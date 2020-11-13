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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201113/medtekhnika-1584523649.html
Более 300 единиц онкотехники закупили для больниц Подмосковья за год
Более 300 единиц онкотехники закупили для больниц Подмосковья за год
Более 300 единиц медицинской техники для лечения онкологии закуплено для больниц Подмосковья в нынешнем году в рамках национального проекта "Здравоохранение",... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:30
2020-11-13T17:30
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более 300 единиц медицинской техники для лечения онкологии закуплено для больниц Подмосковья в нынешнем году в рамках национального проекта "Здравоохранение", 121 аппарат уже поступил в медучреждения, рассказали в пресс-службе минздрава Московской области.По данным ведомства, оборудование в больницы региона закупается в рамках национального проекта "Здравоохранение". Медтехника поступила в Солнечногорскую, Королёвскую, Люберецкую и другие больницы региона.
https://ria.ru/20201113/inostrantsy-1584523271.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье)

Более 300 единиц онкотехники закупили для больниц Подмосковья за год

17:30 13.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер-лаборант работает на цитологическом процессоре для ранней диагностики рака шейки матки
Фельдшер-лаборант работает на цитологическом процессоре для ранней диагностики рака шейки матки - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более 300 единиц медицинской техники для лечения онкологии закуплено для больниц Подмосковья в нынешнем году в рамках национального проекта "Здравоохранение", 121 аппарат уже поступил в медучреждения, рассказали в пресс-службе минздрава Московской области.
"В этом году мы закупили 315 единиц оборудования для проведения диагностики и малоинвазивных операций пациентам с онкологией или подозрением на нее, 121 аппарат уже поступил в больницы", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.
По данным ведомства, оборудование в больницы региона закупается в рамках национального проекта "Здравоохранение". Медтехника поступила в Солнечногорскую, Королёвскую, Люберецкую и другие больницы региона.
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