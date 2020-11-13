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https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584456029.html
В Тюменской области ввели самоизоляцию для людей старше 65 лет
В Тюменской области ввели самоизоляцию для людей старше 65 лет
Режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями вводится в Тюменской области с 15 ноября, сообщает в пятницу... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:30
2020-11-13T12:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
тюменская область
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями вводится в Тюменской области с 15 ноября, сообщает в пятницу оперативный штаб региона.Как отметили в штабе, самоизоляцию с 15 ноября должны соблюдать не только пенсионеры, но и люди, страдающие хроническими заболеваниями.С 1 ноября в регионе фиксируется более 150 случаев заражения коронавирусом в сутки. В общей сложности число заболевших достигло 15,4 тысячи. Всего тюменские врачи вылечили 9,9 тысячи человек, 103 пациента скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, тюменская область, общество

В Тюменской области ввели самоизоляцию для людей старше 65 лет

12:30 13.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями вводится в Тюменской области с 15 ноября, сообщает в пятницу оперативный штаб региона.
"Мы должны ввести эту ограничительную меру по рекомендации органов Роспотребнадзора в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Наша цель - сберечь жизни и здоровье земляков, находящихся в группе риска. Ведь пожилые люди особенно подвержены заболеванию и тяжело переносят его", - приводятся в сообщении слова губернатора Александра Моора.
Медицинский работник в ковид-госпитале в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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Как отметили в штабе, самоизоляцию с 15 ноября должны соблюдать не только пенсионеры, но и люди, страдающие хроническими заболеваниями.
С 1 ноября в регионе фиксируется более 150 случаев заражения коронавирусом в сутки. В общей сложности число заболевших достигло 15,4 тысячи. Всего тюменские врачи вылечили 9,9 тысячи человек, 103 пациента скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииТюменская областьОбщество
 
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