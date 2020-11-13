Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20201113/koykomesto-1584495756.html
Руденя: инфекционный коечный фонд Верхневолжья достиг 1736 единиц
Руденя: инфекционный коечный фонд Верхневолжья достиг 1736 единиц
Инфекционный коечный фонд Тверской области достиг 1736 единиц, сообщил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:26
2020-11-13T15:26
тверская область
игорь руденя
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576936367_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_32e6d23ad4c65d06d25350063e15f3a9.jpg
ТВЕРЬ, 13 ноя – РИА Новости. Инфекционный коечный фонд Тверской области достиг 1736 единиц, сообщил губернатор области Игорь Руденя.Эти данные он озвучил на проведенном в пятницу заседании оперативного штаба.Новые инфекционные койки в пятницу введены в Кашинской центральной районной больнице – всего 41 единица. Как напоминает пресс-служба областного правительства, задачу по расширению коечного фонда инфекционных госпиталей глава региона поставил на предыдущем заседании оперативного штаба. "Все наши действия и ресурсы должны быть направлены на мобилизацию системы здравоохранения Тверской области", – заявил Руденя. Пресс-служба отмечает, что в регионе предусмотрены возможности по дальнейшему расширению при необходимости коечного фонда.По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в Тверской области подтверждены 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 6898 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 117 человек.
https://ria.ru/20201111/sanaviatsiya-1584161528.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576936367_0:0:1708:1280_1400x0_80_0_0_1de758f42c6b6e3724ab65a417f69b4e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя, тверская область

Руденя: инфекционный коечный фонд Верхневолжья достиг 1736 единиц

15:26 13.11.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 13 ноя – РИА Новости. Инфекционный коечный фонд Тверской области достиг 1736 единиц, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
Эти данные он озвучил на проведенном в пятницу заседании оперативного штаба.
Новые инфекционные койки в пятницу введены в Кашинской центральной районной больнице – всего 41 единица.
Как напоминает пресс-служба областного правительства, задачу по расширению коечного фонда инфекционных госпиталей глава региона поставил на предыдущем заседании оперативного штаба.
"Все наши действия и ресурсы должны быть направлены на мобилизацию системы здравоохранения Тверской области", – заявил Руденя.
Пресс-служба отмечает, что в регионе предусмотрены возможности по дальнейшему расширению при необходимости коечного фонда.
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в Тверской области подтверждены 187 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 6898 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 117 человек.
Московский авиационный центр - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 17:54Тверская область
Руденя: на развитие тверской санавиации направят 88 миллионов рублей
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
22:44В Монреале проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников
22:34Пашинян назвал отношения с Путиным очень хорошими
Лента новостейМолния