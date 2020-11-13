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Руденя: инфекционный коечный фонд Верхневолжья достиг 1736 единиц
Руденя: инфекционный коечный фонд Верхневолжья достиг 1736 единиц
Инфекционный коечный фонд Тверской области достиг 1736 единиц, сообщил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:26
2020-11-13T15:26
2020-11-13T15:26
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 13 ноя – РИА Новости. Инфекционный коечный фонд Тверской области достиг 1736 единиц, сообщил губернатор области Игорь Руденя.Эти данные он озвучил на проведенном в пятницу заседании оперативного штаба.Новые инфекционные койки в пятницу введены в Кашинской центральной районной больнице – всего 41 единица. Как напоминает пресс-служба областного правительства, задачу по расширению коечного фонда инфекционных госпиталей глава региона поставил на предыдущем заседании оперативного штаба. "Все наши действия и ресурсы должны быть направлены на мобилизацию системы здравоохранения Тверской области", – заявил Руденя. Пресс-служба отмечает, что в регионе предусмотрены возможности по дальнейшему расширению при необходимости коечного фонда.По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в Тверской области подтверждены 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 6898 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 117 человек.
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РИА Новости
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игорь руденя, тверская область
ТВЕРЬ, 13 ноя – РИА Новости.
Инфекционный коечный фонд Тверской области
достиг 1736 единиц, сообщил губернатор области Игорь Руденя
.
Эти данные он озвучил на проведенном в пятницу заседании оперативного штаба.
Новые инфекционные койки в пятницу введены в Кашинской центральной районной больнице – всего 41 единица.
Как напоминает пресс-служба областного правительства, задачу по расширению коечного фонда инфекционных госпиталей глава региона поставил на предыдущем заседании оперативного штаба.
"Все наши действия и ресурсы должны быть направлены на мобилизацию системы здравоохранения Тверской области", – заявил Руденя.
Пресс-служба отмечает, что в регионе предусмотрены возможности по дальнейшему расширению при необходимости коечного фонда.
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в Тверской области подтверждены 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 6898 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 117 человек.