться при контроле за финансовым обеспечением закупок, проводимых в отношении такого объекта капитального строительства", - добавляется в сообщении.