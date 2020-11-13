https://ria.ru/20201113/mordoviya-1584459956.html
В Мордовии учредили медаль за рекордный урожай
В Мордовии учредили медаль за рекордный урожай
Памятная медаль за рекордные результаты в сельском хозяйстве учреждена в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:46
2020-11-13T12:46
2020-11-13T12:46
республика мордовия
республика мордовия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575204596_0:0:3028:1703_1400x0_80_0_0_a84c6be6cd40375ef892d603b04d91d9.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Памятная медаль за рекордные результаты в сельском хозяйстве учреждена в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона.Аграрии Мордовии в 2020 году собрали рекордный урожай зерна и зернобобовых культур – 1,7 миллиона тонн. Средняя урожайность составила 36,7 центнера с гектара. Зерна собрано на 350 тысяч тонн больше, чем в 2019 году."В связи с наилучшими показателями по итогам сельскохозяйственного года самому высокому урожаю зерновых за всю историю Республики Мордовия учреждена памятная медаль "Участнику достижения рекордных результатов в сельскохозяйственном производстве Республики Мордовия в 2020 году". Этой медалью будут награждаться сельские труженики Мордовии, показавшие рекордные результаты", - говорится в сообщении.Отмечается, что достижение таких высоких результатов стало возможным благодаря активному применению передовых технологий и современной техники, несмотря на погодные условия.
https://ria.ru/20201030/zastroyka-1582367162.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575204596_227:0:2886:1994_1400x0_80_0_0_3579bd2c211a059dd7d898797a694639.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика мордовия, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости.
Памятная медаль за рекордные результаты в сельском хозяйстве учреждена в Мордовии
, сообщает пресс-служба главы региона.
Аграрии Мордовии в 2020 году собрали рекордный урожай зерна и зернобобовых культур – 1,7 миллиона тонн. Средняя урожайность составила 36,7 центнера с гектара. Зерна собрано на 350 тысяч тонн больше, чем в 2019 году.
"В связи с наилучшими показателями по итогам сельскохозяйственного года самому высокому урожаю зерновых за всю историю Республики Мордовия учреждена памятная медаль "Участнику достижения рекордных результатов в сельскохозяйственном производстве Республики Мордовия в 2020 году". Этой медалью будут награждаться сельские труженики Мордовии, показавшие рекордные результаты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что достижение таких высоких результатов стало возможным благодаря активному применению передовых технологий и современной техники, несмотря на погодные условия.