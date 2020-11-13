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Михаил Шуфутинский выпустил новый альбом "Ты моя жизнь"
Михаил Шуфутинский выпустил новый альбом "Ты моя жизнь"
Эстрадный певец Михаил Шуфутинский представил в Сети новый альбом "Ты моя жизнь". В сборник вошли как новые, так и записанные в разные годы композиции. РИА Новости, 13.11.2020
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культура
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Эстрадный певец Михаил Шуфутинский представил в Сети новый альбом "Ты моя жизнь". В сборник вошли как новые, так и записанные в разные годы композиции. В трек-листе 13 композиций. Из новых в сборник вошли "Лицом к стене", "Не рассказывай", "Падал снег", а из ранее записанных "Она была совсем девчонкой" на стихи Михаила Гуцириева, "Поздняя любовь", "Питер — Москва" и другие. Альбом "Ты моя жизнь" можно послушать на всех цифровых площадках.
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музыка, новости культуры, михаил шуфутинский

Михаил Шуфутинский выпустил новый альбом "Ты моя жизнь"

05:29 13.11.2020 (обновлено: 05:57 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПевец Михаил Шуфутинский
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Эстрадный певец Михаил Шуфутинский представил в Сети новый альбом "Ты моя жизнь". В сборник вошли как новые, так и записанные в разные годы композиции.
"Дорогие друзья! С удовольствием представляю вам свой новый альбом "Ты моя жизнь". Этот альбом состоит как из новых, так и записанных в разные годы, но ранее не издававшихся песен", — написал Шуфутинский в инстаграме.
В трек-листе 13 композиций. Из новых в сборник вошли "Лицом к стене", "Не рассказывай", "Падал снег", а из ранее записанных "Она была совсем девчонкой" на стихи Михаила Гуцириева, "Поздняя любовь", "Питер — Москва" и другие.
"Искренне благодарю ST за совместную работу над его песней "Счастье любит тишину". Она очень украсила мой альбом", — подчеркнул Михаил Шуфутинский.
Альбом "Ты моя жизнь" можно послушать на всех цифровых площадках.
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