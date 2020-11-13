https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584456029.html

В Тюменской области ввели самоизоляцию для людей старше 65 лет

В Тюменской области ввели самоизоляцию для людей старше 65 лет

Режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями вводится в Тюменской области с 15 ноября, сообщает в пятницу... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:30

2020-11-13T12:30

2020-11-13T12:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

тюменская область

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями вводится в Тюменской области с 15 ноября, сообщает в пятницу оперативный штаб региона.Как отметили в штабе, самоизоляцию с 15 ноября должны соблюдать не только пенсионеры, но и люди, страдающие хроническими заболеваниями.С 1 ноября в регионе фиксируется более 150 случаев заражения коронавирусом в сутки. В общей сложности число заболевших достигло 15,4 тысячи. Всего тюменские врачи вылечили 9,9 тысячи человек, 103 пациента скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584441255.html

тюменская область

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коронавирус в россии, тюменская область, общество