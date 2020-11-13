https://ria.ru/20201113/mukhammed-1584528821.html

Меньшинство россиян связывают теракты во Франции с оскорблением верующих

Меньшинство россиян связывают теракты во Франции с оскорблением верующих

Каждый пятый россиянин (20%), среди знающих о произошедшей во Франции серии терактов, считает, что они были связаны с неуважением к чужой религии и оскорблением РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:39

2020-11-13T17:39

2020-11-13T17:47

религия и мировоззрение

религия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Каждый пятый россиянин (20%), среди знающих о произошедшей во Франции серии терактов, считает, что они были связаны с неуважением к чужой религии и оскорблением чувств верующих, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение".Как показал опрос, 76% россиян так или иначе знают о терактах во Франции (33% - знают, 43% - что-то слышали), узнали о произошедших событиях от социологов 23% опрошенных.Тем, кто знал о произошедших событиях, также предстояло ответить на вопрос: "Как Вы думаете, с чем связаны, из-за чего произошли эти теракты?". Согласно полученным данным, 20% респондентов связывают теракты с "неуважением к чужой религии, оскорблением чувств верующих, конфликтом на религиозной почве"; по 7% считают, что это стало следствием политики французских властей и следствием избытка мигрантов. Также россияне упоминали "действия радикально настроенных исламистов" (6%), "недовольство людей условиями жизни" (5%), "столкновение культур, конфликт на национальной почте" (4%), называли произошедшее "действиями больных, неадекватных людей" и выражали мнение, что "это кому-то выгодно, теракты совершаются за деньги" (4%).Кроме того, как показал опрос, более половины россиян (30% знают, 34% что-то слышали) так или иначе знают про убийство в Париже французского учителя Самюэля Пати, который был убит исламистом за то, что на уроке показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда; еще 35% впервые узнали об этом от социологов.Двадцать девятого октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.Двумя неделями ранее - 16 октября - в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда. По данным прокуратуры, убийца учителя родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.Всероссийский телефонный опрос проводился 6–8 ноября среди 1000 респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,8%.

https://ria.ru/20201101/svyaschennik-1582495354.html

https://ria.ru/20201113/mukhammed-1584523394.html

https://ria.ru/20201030/terakt-frantsiya--1582252210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение