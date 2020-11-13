https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584441255.html

В Кремле прокомментировали сбои при борьбе с COVID-19 в регионах

В Кремле прокомментировали сбои при борьбе с COVID-19 в регионах

В Кремле прокомментировали сбои в некоторых регионах, в том числе и в Хакасии, возникающие на фоне коронавируса. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:30

2020-11-13T11:30

2020-11-13T11:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

валентин коновалов

здоровье - общество

дмитрий песков

республика хакасия

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Кремле прокомментировали сбои в некоторых регионах, в том числе и в Хакасии, возникающие на фоне коронавируса.Хакасия входит в число регионов, где сложилась наиболее критичная ситуация с коронавирусом, там заняты более 95% коек.По поручению главы Минздрава в этот регион выехали специалисты для организации медицинской помощи и ее аудита. Минобороны начало возведение мобильного госпиталя. В четверг полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло лично в Абакане провел заседание регионального оперштаба. Он заявил, что социальное напряжение с точки зрения оказания медицинской помощи очень высокое и нужно принять исчерпывающие меры, чтобы система здравоохранения региона выстояла и смогла работать в полноценном режиме.На этой неделе несколько человек вышли на одиночные пикеты к зданию правительства Хакасии в Абакане, они требовали отставки главы республики Валентина Коновалова и министра здравоохранения региона Виктора Шевченко. А в понедельник стало известно о скандале с госпитализацией 90-летней жительницы Абакана, которую врачи отказывались класть в больницу. После отказа фельдшер "скорой" сорвалась на крик, требуя госпитализации. Через сутки пожилую женщину госпитализировали.Сам Коновалов, 17 октября объявивший, что заразился коронавирусом, до сих пор находится на самоизоляции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/koronavirus-1584220201.html

республика хакасия

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентин коновалов, здоровье - общество, дмитрий песков, республика хакасия, общество