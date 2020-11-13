https://ria.ru/20201113/mikhail-shufutinskiy-1584271169.html

Михаил Шуфутинский выпустил новый альбом "Ты моя жизнь"

Михаил Шуфутинский выпустил новый альбом "Ты моя жизнь"

Эстрадный певец Михаил Шуфутинский представил в Сети новый альбом "Ты моя жизнь". В сборник вошли как новые, так и записанные в разные годы композиции. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T05:29

2020-11-13T05:29

2020-11-13T05:57

культура

музыка

новости культуры

михаил шуфутинский

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Эстрадный певец Михаил Шуфутинский представил в Сети новый альбом "Ты моя жизнь". В сборник вошли как новые, так и записанные в разные годы композиции. В трек-листе 13 композиций. Из новых в сборник вошли "Лицом к стене", "Не рассказывай", "Падал снег", а из ранее записанных "Она была совсем девчонкой" на стихи Михаила Гуцириева, "Поздняя любовь", "Питер — Москва" и другие. Альбом "Ты моя жизнь" можно послушать на всех цифровых площадках.

https://ria.ru/20201106/leps-1583222757.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, михаил шуфутинский