https://ria.ru/20201113/mordoviya-1584459956.html

В Мордовии учредили медаль за рекордный урожай

В Мордовии учредили медаль за рекордный урожай

Памятная медаль за рекордные результаты в сельском хозяйстве учреждена в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:46

2020-11-13T12:46

2020-11-13T12:46

республика мордовия

республика мордовия

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Памятная медаль за рекордные результаты в сельском хозяйстве учреждена в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона.Аграрии Мордовии в 2020 году собрали рекордный урожай зерна и зернобобовых культур – 1,7 миллиона тонн. Средняя урожайность составила 36,7 центнера с гектара. Зерна собрано на 350 тысяч тонн больше, чем в 2019 году."В связи с наилучшими показателями по итогам сельскохозяйственного года самому высокому урожаю зерновых за всю историю Республики Мордовия учреждена памятная медаль "Участнику достижения рекордных результатов в сельскохозяйственном производстве Республики Мордовия в 2020 году". Этой медалью будут награждаться сельские труженики Мордовии, показавшие рекордные результаты", - говорится в сообщении.Отмечается, что достижение таких высоких результатов стало возможным благодаря активному применению передовых технологий и современной техники, несмотря на погодные условия.

https://ria.ru/20201030/zastroyka-1582367162.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика мордовия, общество