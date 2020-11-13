https://ria.ru/20201113/medtekhnika-1584523649.html

Более 300 единиц онкотехники закупили для больниц Подмосковья за год

Более 300 единиц онкотехники закупили для больниц Подмосковья за год

Более 300 единиц медицинской техники для лечения онкологии закуплено для больниц Подмосковья в нынешнем году в рамках национального проекта "Здравоохранение",... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:30

2020-11-13T17:30

2020-11-13T17:30

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более 300 единиц медицинской техники для лечения онкологии закуплено для больниц Подмосковья в нынешнем году в рамках национального проекта "Здравоохранение", 121 аппарат уже поступил в медучреждения, рассказали в пресс-службе минздрава Московской области.По данным ведомства, оборудование в больницы региона закупается в рамках национального проекта "Здравоохранение". Медтехника поступила в Солнечногорскую, Королёвскую, Люберецкую и другие больницы региона.

https://ria.ru/20201113/inostrantsy-1584523271.html

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество, московская область (подмосковье)