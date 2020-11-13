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Республика Мордовия
Республика Мордовия
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В Мордовии учредили медаль за рекордный урожай
В Мордовии учредили медаль за рекордный урожай
Памятная медаль за рекордные результаты в сельском хозяйстве учреждена в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:46
2020-11-13T12:46
республика мордовия
республика мордовия
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Памятная медаль за рекордные результаты в сельском хозяйстве учреждена в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона.Аграрии Мордовии в 2020 году собрали рекордный урожай зерна и зернобобовых культур – 1,7 миллиона тонн. Средняя урожайность составила 36,7 центнера с гектара. Зерна собрано на 350 тысяч тонн больше, чем в 2019 году."В связи с наилучшими показателями по итогам сельскохозяйственного года самому высокому урожаю зерновых за всю историю Республики Мордовия учреждена памятная медаль "Участнику достижения рекордных результатов в сельскохозяйственном производстве Республики Мордовия в 2020 году". Этой медалью будут награждаться сельские труженики Мордовии, показавшие рекордные результаты", - говорится в сообщении.Отмечается, что достижение таких высоких результатов стало возможным благодаря активному применению передовых технологий и современной техники, несмотря на погодные условия.
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республика мордовия, общество

В Мордовии учредили медаль за рекордный урожай

12:46 13.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Памятная медаль за рекордные результаты в сельском хозяйстве учреждена в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона.
Аграрии Мордовии в 2020 году собрали рекордный урожай зерна и зернобобовых культур – 1,7 миллиона тонн. Средняя урожайность составила 36,7 центнера с гектара. Зерна собрано на 350 тысяч тонн больше, чем в 2019 году.
"В связи с наилучшими показателями по итогам сельскохозяйственного года самому высокому урожаю зерновых за всю историю Республики Мордовия учреждена памятная медаль "Участнику достижения рекордных результатов в сельскохозяйственном производстве Республики Мордовия в 2020 году". Этой медалью будут награждаться сельские труженики Мордовии, показавшие рекордные результаты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что достижение таких высоких результатов стало возможным благодаря активному применению передовых технологий и современной техники, несмотря на погодные условия.
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