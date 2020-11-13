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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201113/mukhammed-1584528821.html
Меньшинство россиян связывают теракты во Франции с оскорблением верующих
Меньшинство россиян связывают теракты во Франции с оскорблением верующих
Каждый пятый россиянин (20%), среди знающих о произошедшей во Франции серии терактов, считает, что они были связаны с неуважением к чужой религии и оскорблением РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:39
2020-11-13T17:47
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Каждый пятый россиянин (20%), среди знающих о произошедшей во Франции серии терактов, считает, что они были связаны с неуважением к чужой религии и оскорблением чувств верующих, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение".Как показал опрос, 76% россиян так или иначе знают о терактах во Франции (33% - знают, 43% - что-то слышали), узнали о произошедших событиях от социологов 23% опрошенных.Тем, кто знал о произошедших событиях, также предстояло ответить на вопрос: "Как Вы думаете, с чем связаны, из-за чего произошли эти теракты?". Согласно полученным данным, 20% респондентов связывают теракты с "неуважением к чужой религии, оскорблением чувств верующих, конфликтом на религиозной почве"; по 7% считают, что это стало следствием политики французских властей и следствием избытка мигрантов. Также россияне упоминали "действия радикально настроенных исламистов" (6%), "недовольство людей условиями жизни" (5%), "столкновение культур, конфликт на национальной почте" (4%), называли произошедшее "действиями больных, неадекватных людей" и выражали мнение, что "это кому-то выгодно, теракты совершаются за деньги" (4%).Кроме того, как показал опрос, более половины россиян (30% знают, 34% что-то слышали) так или иначе знают про убийство в Париже французского учителя Самюэля Пати, который был убит исламистом за то, что на уроке показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда; еще 35% впервые узнали об этом от социологов.Двадцать девятого октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.Двумя неделями ранее - 16 октября - в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда. По данным прокуратуры, убийца учителя родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.Всероссийский телефонный опрос проводился 6–8 ноября среди 1000 респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,8%.
https://ria.ru/20201101/svyaschennik-1582495354.html
https://ria.ru/20201113/mukhammed-1584523394.html
https://ria.ru/20201030/terakt-frantsiya--1582252210.html
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религия, новости - религия и мировоззрение

Меньшинство россиян связывают теракты во Франции с оскорблением верующих

17:39 13.11.2020 (обновлено: 17:47 13.11.2020)
 
© AP Photo / Laurent CiprianiСитуация на месте происшествия в Лионе, где злоумышленник, вооруженный обрезом, ранил православного священника
Ситуация на месте происшествия в Лионе, где злоумышленник, вооруженный обрезом, ранил православного священника - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© AP Photo / Laurent Cipriani
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Каждый пятый россиянин (20%), среди знающих о произошедшей во Франции серии терактов, считает, что они были связаны с неуважением к чужой религии и оскорблением чувств верующих, гласят данные опроса фонда "Общественное мнение".
Как показал опрос, 76% россиян так или иначе знают о терактах во Франции (33% - знают, 43% - что-то слышали), узнали о произошедших событиях от социологов 23% опрошенных.
Тем, кто знал о произошедших событиях, также предстояло ответить на вопрос: "Как Вы думаете, с чем связаны, из-за чего произошли эти теракты?". Согласно полученным данным, 20% респондентов связывают теракты с "неуважением к чужой религии, оскорблением чувств верующих, конфликтом на религиозной почве"; по 7% считают, что это стало следствием политики французских властей и следствием избытка мигрантов. Также россияне упоминали "действия радикально настроенных исламистов" (6%), "недовольство людей условиями жизни" (5%), "столкновение культур, конфликт на национальной почте" (4%), называли произошедшее "действиями больных, неадекватных людей" и выражали мнение, что "это кому-то выгодно, теракты совершаются за деньги" (4%).
Портрет президента Франции Эммануэля Макрона на асфальте перед мечетью Аль-Джихад в Медане во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
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В РПЦ прокомментировали нападение на православного священника в Лионе
Кроме того, как показал опрос, более половины россиян (30% знают, 34% что-то слышали) так или иначе знают про убийство в Париже французского учителя Самюэля Пати, который был убит исламистом за то, что на уроке показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда; еще 35% впервые узнали об этом от социологов.
Двадцать девятого октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.
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Большинство россиян против позиции Макрона по карикатурам на Мухаммеда
Двумя неделями ранее - 16 октября - в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда. По данным прокуратуры, убийца учителя родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
Всероссийский телефонный опрос проводился 6–8 ноября среди 1000 респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,8%.
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30 октября, 12:30Религия и мировоззрение
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