https://ria.ru/20201113/medtekhnika-1584523649.html
Более 300 единиц онкотехники закупили для больниц Подмосковья за год
Более 300 единиц онкотехники закупили для больниц Подмосковья за год
Более 300 единиц медицинской техники для лечения онкологии закуплено для больниц Подмосковья в нынешнем году в рамках национального проекта "Здравоохранение",... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:30
2020-11-13T17:30
2020-11-13T17:30
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более 300 единиц медицинской техники для лечения онкологии закуплено для больниц Подмосковья в нынешнем году в рамках национального проекта "Здравоохранение", 121 аппарат уже поступил в медучреждения, рассказали в пресс-службе минздрава Московской области.По данным ведомства, оборудование в больницы региона закупается в рамках национального проекта "Здравоохранение". Медтехника поступила в Солнечногорскую, Королёвскую, Люберецкую и другие больницы региона.
https://ria.ru/20201113/inostrantsy-1584523271.html
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