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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584441255.html
В Кремле прокомментировали сбои при борьбе с COVID-19 в регионах
В Кремле прокомментировали сбои при борьбе с COVID-19 в регионах
В Кремле прокомментировали сбои в некоторых регионах, в том числе и в Хакасии, возникающие на фоне коронавируса. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:30
2020-11-13T11:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валентин коновалов
здоровье - общество
дмитрий песков
республика хакасия
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Кремле прокомментировали сбои в некоторых регионах, в том числе и в Хакасии, возникающие на фоне коронавируса.Хакасия входит в число регионов, где сложилась наиболее критичная ситуация с коронавирусом, там заняты более 95% коек.По поручению главы Минздрава в этот регион выехали специалисты для организации медицинской помощи и ее аудита. Минобороны начало возведение мобильного госпиталя. В четверг полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло лично в Абакане провел заседание регионального оперштаба. Он заявил, что социальное напряжение с точки зрения оказания медицинской помощи очень высокое и нужно принять исчерпывающие меры, чтобы система здравоохранения региона выстояла и смогла работать в полноценном режиме.На этой неделе несколько человек вышли на одиночные пикеты к зданию правительства Хакасии в Абакане, они требовали отставки главы республики Валентина Коновалова и министра здравоохранения региона Виктора Шевченко. А в понедельник стало известно о скандале с госпитализацией 90-летней жительницы Абакана, которую врачи отказывались класть в больницу. После отказа фельдшер "скорой" сорвалась на крик, требуя госпитализации. Через сутки пожилую женщину госпитализировали.Сам Коновалов, 17 октября объявивший, что заразился коронавирусом, до сих пор находится на самоизоляции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентин коновалов, здоровье - общество, дмитрий песков, республика хакасия, общество

В Кремле прокомментировали сбои при борьбе с COVID-19 в регионах

11:30 13.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник в ковид-госпитале в Белгородской области
Медицинский работник в ковид-госпитале в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Кремле прокомментировали сбои в некоторых регионах, в том числе и в Хакасии, возникающие на фоне коронавируса.
Хакасия входит в число регионов, где сложилась наиболее критичная ситуация с коронавирусом, там заняты более 95% коек.

"Все люди, и на фоне абсолютного форс-мажора, а то, что сейчас происходит - это ничто иное как форс-мажор, все реагируют по-разному. Любой регион невозможно сравнивать с Москвой. Москва стоит особняком. Но то, что все учатся в этой ситуации, пытаются исправлять те сбои, которые происходят - это очевидно", - сказал Песков в интервью RT, отвечая на вопрос, все ли губернаторы, в частности, например, глава Хакасии, способны принимать квалифицированные решения для принятия мер по борьбе с COVID.

По поручению главы Минздрава в этот регион выехали специалисты для организации медицинской помощи и ее аудита. Минобороны начало возведение мобильного госпиталя. В четверг полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло лично в Абакане провел заседание регионального оперштаба. Он заявил, что социальное напряжение с точки зрения оказания медицинской помощи очень высокое и нужно принять исчерпывающие меры, чтобы система здравоохранения региона выстояла и смогла работать в полноценном режиме.
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Сам Коновалов, 17 октября объявивший, что заразился коронавирусом, до сих пор находится на самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валентин КоноваловЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковРеспублика ХакасияОбщество
 
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